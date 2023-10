Krigshetsare driver fram regionalt krig i Mellanöstern

Den 12 oktober uppdaterade Israel återigen dödstalen från den blodiga lördagen den 7 oktober, då minst 1 000 motståndskämpar/terrorister från Hamas och andra palestinska motståndsgrupper, under skydd av ett luftangrepp med 3 500–5 000 raketer, tog sig in i Israel/ockuperade Palestina. När identifieringen och sammanräkningen av dödade israeler började bli klar fem dagar senare, hade dödssiffran passerat 1 300 samtidigt som 3 300 angavs skadade. Av de döda är 189 israeliska militärer, som stupade i strid. Det innebär att över tusen civila dödades, varav 260 som besökte en utomhusfestival, under Hamas brutala och oväntat framgångsrika överraskningsanfall.

De israeliska dödstalen chockar, även ur ett historiskt perspektiv. Vi kan jämföra dessa siffror med dödstalen från två kända krig, som format Israels historia. Under Sexdagarskriget 1967 dödades någonstans mellan 700 och 983 israeler. Många antar felaktigt att siffran var mycket högre med tanke på hur kriget presenterats och att Israel förlorade 400 stridsvagnar och 46 stridsflygplan. Under Jom Kippurkriget 1973, som varade 19 dagar, dödades 2 500–2 800 israeler, där den högsta dödssiffran under en dag var 317. Då var den stora majoriteten döda soldater, nu är det civila, dessutom över tre gånger fler på en enda dag.