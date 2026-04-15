Kristen helg – Ortodox Påsk

Undertecknad hade möjlighet att införskaffa några autentiska fotografier från 1930-talet från det i Norden mest kända ortodoxa klostret beläget i Finland, närmare sagt Vaalimaa. Klostret låg ursprungligen på en ö i Ladogasjön men flyttades 1939–1940 till Heinävesi söder om Kuopio i Savolax. Munkarna och eremiterna räddade de flesta av de dyrbara manuskripten och ikonerna till det nya klostret. Det ursprungliga klostret från 1200-talet förföll under decennier under sovjetiskt styre. Den nuvarande ryske presidenten har satsat enorma belopp för att återuppbygga klostret och hela ön. Det gamla Valamo är numera en vallfärdsort för många troende ryssar och utländska turister. President Vladimir Putin träffade sin vitryske motsvarighet Alexandr Lukasjenko just på denna plats, en markering av landets kristna (ortodoxa) traditioner.

Bilder från gamla Valamo-klostret från tidigt 1930-tal