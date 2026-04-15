Kristen helg – Ortodox Påsk

  • , 02:11
KULTUR
Den 11 och 12 april inföll påskhelgen inom den ortodoxa kyrkan. Flera länder, däribland Ryssland, ser denna helg som större än julfirande. Uppehållet i krigshandlingarna mellan Ukraina och Ryssland gav den hårt prövade befolkningen en liten paus i den svåra vardagen.

Undertecknad hade möjlighet att införskaffa några autentiska fotografier från 1930-talet från det i Norden mest kända ortodoxa klostret beläget i Finland, närmare sagt Vaalimaa. Klostret låg ursprungligen på en ö i Ladogasjön men flyttades 1939–1940 till Heinävesi söder om Kuopio i Savolax. Munkarna och eremiterna räddade de flesta av de dyrbara manuskripten och ikonerna till det nya klostret. Det ursprungliga klostret från 1200-talet förföll under decennier under sovjetiskt styre. Den nuvarande ryske presidenten har satsat enorma belopp för att återuppbygga klostret och hela ön. Det gamla Valamo är numera en vallfärdsort för många troende ryssar och utländska turister. President Vladimir Putin träffade sin vitryske motsvarighet Alexandr Lukasjenko just på denna plats, en markering av landets kristna (ortodoxa) traditioner.

Bilder från gamla Valamo-klostret från tidigt 1930-tal

Ikonostas – ikonostasen i ortodoxa kyrkor följer bestämda regler. I stora katedraler är de flera våningar höga och dekorerade med guldramar samt bilder föreställande den heliga familjen och kyrkans helgon. Själva porten visar de fyra evangelisterna. Till vänster om porten Guds moder (Maria) och till höger Kristus Pantokrator, därefter änglar och lokala helgon. Övre raden visar bilden av Kristus omgiven av Maria och Johannes , därefter ärkeänglar, apostlar och helgon. Tredje raden – bilder på kyrkans viktigaste helger och Kristi uppståndelse

 

Det 70 m höga klocktornets 18 småklockor och 16 tons storklocka hördes 5 mil över Ladogasjön.

 

 

 

Sophie Kielbowska

april 15, 2026

Pietà

Pietà

av Sophie Kielbowska
april 22, 2025

🟠 KULTUR Det italienska ordet pietà betyder medlidande. Man associerar det med den sörjande Maria med den döde Jesus i famnen. Sedan tidig medeltid finns det i konsten olika framställningar av den döde Jesus och hans mor. Den mest berömda bilden, en skulptur, är Michelangelo Buonarrotis (1475-1564) Pietà i vit marmor i Peterskyrkan i Rom.

”Rage” på Dramaten

”Rage” på Dramaten

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

av Axel Lundström
februari 6, 2026

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

