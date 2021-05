Kritikerhyllade ikonen Van Morrison svartlistad som antisemit efter ny mediekritisk skiva

Van Morrison är en ikon i musiksammanhang. Hans långa karriär har konstant hyllats av musikkritiker men nu har hyllningarna istället förbytts till ohejdat hat. Anledningen är Van Morrisons senaste skiva Latest Record Project vol. 1 utgiven i år. Där ger den 75-årige artisten från Nordirland uttryck för sin skepsis mot företeelser som på senare tid i allt högre grad blivit tabu att kritisera.

I en sångtext som skapat särskilt stort kontrovers beskriver Van Morrison hur en liten elit styr media med uppsåtet att kontrollera opinionen. Och bland skivans totalt 28 låttitlar finns betydligt mer samhällskritik – mot jättekoncerner inom social media, mot övertron på psykoanalyser, mot västerlandets lurade män och mest återkommande – mot dolda maktstrukturer.

Reaktionerna från media har inte låtit vänta på sig och de har varit fullständigt rasande: Van Morrison har över en natt gått från att ha varit popkulturellt helgonförklarad till att bli svartlistad som en mentalsjuk och bitter gubbe. Hans skarpa kritik av Storbritanniens hårda nedstängningar och virusrapportering har spelat in, men i allt väsentligt är det antisemitism som han påstås förmedla. Detta då han på albumet antyder att en ägargrupp inom media styr samhället genom falska narrativ.

En låt om medias ägare väcker ilska

I fokus för spekulationerna om antisemitism står låten They Own The Media. Bara titeln skapade misstankar när den avslöjades. På poppublikationen Stereogums webbplats problematiserades låtens namn då redaktionen nåtts av en pressrelease om det kommande albumet. Skribenten Tom Breihan anade att låten skulle visa sig vara en ”antisemitisk metafor”.

”Kanske är det satir. Kanske så refererar inte titelns ’de’ till någon specifik folkgrupp”, grubblade Breihan över låtnamnet, men påpekade sedan att misstankarna troligen var befogade, då artisten ju också varit kritisk till nedstängningar och ifrågasatt den egentliga graden av dödlighet gällande Covid-19.

I en artikel i Variety från den 7 maj betonades också att det var rimligt att misstänka Van Morrisons för antisemitism i They Own The Media. Journalisterna Antonio Ferme och Ethan Shanfeld har skapat en tio-i-topplista över ”galna” låttexter från albumet och på första plats finner vi också låten om den mystiska gruppering som skulle äga media:

They tell us that ignorance is bliss

I guess for those that control the media it is

They own the media, they control the stories we are told…

Believe it all and you’ll never get, nеver get wise

To thе truth, ’cause they control everything you do

Everything you do, everything you do, everything you do