Kronprinsessan Margareta – Stockholm slotts solstråle

Margareta av Connaught (1882-1920) mötte den svenske prinsen Gustaf Adolf (1882-1973) under en resa till Egypten i början av år 1905. Tycke uppstod mycket snart och de två gifte sig i juni samma år. Svenska folkets intresse för Margareta var stort redan från början av anledningen att det vanliga varit att svenska prinsar gift sig med tyskor. Gustaf Adolfs val av engelsk gemål var på så vis väldigt unikt. År 1907 blev de Sveriges kronprinspar när Gustaf Adolfs far Gustaf V (1858-1950) efterträdde sin far som kung.

Margareta lärde sig inte bara svenska språket utan även, på eget initiativ, svensk socialpolitik och historia. Hon och hennes make kom även att till viss del förändra synen på kungafamiljen i avseendet att de båda var öppna, folkliga och samarbetade gärna med pressen.

Hockeyklubb och måleri

Margareta var mycket sport­intresserad. År 1908 grundade hon Kronprinsessans Hockeyklubb. Egentligen var det bandy som spelades, men på den här tiden benämndes denna sport även som ”hockey” och Staffan Tjerneld noterar i boken Darling Daisy: En bok om kronprinsessan Margareta av Sverige att klubben snart kom att utgöras av ”ett 20-tal damer”, men det fanns några enstaka män som ibland spelade med damerna.