Kroppsbyggaren Ahmed våldtog flicka på SIS-hem

Brottet utspelade sig i en angränsande byggnad till ungdomshemmet, varifrån de intagna kunde använda en fast telefon för att ringa till närstående. I polisförhör har flickan berättat att Ahmed följde med henne för att hon skulle kunna ringa till sin familj, men när de väl kommit till rummet så gick han med henne in och låste sedan dörren. Sedan ger han sig på den mycket mindre flickan.

Faktaruta: Våldtäkt mot barn

Enligt huvudregeln innebär våldtäkt mot barn att samlag, eller motsvarande handling, sker mellan en vuxen person och någon som är under 15 år. Men det finns också fall där samlag med en person som ännu inte fyllt 18 år är straffbelagt och kan utgöra våldtäkt mot barn. Det kan gälla en person inom den egna familjekretsen som förgriper sig på en yngre person eller, som i det nu aktuella fallet, en person under 18 år som står under gärningsmannens ”vård eller tillsyn”, till exempel på ett ungdomshem eller liknande institution.