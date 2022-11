🟠 Ett samarbete mellan självständiga nationer för att skapa alternativ till IMF, Världsbanken, WHO och många FN-organ som nu är partiska i relation till USA och Nato är ett måste inför framtiden. En ny alternativ ekonomisk ordning som inte dikteras av Washington är vägen framåt för att säkra eget välstånd, skriver Michael Hudson, ordförande för The Institute for the Study of Long-Term Economic Trends (ISLET). Han är finansanalytiker på Wall Street och framstående professor och forskare vid University of Missouri.