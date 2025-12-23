Kulturministerns uttalande väcker reaktioner

Det sade Sveriges kultur­minister Parisa Liljestrand (M) i ett reportage med teologen och den kyrkliga debattören Joel Halldorf, som publicerats i Expres­sen. Uttalandet har väckt reaktioner på sociala me­dier, där flera menar att Liljestrand ger uttryck för en mångkulturalistisk och kulturrelativistisk ideologi som oftare hörts från socialdemokratiskt håll.

Parisa Liljestrand föd­des i en muslimsk familj i Iran och kom till Sverige som barn. Idag är hon medlem i Svenska kyrkan, men förefaller inte vara troende. Enligt avhand­lingen ”Postmuslimer” på Umeå Universitet är exili­ranier den allra mest seku­lära gruppen i Sverige – till och med mer sekulära än etniska svenskar.

Hon berättar också att hon bär ett armband med ett kristet kors, en mus­limsk måne och en davids­stjärna. Liljestrand har, såvitt känt, ingen koppling till judendomen. De allra flesta exiliranier är dock starkt Israelvänliga efter­som Israel var nära allie­rad med den gamla iran­ska regimen, och försöker störta den nuvarande.