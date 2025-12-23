Kulturministerns uttalande väcker reaktioner

Det sade Sveriges kulturminister Parisa Liljestrand (M) i ett reportage med teologen och den kyrkliga debattören Joel Halldorf, som publicerats i Expressen. Uttalandet har väckt reaktioner på sociala medier, där flera menar att Liljestrand ger uttryck för en mångkulturalistisk och kulturrelativistisk ideologi som oftare hörts från socialdemokratiskt håll.
Parisa Liljestrand föddes i en muslimsk familj i Iran och kom till Sverige som barn. Idag är hon medlem i Svenska kyrkan, men förefaller inte vara troende. Enligt avhandlingen ”Postmuslimer” på Umeå Universitet är exiliranier den allra mest sekulära gruppen i Sverige – till och med mer sekulära än etniska svenskar.
Hon berättar också att hon bär ett armband med ett kristet kors, en muslimsk måne och en davidsstjärna. Liljestrand har, såvitt känt, ingen koppling till judendomen. De allra flesta exiliranier är dock starkt Israelvänliga eftersom Israel var nära allierad med den gamla iranska regimen, och försöker störta den nuvarande.