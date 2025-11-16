Kungen på klimatmötet: ”Hur mycket ska vi betala egentligen?”

Kungaparet bjöds in av Brasiliens regering och deltog vid ett förmöte inför själva konferensen, COP30, som hålls den 10–21 november. Även EU-minister Jessica Rosencrantz (M) deltog vid förmötet, medan däremot ingen svensk minister kommer att närvara vid själva konferensen. Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) ställde in sin medverkan i sista stund med hänvisning till att hon är gravid.
Det var under förmötet, den 7 november, som kungen uttalade sig för Ekot. Kritiker till klimatagendan pekar ofta på hur industrier i Europa betalar omkring tio gånger så mycket för klimatarbetet som konkurrenter i Kina och Indien gör för samma mängd ”utsläpp” – en kritik som kungen tycktes vara både påläst om och dessutom instämma i.
– Man kan tycka vad man vill om det här, men hur mycket ska vi betala egentligen? Det är det som är knäckfrågan, sade Carl XVI Gustaf.
– Det är bara 6 procent som Europa producerar. Och alla klagar på allt och att det är för mycket. Men resten av världen är mycket, mycket värre, påpekade han vidare.
Kungen var också tveksam till om alla världens länder verkligen kan enas kring klimatet.
– Att alla länder ska kunna skriva under samma papper, det går ju inte. Alla får ta våra egna skyldigheter och göra så gott vi kan, menade han.