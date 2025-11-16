Förlagsbutiken
Kungen och drottningen närvarade vid toppmötet inför FN:s klimatkonferens. Kungen är engagerad i miljöfrågor sedan länge, men ifrågasatte hur stor del av bördan det är rimligt att Europa bär när resten av världen gör mycket mindre. Foto: Patricia Cordeiro/Svenska Ambassaden i Brasilien

Kungen på klimatmötet: ”Hur mycket ska vi betala egentligen?”

  • , 11:51
INRIKES
Kung Carl XVI Gustaf pekade vid klimattoppmötet i Belém, Brasilien, på att Europa redan gör mycket för att minska sina utsläpp, medan ”resten av världen är mycket värre”. Uttalandet har skapat kontrovers i det politiska etablissemanget.

Kungaparet bjöds in av Brasiliens regering och del­tog vid ett förmöte inför själva konferensen, COP30, som hålls den 10–21 november. Även EU-minis­ter Jessica Rosencrantz (M) deltog vid förmötet, medan däremot ingen svensk mi­nister kommer att närvara vid själva konferensen. Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) ställde in sin medverkan i sista stund med hänvisning till att hon är gravid.

Det var under förmö­tet, den 7 november, som kungen uttalade sig för Ekot. Kritiker till klimata­gendan pekar ofta på hur industrier i Europa beta­lar omkring tio gånger så mycket för klimatarbetet som konkurrenter i Kina och Indien gör för samma mängd ”utsläpp” – en kri­tik som kungen tycktes vara både påläst om och dessutom instämma i.

– Man kan tycka vad man vill om det här, men hur mycket ska vi betala egentligen? Det är det som är knäckfrågan, sade Carl XVI Gustaf.

– Det är bara 6 procent som Europa producerar. Och alla klagar på allt och att det är för mycket. Men resten av världen är myck­et, mycket värre, påpekade han vidare.

Kungen var också tvek­sam till om alla världens länder verkligen kan enas kring klimatet.

– Att alla länder ska kun­na skriva under samma papper, det går ju inte. Alla får ta våra egna skyldighe­ter och göra så gott vi kan, menade han.

Gunnar Hellgren

november 16, 2025

