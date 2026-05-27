Kuppen mot Federal Reserve

Den amerikanska sena­ten bekräftade Kevin Warsh som nästa ord­förande för Federal Reserve på onsdagen den 13 maj. Det skedde precis innan den avgående chefen Jerome Powells mandatperiod löpte ut fredagen den 15 maj. USA:s kon­troversielle president Donald Trump nominerade officiellt Kevin Warsh till posten som ordförande för Fede­ral Reserve den 30 januari 2026.

Införandet av Warsh som chef för Federal Reserve sker efter en aggres­siv kampanj från Vita huset. Trump har systematiskt attackerat Feds oberoende och använde en numera nedlagd utredning från landets jus­titiedepartement mot den avgående ordföranden Jerome Powell för att tvinga fram ett skifte. Som en konse­kvens av denna kampanj har Trump nu installerat sin universitetsvän Ro­nald Lauders svärson för att leda värl­dens mäktigaste finansinstitution.

Hård kritik

Kritiken mot Warsh är skoningslös. Nobelpristagaren och ekonomen Paul Krugman har beskrivit honom som en person som framför ”förvir­rade och osammanhängande” argu­ment och som ”alltid varit väldigt bra på att ställa sig in hos inflytelse­rika personer”. Krugman menar att Warsh ändrat ståndpunkt i räntefrå­gor baserat på vilken politisk parti­tillhörighet personen som innehaft presidentposten haft, i syfte att un­dergräva de han ogillar politiskt.

Att beskriva Warsh som en monetär hök är ett kategorifel. Warsh är ett politiskt djur. Han förespråkar stram penningpolitik och motsätter sig alla försök att stimulera ekonomin när demokrater sitter i Vita huset. – Paul Krugman, Nobelpristagare i ekonomi, på sin Substack den 30 januari 2026

Oppositionen är i uppror. Enligt den brittiska tidningen The Indepen­dent stämplade den demokratiska senatorn Elizabeth Warren nyligen Warsh som en politisk ”handdocka” (sock puppet) utvald för att berika Trumps innersta krets. Trump har från en mängd håll och upprepade gånger anklagats för att använda sina plattformar, mediala utspel och utrikespolitiska beslut för att medve­tet skapa svängningar på råvaru-och aktiemarknaden – svängningar som personer i hans närhet tros ha tjänat miljarder dollar på.

Utnämningen har skapat en his­torisk spricka i Washington, då den tidigare skedde i samförstånd mel­lan demokraterna och republika­nerna. Det slutgiltiga godkännandet i senaten landade på röstsiffrorna 54–45, vilket enligt nyhetstidningen Times of Israel är den minsta seger­marginalen för en Fed-chef i modern tid. Den amerikanska nyhetskana­len ABC News rapporterar att den republikanske senatorn Thom Til­lis länge hotat att blockera nomine­ringen med motiveringen ”att skyd­da Federal Reserves oberoende från politisk inblandning är inte förhand­lingsbart”. Tillis vek sig dock i sista stund och röstade ja efter att justitie­departementet lagt ned utredningen mot Powell.

Svågerpolitik

Warsh kliver rakt in i en ekonomisk storm. Samtidigt som han ankla­gas för att i praktiken ha förvandlat centralbanken till Trumps senaste politiskt kapade departement, måste han hantera en amerikansk inflation på 3,8 procent. Den egentliga infla­tionen tros av många vara betydligt högre än den officiella och drivs till stor del av de skenande råoljepriser som orsakats av USA:s och Israels mi­litära konflikt med Iran.

Dessutom väntar interna strider. Enligt Spectrum Local News har den avgående chefen Jerome Powell meddelat att han vägrar lämna centralbanken helt, utan sitter kvar som vanlig ledamot i Feds styrelse för att utgöra en direkt motvikt till Warshs utlovade ”regimskifte”.

Warsh är gift med Jane Lauder, dotter till den amerikanskjudiske miljardären Ronald Lauder. Han är sedan 2007 ordförande för World Jewish Congress och Donald Trumps nära vän och förtrogne sedan de stu­derade tillsammans på Wharton på 1960-talet. Utöver att vara arvtagare till kosmetikaföretaget Estée Lauder är Ronald Lauder en av Trumps mest inflytelserika donatorer och rådgi­vare. Det var Lauder som ursprung­ligen planterade idén hos Trump att köpa Grönland (se ”Miljardär bakom Trumps planer på att erövra Grön­land” i NyT nr. 2/2026). Idag kon­trollerar Lauder omfattande kom­mersiella innehav på Grönland och ingår i ett konsortium som söker ex­ploateringsrättigheter för ukrainska mineraler – en del av den fredsplan Trump tidigare lanserat för Ukraina.

Det dolda spelet om Grönlands naturtillgångar

Ronald Lauders intresse för Grön­land stannade inte vid att plantera idén om ett amerikanskt köp hos Donald Trump. Vad som är helt okänt för den breda allmänheten är att medan Trumps offentliga utspel om att överta ön har av­färdats som politiska infall, har Lauder i tysthet säkrat kommer­siella intressen på ön. Genom sin dolda investerargrupp Greenland Development Partners – ett kon­sortium registrerat i Delaware – har den amerikanske miljardären köpt in sig i Greenland Investment Group. Bolaget planerar att lägga bud på rättigheterna till att bygga ett gigantiskt vattenkraftverk i Tasersiaq – Grönlands största sjö – i syfte att försörja ett framtida aluminiumsmältverk. Lauder har även säkrat inflytande över dricks­vattenresurser genom att köpa in sig i vattenbuteljeringsföretaget Greenland Water Bank.

Grafiken ovan illustrerar de tre mest kritiska och strategiskt avgörande tillgångarna som döljer sig under den grönländska isen, uppdelade efter färg och form:

De lila kristallerna (t.v.): Re­presenterar dysprosium . Detta är en extremt sällsynt, tung jordar­tsmetall som är en absolut nyck­elkomponent vid tillverkningen av högpresterande magneter. Dessa magneter är i sin tur kritiska för elfordonsmotorer, avancerade styrsystem till robotar samt för­svarsmateriel.

Metalltackorna (i mitten): Re­presenterar gallium . Till skillnad från jordartsmetallerna utvinns gallium som en ren metall och gjuts i tackor. Metallen har blivit en av världens mest eftertraktade rå­varor eftersom den krävs för nästa generations halvledare, mikrochip, 5G-infrastruktur och militära ra­darsystem.

De gröna kristallerna (t.h.): Representerar neodym (samt ter­bium). Neodym är den industriellt viktigaste jordartsmetallen i den gröna omställningen, då den utgör basen i de supermagneter som driver världens vindkraftverk och elmotorer.

Den geopolitiska rökridån

Grafikens bakre delar avslöjar var­för Donald Trumps innersta krets agerar så aggressivt i regionen:

Kinas monopol: Rutan överst till höger i bilden visar att Kina i dag kon­trollerar närmare 80 procent av världsmarknaden för förädling av dessa metaller. Det ger Peking ett enormt påtryckningsmedel mot västvärlden.

Den statliga finansieringen: Texten visar att USA:s statliga Export-Import Bank redan har gått in med en dold finansiering på 120 miljoner dollar i arktiska utvin­ningsprojekt för att försöka bryta det kinesiska monopolet.

Genom att installera Ronald Lauders svärson Kevin Warsh vid Federal Reserves penningpolitiska spakar kan familjen nu direkt kon­trollera de globala kapitalflöden och räntenivåer som avgör finan­sieringskostnaderna för att reali­sera detta för allmänheten dolda, arktiska råvaruimperium.

Flera andra globala miljardärer som Jeff Bezos (Amazon, Blue Ori­gin), Bill Gates (Microsoft, Gates Foundation, vacciner) och Michael Bloomberg (medieimperium) gör också strategiska investeringar på den mineralrika ön. De kanaliserar sitt kapital diskret genom det AI-drivna mineralprospekterings-och riskkapitalbolaget Kobold Metals för att säkra exploateringsrättig­heter för sällsynta jordartsmetaller på Grönland.

Misstänkt insiderhandel under Iran-krisen

Flera marknadsexperter menar att en serie massiva, vältajmade transaktioner på oljemarknaden under våren 2026 utgör tydliga bevis på systematisk insi­derhandel kopplad till Vita husets geopolitiska utspel:

23 mars 2026 – Oljeaffären på 580 miljoner dollar: Endast 15 minuter innan president Trump publicerade ett oväntat inlägg på sociala medier om ”produktiva samtal” med Iran dök en enorm handels­volym upp. Anonyma aktörer blankade (satsar och tjänar pengar på att ett pris faller) råolja genom att sälja terminskontrakt (futures på engelska) baserat på att oljepriset skulle falla. När inlägget publicera­des rasade oljepriset omedelbart med 14 procent och genererade mångmiljonvinster på bara några minu­ter för de som blankat.

7 april 2026 – Blankningen på 950 miljoner dollar: Samma mönster upprepade sig strax innan Washington och Teheran tillkännagav ett tillfälligt eldupphör. Några timmar före det officiella beskedet placerades korta positioner (blankningar) på olja till ett värde av nära en miljard dollar. Vinsterna blev ast­ronomiska när oljepriset dök efter nyheten.

Mitten av april 2026 – Hormuz-affären på 760 miljoner dollar: Bara 20 minuter innan Vita huset gick ut med ett officiellt utspel om att Hormuzsun­det återigen var öppet för sjöfart – ett påstående som marknaden efteråt kunde konstatera inte stämde med verkligheten – placerade en anonym aktör en blankning på Brentråolja värd 760 miljoner dollar. När beskedet nådde marknaden rasade oljepriset direkt med 11 procent.