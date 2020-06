Under dagens presskonferens med Folkhälsomyndigheten hade man både goda och dåliga nyheter att förmedla. Bland de sämre nyheterna var att man kunde konstatera den största mängden nya fall av coronaviruset.

– I dag har vi det högsta antalet nyanmälda fall på ett dygn någonsin. Det är en direkt konsekvens av att man ökat provtagningen i regionerna och fångar fall med milda symtom. Det har varit en långsam uppgång, men nu verkar det som att effekten med ökad provtagning blir tydlig, sade Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.

Fler smittade – färre döda

Enligt Folkhälsomyndigheten ser vi nu en uppåtgående kurva i antalet smittade, vilket man menar beror på en utökad mängd provtagningar inom sjukvården. Samtidigt ser man en nedåtgående kurva i antalet nya dödsfall per dag. Från att för en månad sedan legat kring 80 dödsfall per dag har antalet nu sjunkit till 37 dödsfall per dag. Den stora eftersläpningen på cirka 10 dagar för att det korrekta antalet döda skall bokföras kvarstår dock.