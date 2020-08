Lagertha från Tv-serien "Vikings". Möjlig transman? Foto: Stillbild Youtube

Kvinnlig vikingakrigare påstås vara transsexuell

Det är forskaren Neil Price, som arbetar vid Uppsala universitet som en expert på vikingatiden, som i den nya boken ”The Children of Ash and Elm: A History of the Vikings” spekulerar i att skelettet som tillhör en biologisk kvinna i själva verket kan ha varit en ”transsexuell, ickebinär eller gender-fluid” person. Spekulationerna sprids nu internationellt via sociala medier och politiskt korrekta nyhetsartiklar i massmedier.

Omskrivningen av historien för att passa in i moderna genusteorier och liberala värderingar fortgår med oförminskad kraft. Det senaste försöket att ändra på uppfattningen av våra förfäders kultur och det historiska arv de skapat kommer i formen av att ett skelett som för några år sedan bevisats vara kvinna. Men detta räcker inte: Skelettet som väckte stor uppmärksamhet eftersom det hittades tillsammans med vapen kan ha varit en transsexuell eller ickebinär-individ spekulerar man nu i. "Dessa frågor är relevanta utöver den enstaka personen i den där graven", sade professor Price som ligger bakom spekulationerna till The Sunday Times. Kvinnligt skelett i grav med vapen De politiskt korrekta spekulationerna rör ett gammalt fynd som först för tre år sedan skulle komma att skaka om de vetenskapliga rönen kring vikingarna. Det var arkeologen och etnologen Hjalmar Stolpe (1841-1905) som grävde ut en vikingagrav på Björkö, tillhörande fornstaden Birka redan 1889. I graven (Bj 581), som anses vara en av de mest ikoniska gravar man funnit från vikingatiden, hittades ett rikligt utsmyckat skelett i fina silkeskläder med invävda silvertrådar. Kring skelettet hittade man åtskilliga ägodelar som visade på att det rörde sig om en mäktig person. Ett svärd, en yxa, ett spjut, flera pilar med pansarbrytande spetsar, en stridskniv, två sköldar och två hästskelett. I 128 år skulle man därefter anta att det rörde sig om en manlig krigare.

