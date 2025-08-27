Logga in
Magnus Gisslén är professor i infektionssjukdomar på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. I maj 2023 tog han över som statsepidemiolog efter Anders Tegnell. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kvinnor utan medicinsk kompetens leder Folkhälsomyndigheten

INRIKES
Folkhälsomyndigheten skakas i grunden. Den 18 augusti meddelade statsepidemiolog Magnus Gisslén, i en artikel i DN Debatt, att han med omedelbar verkan lämnar sitt uppdrag. Han har sedan dess publicerat flera filmer på LinkedIn – och medverkat i intervjuer – där han riktar skarp kritik mot myndighetens ledningsgrupp och beskyller dem för inkompetens.

I ledningen för Folkhälsomyndighe­ten finns inte en enda person som är läkare eller som innehar annan medicinsk expertis.

”Det är uppseendeväckande. Det handlar om den myndighet som an­svarar för smittskyddsfrågor i vardag och kris”, skriver han.

Gisslén tillträdde rollen år 2023 efter Anders Tegnell. Folkhälsomyn­digheten har meddelat att de hade för avsikt att säga upp Gisslén, och att han nyligen kallades till ett möte om hans framtid där han ska ha informe­rats om ledningens avsikt att ompla­cera honom inom myndigheten.

Kort därefter valde han alltså att själv lämna myndigheten helt och hållet, under uppseendeväckande former.

Enligt Gisslén vill ledningen göra sig av med honom efter en konflikt som rörde provtagning vid halsfluss i syfte att upptäcka streptokocker. Gisslén gick ut med en rekommenda­tion från Folkhälsomyndigheten om en mer omfattande provtagning, vil­ket gick emot Läkemedelsverket och Strama (Samverkan mot antibiotika­resistens) som hade en mer restriktiv syn i frågan.

Gisslén menar att han hade myn­dighetens medicinska experter bak­om sig, men ledningsgruppen valde ändå att avpublicera rekommen­dationen.

Peter Frisk

augusti 27, 2025

