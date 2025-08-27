Kvinnor utan medicinsk kompetens leder Folkhälsomyndigheten

I ledningen för Folkhälsomyndigheten finns inte en enda person som är läkare eller som innehar annan medicinsk expertis.
”Det är uppseendeväckande. Det handlar om den myndighet som ansvarar för smittskyddsfrågor i vardag och kris”, skriver han.
Gisslén tillträdde rollen år 2023 efter Anders Tegnell. Folkhälsomyndigheten har meddelat att de hade för avsikt att säga upp Gisslén, och att han nyligen kallades till ett möte om hans framtid där han ska ha informerats om ledningens avsikt att omplacera honom inom myndigheten.
Kort därefter valde han alltså att själv lämna myndigheten helt och hållet, under uppseendeväckande former.
Enligt Gisslén vill ledningen göra sig av med honom efter en konflikt som rörde provtagning vid halsfluss i syfte att upptäcka streptokocker. Gisslén gick ut med en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om en mer omfattande provtagning, vilket gick emot Läkemedelsverket och Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) som hade en mer restriktiv syn i frågan.
Gisslén menar att han hade myndighetens medicinska experter bakom sig, men ledningsgruppen valde ändå att avpublicera rekommendationen.