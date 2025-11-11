Laglydig småbarnsfar kastas ut ur Hemvärnet

Det var tidigt under hös­ten som beskedet nådde mannen.

– I början på september fick jag ett samtal från min kompanichef som sa att jag skulle få ett brev hem, om att MUST dragit in min säkerhetsklass­ning och att mitt HV-avtal således skulle upphöra omedelbart, berättar han för Nya Tider.

– Någon vecka senare fick jag mycket riktigt ett REK-brev.

Mannen har sedan gymnasieåldern varit kritisk mot Sveriges förda invandringspolitik och mot landets politiska etablissemang, i synnerhet Socialdemokraterna och Moderaterna. Tidigare var mannen politiskt aktiv, men lämnade par­tipolitiken relativt snabbt och var därefter fristående debattör på den sociala medieplattformen X.

Han var även medlem i den natio­nalistiska civilsamhällesorganisatio­nen Det fria Sverige, och deltog i dis­kussioner på deras Telegram-kanal.

Kartlades av Expo

Under våren 2022 hade Expo en ar­tikel med rubriken ”Högerextremis­ter i försvaret” där organisationen kartlagt nationalister som hade ak­tiva avtal med Hemvärnet eller För­svarsmakten. En stor del av artikeln fokuserade på just Det fria Sverige, som beskrevs som ”en av de ledande svenska rasideologiska grupperna”.

Mannen, som aldrig haft någon of­fentlig roll i Det fria Sverige, beskrevs med orden: ”aktiv medlem i DFS och som dessutom återkommande skri­ver för den högerextrema tidningen Nya Tider” och att han ”vittnar i den interna DFS-diskussionen på Tele­gram om ett annat klimat än det för­svaret kräver”.

De citerade sedan mannen där han skrivit: ”ute bland soldaterna går som ovan nämnt värdegrundsarbetet väldigt trögt. Anledningen till att många är med i hemvärnet tror jag är att för att man får umgås med likasinnade och får några dagars se­mester från PK-samhället. I alla fall i mitt kompani.”

Han beskrev hur hans pluton in­leder övningarna med att ”ta värde­grundstimeout som sedan gäller hela övningen” och att omkring hälften röstar på SD, och många andra ”är mer radikala än så”.

Expo skrev i artikeln att de ringt upp Försvarsmaktens HR-centrum och fått bekräftat att han har ”ett ak­tivt avtal med Hemvärnet”.

I samma artikel uppmärksam­made de hur en ledande kvinnlig AFS-företrädare nekats tillträde till Hemvärnet. I det fallet erkände re­kryteringshandläggaren Pierre An­dersson till slut, i ett samtal som spe­lades in, att kvinnan nekats på grund av sina politiska åsikter.

– Vi kollade en del saker som du skrev på Twitter. Det var saker där som du skrivit som jag inte bedömde vara förenliga med Försvarsmaktens värdegrund. Då tog jag beslutet att avbryta, sa han, men ville inte säga vilka åsikter det var.

– Nu har vi tagit det här beslutet och det går tyvärr inte att överklaga.

”Beror på mina åsikter”

Den nu utkastade soldaten, som är hemmahörande i norra Sverige, är helt övertygad om att det är politiska motiv bakom beslutet även i hans fall.

– Jag fattar ju att det beror på mina åsikter, men de har inte förändrats nämnvärt under de tio år jag varit aktiv.

– Jag har i allt väsentligt varit mindre nationellt engagerad de se­naste två åren än tidigare, på grund av att barnen tar mer tid och jag har nytt jobb. Min aktivitet på X har dess­utom i princip upphört.

Hängdes ut av AFA

Han tror att Försvarsmakten grun­dar sitt beslut antingen på Expos artikel från 2022, eller från en ut­hängning som AFA gjorde över med­lemmar i Det fria Sverige.

– Det enda som är ”nytt” är att jag i våras blev uthängd av AFA som en av DFS medlemmar, men inte ens jag vill tro att MUST bygger sin säker­hetsprövning på en skvallerblogg. En blogg som dessutom tillhör en rörelse som försvarets myndighe­ter (som Totalförsvarets forsknings­institut, FOI) själva beskriver som ”våldsbejakande” och ”radikal utom­parlamentarisk vänster”. Det vore ju bara tramsigt om spekulationer och rykten tas i beaktande. Det enda AFA avslöjade var ju också att jag var re­gistrerad på forumet Fria Svenskar, och det bara i en lista tillsammans med några hundra till.

NyT: Om MUST inte fattat beslut baserat på vad AFA skriver, kan det då vara Expo-artikeln som de lutar sig på?

– Om de baserar det på Expos gräv är det ju uppseendeväckande att det får ta nästan fyra år innan kvarnar­na malt klart, om man nu tycker att det är så hemskt och farligt att ha mig i Hemvärnet. Under denna tid har jag genomfört alla övningar.

– Är det något annat som framkom­mit i utredningen, ja då är man ju så­klart nyfiken på vad det skulle vara.