Inte välkommen. Politiskt motiv tros ligga bakom att en hemvärnssoldat kastades ut ur Försvarsmakten. Bilden har ingen koppling till fallet. Foto: Skaraborgs regemente P4 på Facebook

Laglydig småbarnsfar kastas ut ur Hemvärnet

  11:54
Får ej reda på orsaken – Beslutet går ej att överklaga – Övertygad om politiska motiv
En man i 30-årsåldern, som länge varit kritisk mot Sveriges förda invandringspolitik, har i tio års tid varit engagerad i Hemvärnet. Varje år tjänstgör han åtta dygn i ett insatskompani. Mannen är etnisk svensk, arbetar heltid, är flerbarnsfar och har ingen kriminell historik. Men under hösten fick han plötsligt besked att hans avtal avslutas med omedelbar verkan, efter ”uppgifter” från militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST. ”Hela beslutet är sekretessklassat och omöjligt att överklaga”, berättar han för Nya Tider. Han är övertygad om att det har att göra med hans oppositionella åsikter, trots att han aldrig haft några politiska uppdrag.

Det var tidigt under hös­ten som beskedet nådde mannen.

– I början på september fick jag ett samtal från min kompanichef som sa att jag skulle få ett brev hem, om att MUST dragit in min säkerhetsklass­ning och att mitt HV-avtal således skulle upphöra omedelbart, berättar han för Nya Tider.

– Någon vecka senare fick jag mycket riktigt ett REK-brev.

Mannen har sedan gymnasieåldern varit kritisk mot Sveriges förda invandringspolitik och mot landets politiska etablissemang, i synnerhet Socialdemokraterna och Moderaterna. Tidigare var mannen politiskt aktiv, men lämnade par­tipolitiken relativt snabbt och var därefter fristående debattör på den sociala medieplattformen X.

Han var även medlem i den natio­nalistiska civilsamhällesorganisatio­nen Det fria Sverige, och deltog i dis­kussioner på deras Telegram-kanal.

Kartlades av Expo

Under våren 2022 hade Expo en ar­tikel med rubriken ”Högerextremis­ter i försvaret” där organisationen kartlagt nationalister som hade ak­tiva avtal med Hemvärnet eller För­svarsmakten. En stor del av artikeln fokuserade på just Det fria Sverige, som beskrevs som ”en av de ledande svenska rasideologiska grupperna”.

Mannen, som aldrig haft någon of­fentlig roll i Det fria Sverige, beskrevs med orden: ”aktiv medlem i DFS och som dessutom återkommande skri­ver för den högerextrema tidningen Nya Tider” och att han ”vittnar i den interna DFS-diskussionen på Tele­gram om ett annat klimat än det för­svaret kräver”.

De citerade sedan mannen där han skrivit: ”ute bland soldaterna går som ovan nämnt värdegrundsarbetet väldigt trögt. Anledningen till att många är med i hemvärnet tror jag är att för att man får umgås med likasinnade och får några dagars se­mester från PK-samhället. I alla fall i mitt kompani.”

Han beskrev hur hans pluton in­leder övningarna med att ”ta värde­grundstimeout som sedan gäller hela övningen” och att omkring hälften röstar på SD, och många andra ”är mer radikala än så”.

Expo skrev i artikeln att de ringt upp Försvarsmaktens HR-centrum och fått bekräftat att han har ”ett ak­tivt avtal med Hemvärnet”.

I samma artikel uppmärksam­made de hur en ledande kvinnlig AFS-företrädare nekats tillträde till Hemvärnet. I det fallet erkände re­kryteringshandläggaren Pierre An­dersson till slut, i ett samtal som spe­lades in, att kvinnan nekats på grund av sina politiska åsikter.

– Vi kollade en del saker som du skrev på Twitter. Det var saker där som du skrivit som jag inte bedömde vara förenliga med Försvarsmaktens värdegrund. Då tog jag beslutet att avbryta, sa han, men ville inte säga vilka åsikter det var.

– Nu har vi tagit det här beslutet och det går tyvärr inte att överklaga.

”Beror på mina åsikter”

Den nu utkastade soldaten, som är hemmahörande i norra Sverige, är helt övertygad om att det är politiska motiv bakom beslutet även i hans fall.

– Jag fattar ju att det beror på mina åsikter, men de har inte förändrats nämnvärt under de tio år jag varit aktiv.

– Jag har i allt väsentligt varit mindre nationellt engagerad de se­naste två åren än tidigare, på grund av att barnen tar mer tid och jag har nytt jobb. Min aktivitet på X har dess­utom i princip upphört.

Oväntat besked. Mannen var inkallad på vårens övning och hade därefter genomfört fyra av årets åtta avtalade dagar. Inför höstens övning fick han plötsligt besked om att han sparkas ut med omedelbar verkan. Därmed går han också miste om den årliga ersättningen på 7 000 kronor – han får inte ens ut ersättning för de dagar som han redan tjänstgjort. ”Vilken annan arbetsgivare kan göra så?”, frågar han sig. Foto: Wikimedia

 

Hängdes ut av AFA

Han tror att Försvarsmakten grun­dar sitt beslut antingen på Expos artikel från 2022, eller från en ut­hängning som AFA gjorde över med­lemmar i Det fria Sverige.

– Det enda som är ”nytt” är att jag i våras blev uthängd av AFA som en av DFS medlemmar, men inte ens jag vill tro att MUST bygger sin säker­hetsprövning på en skvallerblogg. En blogg som dessutom tillhör en rörelse som försvarets myndighe­ter (som Totalförsvarets forsknings­institut, FOI) själva beskriver som ”våldsbejakande” och ”radikal utom­parlamentarisk vänster”. Det vore ju bara tramsigt om spekulationer och rykten tas i beaktande. Det enda AFA avslöjade var ju också att jag var re­gistrerad på forumet Fria Svenskar, och det bara i en lista tillsammans med några hundra till.

NyT: Om MUST inte fattat beslut baserat på vad AFA skriver, kan det då vara Expo-artikeln som de lutar sig på?

– Om de baserar det på Expos gräv är det ju uppseendeväckande att det får ta nästan fyra år innan kvarnar­na malt klart, om man nu tycker att det är så hemskt och farligt att ha mig i Hemvärnet. Under denna tid har jag genomfört alla övningar.

– Är det något annat som framkom­mit i utredningen, ja då är man ju så­klart nyfiken på vad det skulle vara.

  11:54

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Peter Frisk

november 11, 2025

Relaterat

Expo – diskvalificerad åsiktspolis. Ompröva!

Expo – diskvalificerad åsiktspolis. Ompröva!

av Åke Thunström
februari 12, 2024

🟠 DEBATT Stiftelsen Expo har satt i system att demonisera alla som uttrycker kritik mot invandringspolitiken och konsekvenserna av det mångkulturella samhället. Åke Thunström och Lars Bernhoff pekar på att Socialdemokraterna nu i stora delar gett invandringskritikerna rätt och i interna dokument medgett att politiken med massinvandring förstört det trygga Sverige. Om Expo inte i decennier tystat kritiska röster och kvävt den offentliga debatten hade denna insikt kunnat komma mycket tidigare och en omfattande skada på samhället kunnat förhindras, menar han i denna opinionstext.

Läs även:

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Illuminatorden, ett ansikte med många masker
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Illuminatorden, ett ansikte med många masker

🟠 BOKRECENSION Illuminatorden har de senaste årtiondena stått alltmer i centrum för diskussionen runt hemliga ordnar. Dess grundande 1776 är historiskt belagt, men vad som sedan har hänt med den är mer oklart. I denna bok, späckad med fakta, resonemang och hypoteser, tecknar den välmeriterade amerikanske journalisten Jim Marrs (1943–2017) en bred översiktsbild över de hemliga sällskapens historia och idévärld. Författaren har arbetat utifrån ett mycket stort källmaterial, och är inte rädd för att ställa upp djärva teorier. Mycket av det citerade källmaterialet är verkligen häpnadsväckande.

av Hans-Olof Andersson
oktober 5, 2025

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

