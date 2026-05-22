Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Försöken att stävja "hedersbrotten" (skambrotten) visar sig vara föga framgångsrika. Foto: Pixabay

Lagstiftning mot hedersförtryck har inte fungerat

  • , 20:37
INRIKES
I juni 2022 infördes ett nytt brott, hedersförtryck, för att åstadkomma en mer heltäckande och ändamålsenlig lagstiftning. Brottsförebyggande rådet (Brå) har nu utvärderat hur bestämmelsen tillämpats och drar slutsatsen att kriminaliseringen inte har gett önskad effekt. I stället för att förbättra de utsattas situation leder rättprocessen ofta till att deras situation försämras.

Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige har kommit att synliggöras och uppmärksammas alltmer de senaste åren. Hedersrelaterat våld och förtryck har sedan 2007 varit ett särskilt politikområde, och sedan september 2025 är det ett sjunde jämställdhetsmål att förebygga och motverka hedersrelaterat våld. En rad insatser har vidtagits från samhällets sida för att åtgärda problemen. Bland annat har länsstyrelserna numera i uppdrag att löpande lämna stöd till insatser som avser förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Resurser har under åren avsatts för att utbilda och fortbilda olika yrkesgrupper, som socialarbetare och poliser, om hedersrelaterat våld och förtryck, och ett flertal handlingar som sker inom ramen för hedersrelaterat förtryck har kriminaliserats. Under 2026 har regeringen inlett en särskild satsning för att utveckla insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck, och har avsatt drygt 130 miljoner kronor i budgeten för ändamålet.

Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige har kommit att synliggöras och uppmärksammas alltmer de senaste åren. Bland annat har en frågeundersökning bland ungdomar i de tre storstäderna visat att mer än tio procent av de svarande flickorna förväntades vara oskuld tills de gifter sig, och nästan lika många angav att de levde med hedersrelaterat våld.

Ett nytt brott: Hedersförtryck

Som ett led i strävan att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck infördes den 1 juli 2020 en ny straffskärpningsgrund som tar sikte på brottslighet med hedersmotiv. Där anges att ett hedersmotiv – det vill säga motivet att bevara eller återupprätta heder kopplad till en person, familj, släkt eller annan liknande grupp – utgör en försvårande omständighet som kan leda till ett högre straff för ett brott. Men kort därefter fann regeringen att den bestämmelsen inte är tillräcklig för att tydligt signalera att samhället tar avstånd från hedersrelaterat våld och förtryck. Mot den bakgrunden och för att åstadkomma en mer heltäckande och ändamålsenlig lagstiftning som speglar problemets allvar infördes den 1 juni 2022 ett nytt brott med benämningen hedersförtryck.

Under de första tre och ett halvt åren efter att brottet infördes anmäldes 254 brott om hedersförtryck. Det kan ställas i relation till att en tidigare enkätstudie i de tre storstäderna visat att nästan var tionde niondeklassare angav att de levde med hedersrelaterat våld.

– Orsaken till att anmälningarna är få kan vara att de utsatta inte känner till den nya straffbestämmelsen, och att de utsatta samt polis och åklagare inte tror att en anmälan skulle förbättra deras situation, säger Stina Holmberg, forskare på Brå.

Två typer av ärenden

Ärendena om hedersförtryck handlar typiskt sett om två typer av situationer. Det ena typfallet, som är det vanligaste, rör en flicka i tonåren som utsätts för hedersförtryck av sin familj (så kallade ”familjefall”). Det andra typfallet rör en kvinna som utsätts för hedersförtryck av sin partner.

Familjefall

I nästan 90 procent av familjefallen är en eller båda föräldrarna misstänkta som gärningspersoner. I nästan en tredjedel av fallen är även målsägandens bror eller bröder misstänkta för att begått hedersförtryck.

I de fall det finns uppgifter om föräldrarnas födelseland är det vanligaste att de är födda i Syrien, följt av Irak och Afghanistan. Det vanligaste är att målsäganden själv tar kontakt med polisen och gör en anmälan. Men i en femtedel av fallen har målsäganden först berättat om sin situation för någon i skolan, och lika vanligt är det att de berättat om sin situation för någon inom socialtjänsten som sedan gjort en anmälan. Många av de flickor och kvinnor som är målsägande berättar att den stränga kontrollen av deras umgänge och klädsel inleddes när de kom i puberteten.

Hedersförtryck mot partner

När det gäller det andra fallet, där en kvinna anmäler sin partner för hedersförtryck, så görs anmälan oftast i samband med en förestående eller genomförd separation och hederskontrollen är länkad till en norm inom släkten om att man inte får skilja sig. Mannens misstankar om otrohet eller hans kränkthet, när kvinnan vill lämna honom eller har gjort det, har lett till hot, förtal och misshandel. Hans reaktioner förstärks av en hederskontext, där mannen och släktingar anser att kvinnan har skadat mannens och släktens anseende genom sitt beteende.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
  • , 20:37

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Filip Johansson

maj 22, 2026

Relaterat

Det dödliga våldet ökar, också mot kvinnor

Det dödliga våldet ökar, också mot kvinnor

av Filip Johansson
april 12, 2024

🟠 INRIKES Brås rapporter om brottsutvecklingen och det dödliga våldet i Sverige är dyster läsning. Tidöpartiernas satsning på hårdare tag verkar ännu inte fungera, och i dagarna sköts en pappa ihjäl framför sin 12-årige son. Samtidigt fortsätter antalet brott att öka, trots satsningar på polisen och skärpta straff.

Läs även:

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Hur du kan vägra delta i skådespelet
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Hur du kan vägra delta i skådespelet

🟠 BOKRECENSION ”Hela världen är en teaterscen” skrev William Shakespeare. De flesta av oss har integrerat den kunskapen i vårt väsen och spelar mer eller mindre teater inför våra medmänniskor. Samhället är genomsyrat av propaganda och manipulation. Många blir förstås upprörda när de ser denna falskhet, och de börjar ana hur lurade vi är av maktsystemen. De ropar efter snabba, radikala lösningar. Problemet är att panik inte är ett bra sinnestillstånd när man ska arbeta. I stället måste man lugna ner sig, använda huvudet, och tänka långsiktigt. Den här boken analyserar det skådespel som det offentliga livet i Sverige är, och lägger fram tankar om hur vi kan bli bättre på att avslöja det och välja en annan väg för vårt samhälle.

av Hans-Olof Andersson
maj 18, 2026

Kultur

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige
Kultur
Sophie Kielbowska:

Dalarna – vad Kent Ekeroth och andra bör veta om denna del av konungariket Sverige

🟠 KULTURKRÖNIKA Inget svenskt landskap har så djupa historiska och kulturella traditioner som Dalarna. Mitt gamla Kopparbergs län (W-län) genomgår rasande förändringar för att anpassa nuvarande Dalarnas län till den nya kreativa destruktionen. När Kent Ekeroth, SD, utnämndes till oppositionsråd i Region Dalarna reagerade lokala vänstermedia, därefter blev det tyst. Man insåg nämligen att såväl Ekeroth som hans familj helt saknade koppling till Dalarna och därmed även kunskaper om detta historiska och för Sverige så viktiga landskap.

av Sophie Kielbowska
maj 5, 2026

Vetenskap och teknik

Havsbaserade vindkraftverk stör undervattensmiljön
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Havsbaserade vindkraftverk stör undervattensmiljön

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Vindkraftverk hävdas producera koldioxidfri elektricitet, men de går inte att driva i ett vakuum. I Nordsjön och Östersjön verkar nu deras enorma blad och betongfundament förändra havsströmmarna, till den grad att de varje år förflyttar upp till 1,5 miljoner ton slam och organiskt kol. Detta är slutsatsen av en modelleringsstudie utförd av Helmholtz-Zentrum Hereon och publicerad i Communications Earth and Environment.

av Filip Johansson
maj 21, 2026
Jättevargen ylar igen
Utrikes
Karl Björkman:

Jättevargen ylar igen

🟠 Forskare: Första utrotade djuret återskapat Tre jättevargar påstås vara de första återskapade exemplaren av en utdöd djurart. Företaget bakom kritiseras dock för att presentera genmodifierade hybrider, som bara delvis har de utdöda generna, men samtidigt visar deras tekniska framsteg att det är möjligt att återskapa arter – men även att genmodifiera människor.

av Karl Björkman
juni 6, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT08web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Tobias Hübinette får 648 000 kronor för att lämna Karlstads universitet
Här knäas Nick Alinia i huvudet av Andreas Klominek
Nej till EU-federation – Ja till nordiskt samarbete

Free West Media

Britain Starts Buying Russian Oil again
The Bomb Nobody Wants to Find
CIA’s psyop: Operation PBSuccess and PBHistory

Exakt24.se

Palestinademonstrant inför rätta för spottattack mot Nick Alinia
DN-skribent svarslös om lögnerna kring skolmassakern i Örebro
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.