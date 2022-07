🟠 Spaniens skyddshelgon drev ut muslimerna. Sankt Jakob den äldre var den förste av de tolv apostlarna som blev martyr. Han halshöggs av Herodes Agrippa I, kung över Judéen, år 44. Enligt en tradition som växte fram under 800-talet skulle Jakob ha blivit begravd i Galicien i Spanien, där han ska ha missionerat. Platsen, Santiago de Compostela, är idag en vallfärdsort. Sankt Jakob anses ha aktivt bistått de kristna i att driva ut de muslimska morerna under Reconquistan, bland annat genom att ha visat sig under ett slag, och är idag Spaniens skyddshelgon under namnet Santiago Matamoros – Sankt Jakob Mordödaren.