Lars Leijonborg ledde Liberalerna till ett rekordresultat i valet 2002, då partiet tredubblade sina röster till 13,4 procent. Detta lyckades man med genom att föreslå språkkrav för medborgarskap och tala om att friska vuxna måste jobba i stället för att gå på bidrag. I ovanstående intervju i DN år 2023 berättar Leijonborg att han fick höra att man ”fiskade i grumligt vatten” och ”blinkat med högerögat”, och tillägger att detta ”var i en tid där allt som hade att göra med invandring var känsligt”. Trots att valresultatet tydligt visade att många väljare just var missnöjda med invandringspolitiken, valde Liberalerna att till nästa val göra en kraftig vänstersväng – och förlora väljare igen. Stillbild: DN

Lärdomar från Liberalerna – finns det?

  09:19
CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET
I årets första partireportage skildrar Nya Tider krispartiet Liberalerna, vars möjlighet att återigen komma över riksdagsspärren nu ser ut att vara mindre än någonsin.

Vad kan vi lära oss av ett parti som Liberalerna? En hel del, tror jag.

Som alla förstår är varken jag eller övri­ga redaktionen några sympatisörer till ett parti med Li­beralernas politiska profil. Men det hindrar inte att viktiga slutsatser kan dras från partiets misslyckande. Att ett parti åker ur parlamentet är i andra länder inget speciellt. Det sker praktiskt taget i varje val. I Sverige är det dock en sensation, och om det sker i höst vore det första gången på över 30 år – senast var det med Ny demokrati 1994.

Då Sverige är ett av de länder i världen med allra mest partilojala väljare, innebär det att ett parti inte bara åker ur hur som helst. Det är re­sultatet av systematiska och allvarli­ga felsteg. Så även i Liberalernas fall.

Bengt Westerberg har nog rätt

I det här numret intervjuar vi den tidigare partiledaren Bengt Wester­berg. Inte heller han är någon per­son som vi sympatiserar med rent politiskt, men det hindrar inte att han kan göra korrekta analyser. För att förstå Liberalernas fall gör man klokt i att intervjua personer med bakgrund i partiet.

Bengt Westerberg intervjuas i Nya Tider. Han menar att det var fel att försöka flörta med högerväljare och skyller Liberalernas flopp på Johan Pehrson och Nyamko Sabuni, som ville ställa krav på invandrare. Foto: Albin Olsson/Wikipedia

 

Det mesta pekar på att han har rätt i sin analys: om partiet åker ur riks­dagen, beror det på partiets beslut att ingå i Tidö-samarbetet. Det är im­populärt hos stora delar av partiets väljare som helst blickar vänsterut.

Men analysen behöver komplet­teras. Det handlar inte bara om Tidö-samarbetet, utan i grunden om partiets opålitlighet. I vårt reportage skildrar vi hur partiet gick till val med den borgerliga alliansen 2018, för att efter valet plötsligt rösta fram en socialdemokratisk regering. Ingen borde vara förvånad över att många klassiskt borgerliga väljare då läm­nade partiet. Och när partiet några år senare försökte göra detta ogjort, genom att lämna samarbetet med Socialdemokraterna, borde alla ha kunnat räkna ut att partiet nu skulle tappa de många vänsterorienterade väljarna – utan att få tillbaka de som redan lämnat. Partiet har därmed lyckats reta gallfeber på båda sina huvudsakliga väljargrupper.

Liberalerna visar vad som händer ett parti som inte vet vilken fot det ska stå på och i stäl­let försöker känna vart vinden blåser.

Man kan absolut se Liberalernas kris som ett sundhetstecken. Ett parti måste våga välja väg och stå fast vid denna. Ett parti som uppträder som en nervös hoppjerka bör bestraffas av sina väljare.

Blockpolitiken skördar offer

Men en viktig strukturell aspekt mås­te ändå lyftas: Blockpolitiken, som Liberalerna (då som Folkpartiet) var med och skapade. Indelningen av svensk politik i två tydliga block – ett arv från Fredrik Reinfeldt som bildade Alliansen år 2003 – gör att Sverige på vissa sätt påminner om ett tvåpartisystem, där partierna blir mer som underavdelningar till sitt stora block.

Det har blivit allt svårare för par­tier att navigera utanför blockpoli­tikens ramar och förutsättningar, genom att till exempel söka samarbe­ten åt olika håll i olika perioder. Den blockpolitik som säkrade borgerlig regeringsmakt för exakt 20 år sedan, ser nu ut att lämna samma partier i spillror: Centerpartiet har lämnat samarbetet och harvar kring fem procent. Kristdemokraterna balan­serar runt spärren. Moderaterna har historiskt lågt stöd, under 20 procent.

En återgång till det ”normala” i svensk politik, där partierna uppträ­der självständigt och inte i blocktill­hörighet, hade egentligen varit att fö­redra. Men det är långt kvar tills det blir verklighet. Mediernas extrema fokus på det som ofta kallas reger­ingsfrågan, gör att nuvarande ord­ning upprätthålls.

Slutet för Tidö-regeringen?

Många gläds åt Liberalernas fall och menar att partiet inte behövs i riksdagen. Det stämmer visserligen. Men det är inte säkert att Sverige gynnas av att de faller ur. Libera­lernas kris är nämligen inte bara ett problem för dem själva, utan för alla Tidö-partier. Tidö-partierna ligger redan långt efter de rödgröna i opi­nionen. Om Liberalerna inte klarar 4 procentsspärren är utsikterna till fortsatt regeringsinnehav noll. För fortsatt Tidö-regering krävs att såväl Liberalerna som övriga Tidö-partier börjar öka markant i opinionen fram till september – och att alla dessa nya röster kommer från de rödgröna partierna. Osvuret är bäst och sensa­tioner har inträffat tidigare, men det mesta pekar nu på att Socialdemo­kraterna återtar makten i septem­ber.

  09:19

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Vávra Suk

Chefredaktör och ansvarig utgivare
mars 7, 2026

Relaterat

Nu inleder vi årets valbevakning!

Nu inleder vi årets valbevakning!

av Vávra Suk
mars 5, 2026

🟠 LEDARE Under förra riksdagsvalet 2022 hade Nya Tider en omfattande valbevakning under hela året fram till valdagen. I huvudsak skedde detta genom särskilda partireportage för alla riksdagspartier – och för flera partier utanför riksdagen. Nu lanserar vi samma koncept igen, så att du som läsare kan få relevant information och högkvalitativa analyser inför valet.

Läs även:

Nu inleder vi årets valbevakning!

Nu inleder vi årets valbevakning!

av Vávra Suk
mars 5, 2026

🟠 LEDARE Under förra riksdagsvalet 2022 hade Nya Tider en omfattande valbevakning under hela året fram till valdagen. I huvudsak skedde detta genom särskilda partireportage för alla riksdagspartier – och för flera partier utanför riksdagen. Nu lanserar vi samma koncept igen, så att du som läsare kan få relevant information och högkvalitativa analyser inför valet.

Gör SVT1 eller SVT2 till en borgerlig kanal

Gör SVT1 eller SVT2 till en borgerlig kanal

av Åke Thunström
februari 27, 2026

🟠 DEBATT Resultaten för de fyra senaste riksdagsvalen har visat att andelen personer med borgerliga värderingar i Sverige utgör nära hälften av väljarkåren: cirka 40–50 procent. Samtidigt har årliga opinionsundersökningar visat att borgerliga tittare har ett lägre förtroende för Public Service (PS) än tittare med vänstersympatier, vilket betyder att många tittare inte är nöjda med det som erbjuds av PS. Men detta förhållande har tyvärr inte lett till någon allmän debatt och borgerliga politiker har märkligt nog inte krävt någon förändring av PS:s utbud.

Fången på fyren – så skyddar makten sig själv

Fången på fyren – så skyddar makten sig själv

av Stefan Torssell
februari 27, 2026

🟠 OPINION: STEFAN TORSSELL Svenska folket är inte indelat som i klaner från Mellanöstern och Somalia, men vi har en klanliknande myndighetskultur och ett klanliknande etablissemang. Makten ser alltid till att skydda sig själv. De som bryter tystandskulturen mobbas ut, straffas och begravs. Stefan Torssell visar genom ett exempel från Sjöfartsverket hur Sveriges klanliknande etablissemang fungerar.

Senaste nytt

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister
Recensioner
Sophie Kielbowska:

Palme omvärderad? – Dagbok från UD och mordet på Sveriges statsminister

🟠 BOKRECENSION Folkrättsprofessorn och diplomaten Bo Folke Johnson Theutenberg, född 1942, förde under sin långa karriär som diplomat en detaljerad och regelbunden dagbok. Komplicerade och känsliga diplomatiska uppdrag blandat med familjehögtider och annat fördes noga in i hans anteckningar. I 30 år höll han tyst, men som pensionerad diplomat och militär i flygvapnet gav han ut dessa politiska och diplomatiska anteckningar i bokform. Det blev till en början fem band. Därefter kompletterades de med en ny sammantagen och utökad version, med uppgifter gällande Sveriges relationer med och till Sovjetunionen, östtyska agenters verksamhet i Sverige och mordet på Olof Palme.

av Sophie Kielbowska
februari 26, 2026

”Rage” på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026
Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund
Kultur
Axel Lundström:

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

av Axel Lundström
februari 6, 2026

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Att pausa ”tonårsutvisningarna” samtidigt som nya medborgarskap delas ut är felprioriterat
Miguel Chihuailaf Alvarez slog till Christian Peterson – straffet sänks i hovrätten
The Epstein Files: The Most Shocking Is the Least Remarkable
When Rules Collapse
Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
