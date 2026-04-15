Larm om Migrationsverket: Handläggare som knappt kan svenska och konvertiter som inte tas på allvar

Kenth Isaksson, som driver familjehem för ”ensam­kommande afghanska ungdomar”, berättar för Världen Idag att han vid upprepade tillfällen mött handläg­gare vars svenska varit så begränsad att kommunikationen blivit svår. Vid ett tillfälle fick han själv hjälpa till att översätta under ett möte.

– Handläggaren ställde så banala och ovidkommande frågor att inter­vjun i praktiken blev pannkaka, trots att den skulle ligga till grund för ett myndighetsbeslut, säger han.

Isaksson pekar också på godtyck­liga beslut: fyra ”ensamkommande” afghaner med jämförbara omstän­digheter fick helt olika utfall – två be­viljades uppehållstillstånd, två fick avslag.

Terrorforskaren Magnus Rans­torp, som även han intervjuas av Världen Idag, lyfter fram tolkens centrala roll. Eftersom handläggare sällan behärskar den asylsökandes språk är de helt i händerna på tolken – och om tolken av olika skäl påver­kar hur en berättelse återges kan det få avgörande konsekvenser för ären­dets utfall. Ranstorp anser att myn­digheten borde genomföra stickprov och säkerhetskontroller av tolkar för att minska risken för jäv eller otill­börlig påverkan.

Konvertiterna

Donald Holmgren berättar att han hjälper en kristen konvertit som levt i Sverige i över tjugo år utan up­pehållstillstånd – och som inte hel­ler kan utvisas, då det land han ska skickas till vägrar ta emot honom. Konvertiten uppger att han upprepa­de gånger mött muslimska handläg­gare och upplever att hans kristna tro inte tas på allvar.

Kritiken mot hur Migrationsver­ket bedömer konvertiter är inte ny. Redan 2019 publicerade frikyrkliga organisationer en så kallad Konver­titutredning som visade på stora re­gionala skillnader i bedömningarna. Tidningen Dagen rapporterade år 2020 om ett fall där en afghansk kon­vertit utreddes av en handläggare i slöja. Denne uppgav att han inte vå­gade tala öppet om sin konvertering och fick avslag med motiveringen att hans tro inte ansågs genuin. KD-riks­dagsledamoten Hans Eklind interpel­lerade dåvarande justitieministern Morgan Johansson om saken, som svarade att han hade ”stort förtro­ende” för Migrationsverkets process. Statskontoret har sedan dess kritise­rat myndighetens hantering av kon­vertitärenden, och Sverige har fällts av FN:s tortyrkommitté för utvisning av kristna konvertiter.

Det bör påpekas att inga fall där någon konvertit faktiskt blivit tor­terad efter att ha skickats hem har dokumenterats, medan däremot al­ternativmedia upprepade gånger lyft fram fall där oönskade invandrare, inklusive grova förbrytare, lyckats få stanna genom att låtsas konvertera. Icke desto mindre är det naturligt­vis anmärkningsvärt när kristna in­vandrare, konvertiter eller ej, upp­lever att de blir diskriminerade av muslimska handläggare på svenska Migrationsverket.