Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Migrationsverket har en stor del invandrad personal – enligt vissa uppgifter är 35 procent av de som jobbar på verket muslimer. Nu får man omfattande kritik för handläggare som inte klarar att göra sig förstådda på svenska och tolkar som styr intervjuer. Foto: Nya Tider

Larm om Migrationsverket: Handläggare som knappt kan svenska och konvertiter som inte tas på allvar

  • , 06:40
INRIKES
Kristna tidningen Världen Idag publicerade i mars en grävande artikel där personer med långvarig kontakt med Migrationsverket vittnar om handläggare med bristfälliga svenskkunskaper, tolkar som i praktiken styr asylintervjuer och kristna konvertiter som upplever sig diskriminerade av muslimska tjänstemän. Myndigheten avvisar kritiken.

Kenth Isaksson, som driver familjehem för ”ensam­kommande afghanska ungdomar”, berättar för Världen Idag att han vid upprepade tillfällen mött handläg­gare vars svenska varit så begränsad att kommunikationen blivit svår. Vid ett tillfälle fick han själv hjälpa till att översätta under ett möte.

– Handläggaren ställde så banala och ovidkommande frågor att inter­vjun i praktiken blev pannkaka, trots att den skulle ligga till grund för ett myndighetsbeslut, säger han.

Isaksson pekar också på godtyck­liga beslut: fyra ”ensamkommande” afghaner med jämförbara omstän­digheter fick helt olika utfall – två be­viljades uppehållstillstånd, två fick avslag.

Terrorforskaren Magnus Rans­torp, som även han intervjuas av Världen Idag, lyfter fram tolkens centrala roll. Eftersom handläggare sällan behärskar den asylsökandes språk är de helt i händerna på tolken – och om tolken av olika skäl påver­kar hur en berättelse återges kan det få avgörande konsekvenser för ären­dets utfall. Ranstorp anser att myn­digheten borde genomföra stickprov och säkerhetskontroller av tolkar för att minska risken för jäv eller otill­börlig påverkan.

Konvertiterna

Donald Holmgren berättar att han hjälper en kristen konvertit som levt i Sverige i över tjugo år utan up­pehållstillstånd – och som inte hel­ler kan utvisas, då det land han ska skickas till vägrar ta emot honom. Konvertiten uppger att han upprepa­de gånger mött muslimska handläg­gare och upplever att hans kristna tro inte tas på allvar.

Kritiken mot hur Migrationsver­ket bedömer konvertiter är inte ny. Redan 2019 publicerade frikyrkliga organisationer en så kallad Konver­titutredning som visade på stora re­gionala skillnader i bedömningarna. Tidningen Dagen rapporterade år 2020 om ett fall där en afghansk kon­vertit utreddes av en handläggare i slöja. Denne uppgav att han inte vå­gade tala öppet om sin konvertering och fick avslag med motiveringen att hans tro inte ansågs genuin. KD-riks­dagsledamoten Hans Eklind interpel­lerade dåvarande justitieministern Morgan Johansson om saken, som svarade att han hade ”stort förtro­ende” för Migrationsverkets process. Statskontoret har sedan dess kritise­rat myndighetens hantering av kon­vertitärenden, och Sverige har fällts av FN:s tortyrkommitté för utvisning av kristna konvertiter.

En artikelserie i den kristna tidningen Världen Idag har satt Migrationsverkets många invandrade anställda under lupp. Skärmavbilder: Världen Idag

 

Det bör påpekas att inga fall där någon konvertit faktiskt blivit tor­terad efter att ha skickats hem har dokumenterats, medan däremot al­ternativmedia upprepade gånger lyft fram fall där oönskade invandrare, inklusive grova förbrytare, lyckats få stanna genom att låtsas konvertera. Icke desto mindre är det naturligt­vis anmärkningsvärt när kristna in­vandrare, konvertiter eller ej, upp­lever att de blir diskriminerade av muslimska handläggare på svenska Migrationsverket.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Glömt ditt lösenord?
Problem att logga in?

Dela artikeln
Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

april 15, 2026

Relaterat

Läs även:

Läs in mer

Senaste nytt

Lista fler nyheter

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Kultur

”Rage” på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av "Rage", en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet "2000-talets olja" och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Hälsa

Senaste numret

NyT06web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.