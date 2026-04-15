Larm om Migrationsverket: Handläggare som knappt kan svenska och konvertiter som inte tas på allvar

Kenth Isaksson, som driver familjehem för ”ensamkommande afghanska ungdomar”, berättar för Världen Idag att han vid upprepade tillfällen mött handläggare vars svenska varit så begränsad att kommunikationen blivit svår. Vid ett tillfälle fick han själv hjälpa till att översätta under ett möte.
– Handläggaren ställde så banala och ovidkommande frågor att intervjun i praktiken blev pannkaka, trots att den skulle ligga till grund för ett myndighetsbeslut, säger han.
Isaksson pekar också på godtyckliga beslut: fyra ”ensamkommande” afghaner med jämförbara omständigheter fick helt olika utfall – två beviljades uppehållstillstånd, två fick avslag.
Terrorforskaren Magnus Ranstorp, som även han intervjuas av Världen Idag, lyfter fram tolkens centrala roll. Eftersom handläggare sällan behärskar den asylsökandes språk är de helt i händerna på tolken – och om tolken av olika skäl påverkar hur en berättelse återges kan det få avgörande konsekvenser för ärendets utfall. Ranstorp anser att myndigheten borde genomföra stickprov och säkerhetskontroller av tolkar för att minska risken för jäv eller otillbörlig påverkan.
Konvertiterna
Donald Holmgren berättar att han hjälper en kristen konvertit som levt i Sverige i över tjugo år utan uppehållstillstånd – och som inte heller kan utvisas, då det land han ska skickas till vägrar ta emot honom. Konvertiten uppger att han upprepade gånger mött muslimska handläggare och upplever att hans kristna tro inte tas på allvar.
Kritiken mot hur Migrationsverket bedömer konvertiter är inte ny. Redan 2019 publicerade frikyrkliga organisationer en så kallad Konvertitutredning som visade på stora regionala skillnader i bedömningarna. Tidningen Dagen rapporterade år 2020 om ett fall där en afghansk konvertit utreddes av en handläggare i slöja. Denne uppgav att han inte vågade tala öppet om sin konvertering och fick avslag med motiveringen att hans tro inte ansågs genuin. KD-riksdagsledamoten Hans Eklind interpellerade dåvarande justitieministern Morgan Johansson om saken, som svarade att han hade ”stort förtroende” för Migrationsverkets process. Statskontoret har sedan dess kritiserat myndighetens hantering av konvertitärenden, och Sverige har fällts av FN:s tortyrkommitté för utvisning av kristna konvertiter.
Det bör påpekas att inga fall där någon konvertit faktiskt blivit torterad efter att ha skickats hem har dokumenterats, medan däremot alternativmedia upprepade gånger lyft fram fall där oönskade invandrare, inklusive grova förbrytare, lyckats få stanna genom att låtsas konvertera. Icke desto mindre är det naturligtvis anmärkningsvärt när kristna invandrare, konvertiter eller ej, upplever att de blir diskriminerade av muslimska handläggare på svenska Migrationsverket.