Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Liberalerna beslutade på sin årskongress att fortsätta sin velande linje gentemot Sverigedemokraterna. Man kan tänka sig en fortsättning på Tidö-konceptet, men inte stödja en regering där SD ingår. Detta samtidigt som SD har som krav att vid en eventuell borgerlig seger sitta med i regeringen. Väljare som vill se en borgerlig regering efter valet nästa år skräms därmed bort från L. Foto: Liberalerna

Liberalerna ”stärker sin egen nedgång”

  • , 17:55
INRIKES
Trots en katastrofal kräftgång i opinionen och närmast enhälliga analyser som pekar på att partiet måste ta tydlig ställning för eller emot samarbete med Sverigedemokraterna för att vinna tillbaka väljare, valde Liberalerna att fortsätta på den inslagna vägen: SD kan accepteras som stödparti, men man försöker lägga veto mot att det tio gånger större partiet ska ingå i regeringen.

Kort före Liberalernas lands­dagar den 21–23 november fick partiet sitt sämsta re­sultat någonsin i en opini­onsmätning från DN/Ipsos: Mindre än två procent av väljarna hade rös­tat på partiet om det hållits val när mätningen gjordes.

Nästan alla borgerliga analytiker pekar på partiets otydliga hållning gentemot SD som den största faktor som skrämt bort väljare: Å ena sidan finns det en falang inom väljarkåren som anser att SD är ett hemskt ra­sistparti och att L helt ska vägra att samarbeta med dem. Å andra sidan finns en, sannolikt större, falang som anser att den ”röda linjen” ska tas bort och att SD ska kunna ingå i en regering.

– Liberalerna är ett parti i spagat och man har väldigt svårt att resa sig upp, sade Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring till DN före lands­mötet, med avseende på denna splitt­ring inom partiet.

Vid landsmötet vann den mellan­linje som – enligt närmast samstäm­miga bedömningar – har lett partiet till L:s katastrofalt dåliga opinions­siffror: Ja till ett förnyat Tidösamar­bete där det långt större SD ”tillåts” agera stödparti – men absolut nej till att regera tillsammans med SD.

”Landsmötesbeslutet innebär i praktiken ett löfte om att fälla en regering ledd av Ulf Kristersson, om hans sida vinner valet. Detta ef­tersom Sverigedemokraterna – som för närvarande är tio gånger större än L – konsekvent har slagit fast att man inte kommer att rösta ja till en regering som SD inte själva sitter i”, konstaterar Tobias Wikström för Da­gens Industri.

Även Nya Wermlands-tidningens (NWT:s) politiska redaktör Henrik L Barvå konstaterar i en ledare att beslutet ”framstår inte som särskilt trovärdigt”, och spekulerar i likhet med Wikström kring att Liberaler­nas partiledning kanske helt enkelt tänkt kovända i frågan ifall högern vinner valet.

Båda skribenterna pekar emeller­tid på att problemet inte är aktuellt förrän efter valet, utan att L sabote­rat sina chanser att komma in i riks­dagen till att börja med. Beskedet om att man kommer att fälla den klart mest troliga regeringskonstellatio­nen på högersidan kan antas stöta bort så kallade allmänborgerliga rös­ter, alltså stödröster från de som an­nars skulle kunna rösta på M.

Barvå pekar på risken att ”väljar­na inte köper snälltolkningen”, alltså att partiet vill markera mot SD men inte kommer att vägra regeringssam­arbete med dem. Wikström konstate­rar att beslutet, tillsammans med att man överger den traditionellt libe­rala linjen i fråga om friskolor, bidrar ”mest till att förstärka nedgången”.

Dela artikeln
  • , 17:55

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

december 1, 2025

Relaterat

Johan Pehrson kal­la­de SD ”brun sörja” – visste inte att journalist närvarade

Johan Pehrson kal­la­de SD ”brun sörja” – visste inte att journalist närvarade

av Axel Fors
november 28, 2022

🟠 Johan Pehrson har, i egenskap av tillförordnad partiledare för Liberalerna, under den senaste tiden rest runt och träffat partimedlemmar och särskilda partifinansiärer inför det extra landsmötet den 26 november. Som väntat blev han på landsmötet vald till ordinarie partiledare. Valet har dock överskuggats av en annan händelse tidigare i november, som visar vilken grov jargong Pehrson använder mot sitt stödparti Sverigedemokraterna internt.

Tidöavtalets vinster och vådor

Tidöavtalets vinster och vådor

av Simon O Pettersson
oktober 26, 2022

🟠 Det är onekligen så att Sverigedemokraterna fått genomslag för sin politik i Tidöavtalet. Samtidigt är åtgärderna som där presenteras otillräckliga för att lösa Sveriges problem och det finns också flera dunkla punkter i avtalet, vilket sannolikt kommer skapa tolkningsstrider framöver. Det skriver veckans debattör, Simon O Pettersson, tidigare kommunfullmäktigeledamot för Sverigededemokraterna, och drar slutsatsen att SD inte kommer att kunna undgå en svekdebatt från sina anhängare.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Kejsarens nya medier
Kultur
Johannes Berg:

Kejsarens nya medier

🟠 KULTUR Nättidningen Kvartal har framställt sig som ett friskt alternativ till etablerad media. Men i en försåtlig intervju med den alternative mediaprofilen Nick Alinia lyser samma politiskt korrupta metodik igenom som präglat de svenska mediehusen i decennier. En viss typ av extremister framställs som oskyldiga offer, och förvrängda händelseförlopp återrapporteras som sanningar.

av Johannes Berg
november 4, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Läs om – mobil säkerhet med Teuton Systems

Senaste numret

NyT23web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

Free West Media

Exakt24.se

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.