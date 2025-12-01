Liberalerna ”stärker sin egen nedgång”

Kort före Liberalernas lands­dagar den 21–23 november fick partiet sitt sämsta re­sultat någonsin i en opini­onsmätning från DN/Ipsos: Mindre än två procent av väljarna hade rös­tat på partiet om det hållits val när mätningen gjordes.

Nästan alla borgerliga analytiker pekar på partiets otydliga hållning gentemot SD som den största faktor som skrämt bort väljare: Å ena sidan finns det en falang inom väljarkåren som anser att SD är ett hemskt ra­sistparti och att L helt ska vägra att samarbeta med dem. Å andra sidan finns en, sannolikt större, falang som anser att den ”röda linjen” ska tas bort och att SD ska kunna ingå i en regering.

– Liberalerna är ett parti i spagat och man har väldigt svårt att resa sig upp, sade Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring till DN före lands­mötet, med avseende på denna splitt­ring inom partiet.

Vid landsmötet vann den mellan­linje som – enligt närmast samstäm­miga bedömningar – har lett partiet till L:s katastrofalt dåliga opinions­siffror: Ja till ett förnyat Tidösamar­bete där det långt större SD ”tillåts” agera stödparti – men absolut nej till att regera tillsammans med SD.

”Landsmötesbeslutet innebär i praktiken ett löfte om att fälla en regering ledd av Ulf Kristersson, om hans sida vinner valet. Detta ef­tersom Sverigedemokraterna – som för närvarande är tio gånger större än L – konsekvent har slagit fast att man inte kommer att rösta ja till en regering som SD inte själva sitter i”, konstaterar Tobias Wikström för Da­gens Industri.

Även Nya Wermlands-tidningens (NWT:s) politiska redaktör Henrik L Barvå konstaterar i en ledare att beslutet ”framstår inte som särskilt trovärdigt”, och spekulerar i likhet med Wikström kring att Liberaler­nas partiledning kanske helt enkelt tänkt kovända i frågan ifall högern vinner valet.

Båda skribenterna pekar emeller­tid på att problemet inte är aktuellt förrän efter valet, utan att L sabote­rat sina chanser att komma in i riks­dagen till att börja med. Beskedet om att man kommer att fälla den klart mest troliga regeringskonstellatio­nen på högersidan kan antas stöta bort så kallade allmänborgerliga rös­ter, alltså stödröster från de som an­nars skulle kunna rösta på M.

Barvå pekar på risken att ”väljar­na inte köper snälltolkningen”, alltså att partiet vill markera mot SD men inte kommer att vägra regeringssam­arbete med dem. Wikström konstate­rar att beslutet, tillsammans med att man överger den traditionellt libe­rala linjen i fråga om friskolor, bidrar ”mest till att förstärka nedgången”.