Förlagsbutiken
Logga in
Prenumerera
Logga in
Prenumerera
provnummer
Bevismateriel för det dubbla barnamordet mannen dömts för. Foto: Polisen via Samnytt

Livstidsdömd barnamördare flyttas till kvinnofängelse

  • , 11:18
Bytte juridiskt kön efter domen
En egyptisk man som dömts till livstids fängelse för att ha gasat ihjäl sina två barn placeras nu på en kvinnoanstalt. Anledningen är att han genomfört ett juridiskt könsbyte under sin tid i fängelset, något som möjliggjordes av Kristerssons könsbyteslag. Det rapporterar Samnytt och TV4.

Beslutet innebär att en man som gasat ihjäl sina två barn nu ska sitta tillsammans med kvinnliga intagna. Enligt Kriminalvården är detta nödvändigt för att den dömde ska kunna delta i gemensam vistelse med andra intagna samtidigt som placeringen överensstämmer med det juridiska könet.

Möjliggjordes av ny lag

Det juridiska könsbytet fattades med stöd av den nya lagen om juridiskt kön som trädde i kraft förra året. Reformen drevs fram av Moderaterna under Ulf Kristersson och röstades igenom av samtliga riksdagspartier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna trots att stödet hos väljarna, särskilt Moderaternas egna, var extremt lågt. Lagen innebär att det blivit enkelt att ändra sin könstillhörighet i folkbokföringen.

Under sin tid på Tidaholmsanstalten – ett säkerhetsklassat fängelse enbart för män – ansökte barnamördaren om att juridiskt byta kön. Ansökan beviljades av Skatteverket, och i samband med det ändrades även hans namn och personnummer.

Paulus Abdelshaheds garderob. Foto: Polisen via Samnytt

 

Det nya juridiska könet fick sedan konsekvenser för placeringen inom Kriminalvården, som nu bedömer att han inte längre kan sitta på en manlig anstalt.

Dödade sina barn med helium

Den dömde är Paulus Abdelshahed, en 38-årig man från Egypten. Dubbelmordet uppdagades i april 2024 när barnens mamma kom hem till bostaden i Södertälje och fann sina två barn – båda under tio år – döda.

Abdelshahed greps kort därpå och erkände att han mördat barnen genom kvävning med helium. Han dömdes senare till livstid, en dom som sedan fastställdes av domstol.

Enligt rättshandlingarna uppges Abdelshahed lida av könsdysfori och identifiera sig som transsexuell, skriver Samnytt. Detta tar sig bland annat uttryck i att han utger sig för att vara kvinna och bär kvinnokläder.

Ljög sig till uppehållstillstånd

Samnytt har tidigare rapporterat om hur Abdelshahed kom till Sverige. Han anlände 2009 och sökte asyl med hänvisning till att han var koptisk kristen och riskerade förföljelse i Egypten.

I sin ansökan hävdade han att han anklagats för våldtäkt efter en relation med en kvinna som konverterat från islam till kristendomen, och att både hennes familj och Muslimska brödraskapet var ute efter honom.

Migrationsverket bedömde dock att situationen för koptiska kristna i Egypten inte i sig gav rätt till asyl. Verket ansåg dessutom att mannens berättelse inte var trovärdig. Ansökan avslogs, liksom alla efterföljande överklaganden.

Trots upprepade avslag fortsatte han att ansöka om uppehållstillstånd. Efter att han gift sig med en kvinna bosatt i Sverige och fått barn beviljades han till slut permanent uppehållstillstånd flera år senare.

Efter dubbelmordet har han i polisförhör erkänt att uppgifterna i asylansökan om hot och förföljelse på grund av kristen tro inte var sanna, uppger Samnytt.

Dela artikeln
  • , 11:18

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

december 21, 2025

Relaterat

Kristersson pressade igenom könsbyten för 16-åringar

Kristersson pressade igenom könsbyten för 16-åringar

av Gunnar Hellgren
april 23, 2024

🟠 Riksdagsledamöter jublade och applåderade över att ha kört över folkviljan Ivrigt påhejad av HBTQ-lobbyn har Ulf Kristersson tvingat fram en ny könsbyteslag. Folkviljan är massivt emot den kontroversiella lagen, som bland annat ska låta barn byta kön juridiskt och skynda på processen för kirurgiska ingrepp. Stödet hos Tidöpartiernas väljare är praktiskt taget obefintligt. Den 17 april klubbades lagen igenom i riksdagen.

Läs även:

Läs in mer

Nyhetsdygnet

Se hela nyhetsdygnet

Senaste numret

NyT01web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Alla eNyT

Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

Annonser

Det finns ett stort utbud av online-casinon, inklusive sådana som opererar utan svensk licens – casino utan svensk licens är en viktig aspekt att beakta.

När man undersöker online-spelalternativ, är det relevant att notera att det finns casino utan spelpaus, som fungerar under andra regleringar.

Spela på – casino utan svensk licens här.

En del online-casinon är inte registrerade under den svenska licensen – casino utan licens kan ha olika spelutbud och regler.

Senaste numret

NyT24web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på NyT
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

Donera

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Insikt24.se

SD vill dra in rösträtten för utländska medborgare
Mattias Karlsson (SD) efter terrorattacken i Australien: ”Kampen mot islamism behöver intensifieras”
Jimmie Åkesson om terrorattacken i Australien: ”Vedervärdigt i all dess omänsklighet”

Free West Media

RSS Error: A feed could not be found at `https://freewestmedia.com/feed/`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.

Exakt24.se

Palestinaextremist attackerar journalister i tingsrätten
Maskerad Palestinaextremist blir våldsam i tingsrätten
Aftonbladet undviker frågor om deras skribent Mathias Wåg som grundat terrorklassade AFA

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.se
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.se

Artiklar (RSS)
© 2024 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Sidor

Kategorier

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.