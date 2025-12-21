Livstidsdömd barnamördare flyttas till kvinnofängelse

Beslutet innebär att en man som gasat ihjäl sina två barn nu ska sitta tillsammans med kvinnliga intagna. Enligt Kriminalvården är detta nödvändigt för att den dömde ska kunna delta i gemensam vistelse med andra intagna samtidigt som placeringen överensstämmer med det juridiska könet.

Möjliggjordes av ny lag

Det juridiska könsbytet fattades med stöd av den nya lagen om juridiskt kön som trädde i kraft förra året. Reformen drevs fram av Moderaterna under Ulf Kristersson och röstades igenom av samtliga riksdagspartier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna trots att stödet hos väljarna, särskilt Moderaternas egna, var extremt lågt. Lagen innebär att det blivit enkelt att ändra sin könstillhörighet i folkbokföringen.

Under sin tid på Tidaholmsanstalten – ett säkerhetsklassat fängelse enbart för män – ansökte barnamördaren om att juridiskt byta kön. Ansökan beviljades av Skatteverket, och i samband med det ändrades även hans namn och personnummer.

Det nya juridiska könet fick sedan konsekvenser för placeringen inom Kriminalvården, som nu bedömer att han inte längre kan sitta på en manlig anstalt.

Dödade sina barn med helium

Den dömde är Paulus Abdelshahed, en 38-årig man från Egypten. Dubbelmordet uppdagades i april 2024 när barnens mamma kom hem till bostaden i Södertälje och fann sina två barn – båda under tio år – döda.

Abdelshahed greps kort därpå och erkände att han mördat barnen genom kvävning med helium. Han dömdes senare till livstid, en dom som sedan fastställdes av domstol.

Enligt rättshandlingarna uppges Abdelshahed lida av könsdysfori och identifiera sig som transsexuell, skriver Samnytt. Detta tar sig bland annat uttryck i att han utger sig för att vara kvinna och bär kvinnokläder.

Ljög sig till uppehållstillstånd

Samnytt har tidigare rapporterat om hur Abdelshahed kom till Sverige. Han anlände 2009 och sökte asyl med hänvisning till att han var koptisk kristen och riskerade förföljelse i Egypten.

I sin ansökan hävdade han att han anklagats för våldtäkt efter en relation med en kvinna som konverterat från islam till kristendomen, och att både hennes familj och Muslimska brödraskapet var ute efter honom.

Migrationsverket bedömde dock att situationen för koptiska kristna i Egypten inte i sig gav rätt till asyl. Verket ansåg dessutom att mannens berättelse inte var trovärdig. Ansökan avslogs, liksom alla efterföljande överklaganden.

Trots upprepade avslag fortsatte han att ansöka om uppehållstillstånd. Efter att han gift sig med en kvinna bosatt i Sverige och fått barn beviljades han till slut permanent uppehållstillstånd flera år senare.

Efter dubbelmordet har han i polisförhör erkänt att uppgifterna i asylansökan om hot och förföljelse på grund av kristen tro inte var sanna, uppger Samnytt.