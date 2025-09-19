London: Hundratusentals krävde sitt land tillbaka

Myndigheternas officiella siffra över antalet deltagare är 110 000 till 150 000, arrangörerna hävdade en till tre miljoner under demonstrationens gång. Brittiska webb-tv-kanalen TalkTV granskar drönarbilder och landar i ”flera hundra tusen”. Även en observatör från liberala radiokanalen LBC intygar att det var betydligt fler än polisens högsta uppskattningar och menar att man ”ger Tommy Robinson vatten på sin kvarn” genom att ljuga ner antalet.
Det överträffade i alla händelser alla förväntningar – gissningarna i förväg kretsade kring 20 000 – och räckte för att fullständigt fylla upp stora delar av centrala London. Demonstrationståget slingrade sig fram mellan ikoniska landmärken som Whitehall och Trafalgar Square, med ett hav av brittiska, engelska, skotska, walesiska och irländska flaggor. Enstaka israeliska flaggor syntes också i folkhavet, men var inte alls så framträdande som de varit vid vissa tidigare evenemang där Tommy Robinson varit inblandad.
Demonstrationen var till absolut övervägande del lugn och städad, men lokala slagsmål med polisen och motdemonstranter inträffade ändå – något som underströk de underliggande spänningarna. Många britter röstade ut landet ur EU främst för att slippa fortsatt massinvandring, men istället har den bara ökat – trots bostadskris och en ansträngd offentlig sektor. De drakoniska åtgärderna mot protesterande britter under kravallerna förra sommaren har också gjort att allt fler känner att de håller på att bli belagda med munkavle och att polisen inte längre är deras vänner, utan bara den repressiva statsmaktens förlängda arm.
Flodvåg av patriotism
Marschen började vid Stamford Street, där demonstranterna skanderade slagord som ”Vems gator? Våra gator!” och ”England tills jag dör”.
– Vi vill ha vårt land tillbaka, vi vill ha tillbaka yttrandefriheten, sade Sandra Mitchell, en sjuksköterska som rest dit från Essex med sin man och deras två barn, till Reuters.
Tåget gick till Whitehall, nära premiärministerns kontor på Downing Street, där en rad framträdanden gjordes på ett stort podium, med Tommy Robinson som förste talare och konferencier. På grund av det enorma deltagarantalet var det bara en mindre del av demonstranterna som kunde se och höra framträdandena. Med en röst som var påfallande hes efter allt skanderande kallade Robinson samlingen en ”flodvåg av patriotism” som äntligen väckt den slumrande allmänheten.
– Idag är gnistan som tänder en kulturell revolution i Storbritannien. Detta är vårt ögonblick, förkunnade Robinson medan han gestikulerade över den enorma folkmassan.
Robinson, som själv suttit i brittiskt fängelse på grund av sina åsikter, gick till attack mot de dubbla måttstockarna inom rättsväsendet (two-tier justice) och konstaterade att ”migranter nu har större rättigheter än den brittiska allmänheten, folket som byggde denna nation”. Robinson gav också en värdig tribut till Charlie Kirk, den amerikanske opinionsbildare som mördats tre dagar tidigare i Utah, USA. Flera demonstranter höll upp porträttfoton av Kirk och några av talarna anspelade på mordet.
Talare från hela västvärlden
Förtrycket mot, och undanträngningen av, den inhemska brittiska befolkningen har blivit en angelägenhet för patrioter, nationalister och populistiska invandringskritiker över hela västvärlden. Hela västvärlden står inför samma hot, men i Storbritannien har det gått längst. Denna insikt avspeglades på scenen där de internationella talarna avlöste varandra.
Elon Musk, techmiljardären och ägaren till X (tidigare Twitter) gjorde ett överraskande framträdande via videolänk från Austin, Texas och svarade på frågor från Robinson. Budskapet var oväntat radikalt och fick publiken att jubla. Musk framträdde i en t-tröja med texten ”Vad hade Orwell tyckt?” och angrep den ”snabbt ökande eroderingen av Storbritannien” på grund av ”okontrollerad massinvandring”. Han krävde en ”revolutionär” förändring och förordade parlamentets upplösning. Men framför allt vädjade han till folket och sade att det är de som måste åstadkomma förändringen.
– Detta är ett budskap till den förnuftiga centern, de människor som vanligtvis inte blandar sig i politik och bara vill leva sina liv. De vill inte, de är tysta. De sköter bara sitt. Mitt budskap till dem: Ifall detta fortsätter, kommer våldet att nå er. Ni kommer inte att ha något val. Ni är i en fundamental situation här, där vare sig ni väljer våld eller inte, kommer våldet till er. Antingen kämpar ni emot, eller också dör ni. Antingen kämpar ni emot. Eller också dör ni.
– Vill du veta vad som kommer att hända med din by eller småstad, besök London så ser du att det är fyllt av brottslighet. Det känns ofta inte alls brittiskt. Och det är bara en tidsfråga innan det händer din by eller småstad, förtydligade han.
Andra talare förstärkte budskapet. Eric Zemmour, den judiske ledaren för franska nationalistpartiet Reconquête, höll ett tal på franska som översattes kontinuerligt och varnade för ”det stora folkutbytet” som riktas mot alla europeiska folkslag.
– Ni och vi håller på att bli koloniserade av våra tidigare kolonier, förklarade Zemmour. Vi har en plikt att kämpa tillsammans!
Nederländska opinionsbildaren och politikern Eva Vlaardingerbroek drog ner stora applåder med sitt tal, som hon framförde iförd en t-tröja med texten ”Generation återvandring”. Vlaardingerbroek fokuserade på vikten av att kämpa och drog paralleller till Sankt Göran och draken.
– Draken bor på 10 Downing Street! sade hon.
– Låt oss inte gå som katten kring het gröt. Vi bevittnar våldtäkten, ersättandet av och mordet på vårt folk, sade Vlaardingerbroek vidare och avbröts därvid av en spontan talkör som skanderade ”Skicka hem dem!”
– Idag är det inte läge för kompromisser. Det är inte läge för att vara lugn. Det är läge för att bli arga, kräva förändring och kämpa emot!
Den tidigare elitsoldaten och tv-personligheten Ant Middleton höll ett tal där han passade på att marknadsföra sin valkampanj för att bli Londons borgmästare.
– Idag kände jag vår brittiska kultur i London för första gången på länge, tack vare er, sade Middleton.
Han förklarade vidare att den brittiska kulturen är kristen – ett tema som var genomgående för demonstrationen – och att det inte är britterna som ska anpassa sin kultur till invandrare, utan invandrarna som ska assimileras eller också åka hem.
– Var så god, kom hit, passa in, integreras, så är du välkommen. Men gå emot det, så kommer vi att skicka ut er. Så enkelt är det. Om du är här illegalt, kommer vi att skicka ut er. Om du är fientlig mot vår livsstil och vår brittiska kultur, kommer vi att skicka ut er. Och vi kommer att börja i Englands kronjuvel, London.
Inställningen till legal arbetskraftsinvandring och hur tidigare massinvandring ska hanteras varierade säkerligen mellan olika talare. Vissa av talarna valde att anspela på att nästan alla demonstranterna var vita britter, medan andra tvärtom valde att lyfta fram att det ändå fanns en del sikher, judar och afrikaner i folkmassan för att visa att de inte är rasister. Tommy Robinson valde den sistnämnda vägen genom att låta icke-vita stå för en oproportionerlig del av underhållningen mellan talen.
Filip Dewinter, en av de ledande företrädarna för flamländsk-nationalistiska Vlaams Belang i Belgien, framträdde även han på scenen och utmålade islam som det stora hotet mot Europa.
– Islam hör inte hemma i Europa. Islam hör inte hemma i Storbritannien. Och svaret är enkelt: Stoppa båtarna och skicka hem dem! sade Dewinter.
Petr Bystron, tjeckiskfödd parlamentsledamot för tyska AfD, fortsatte med att mana till motstånd mot vad han kallade det globalistiska angreppet på västerländsk kultur.
Brittiska mediepersonligheten Katie Hopkins drog också ner stort jubel.
– Detta är hur er huvudstad borde se ut dagligen, förklarade hon för den nästan uteslutande vita publiken.
– De tog min vän Tommy och satte honom i fängelse. De tog min vän Charlie och sköt honom. De försökte ta mina barn och de deporterade mig från Australien. /…/ De kan sätta oss i fängelse. De kan skjuta oss. De kan låsa in oss. Men de kommer inte att stoppa oss nu!
Den brittisk-pakistanske politikern Ben Habib, ledare för Advance UK – ett nybildat utbrytarparti från Reform UK – gav en känga åt alla brittiska politiska ledare som inte var där, och frågade om de inte vågade möta folket. Kängan var uppenbarligen delvis riktad mot hans tidigare kollegor i Reform UK och dess ledare Nigel Farage, som valt att distansera sig från Tommy Robinson.
Polske parlamentsledamoten Dominik Tarczyński drog ner jubel med sitt dramatiska tal där han bland annat sade:
– Vi polska konservativa stöder er. Vi vill ha vår kontinent tillbaka, och vi vill vara en europeisk familj tillsammans med er, de brittiska lejonen. Höj era flaggor och visa världen hur stolta ni är! Det är dags för tappra män, det är dags att sluta bära klänning, vi måste klä oss i rustning!
Ytterligare talare inkluderade den australisk-israeliske före detta IDF-soldaten och journalisten Avi Yemini från kanadensiska Rebel News, samt deras grundare Ezra Levant, skådespelaren Laurence Fox (för svenskar mest känd från tv-serien Kommissarie Lewis), irländske regissören Terry McMahon, Dansk Folkepartis partiledare Morten Messerschmidt, den spanska influeraren Ada Lluch, brittiske influeraren Carl Benjamin (mer känd under sitt artistnamn Sargon of Akkad), samt tillställningens mest udda inslag i form av den nyzeeländske kristne aktivisten Brian Tamaki – som hade med sig ett etniskt blandat följe av maorier och vita nyzeeländare, vilka tillsammans utförde en så kallad haka, en maorisk krigsdans som blivit tradition för det nyzeeländska rugbylaget.
Tillsammans målade dessa olika röster upp en bild av att hela västvärlden står inför samma problem: främlingar som invaderar våra länder, en överhet som inte respekterar vare sig gränser, kultur eller traditioner, motstånd som svartmålas och kriminaliseras.
När demonstrationen avbröts framåt kvällen utbröt på vissa håll förnyade slagsmål med polisen, som i åtminstone vissa fall tycks ha berott på provokationer i form av oprovocerade knuffar och batongslag från poliser som besvarades av upprörda demonstranter, med eskalering som följd. Vid Westminster Bridge kastades flaskor och bråte mot kravallutrustade poliser. 24 gripanden gjordes och 25 poliser uppges ha fått lindriga skador.
Motdemonstranter från vänsterkoalitionen Stand Up to Racism hade även de kraftsamlat inför denna dag, men med mindre än 5 000 deltagare dränktes deras slagord ”Inga fascister på våra gator” av den långt större pro-brittiska demonstrationen. Polisen höll dem inspärrade på en gata vid Whitehall tills de flesta tröttnade. Vid åttatiden på kvällen ska polisen enligt egen utsago ha drivit bort en grupp demonstranter från norra delen av Whitehall för att skapa en fri passage för de sista ”antirasisterna” att ta sig därifrån.
Reaktioner
Det brittiska etablissemanget har försökt utmåla demonstrationen som en farlig men marginell företeelse. Premiärminister Keir Starmer fördömde på måndagen Elon Musks retorik och kallade den ”farlig”.
– Detta sänder en rysning genom vårt land. Vi kommer aldrig att ge upp flaggan till extremhögern, sade Starmer.
Liberaldemokraternas ledare Ed Davey gick längre och krävde i flera inlägg på X ett enat fördömande och juridiska åtgärder mot Musk, något Starmer dock valde att avfärda.
Att döma av uttalanden från polisen kommer de att förfölja demonstranter som bröt mot lagen lika nitiskt som hittills.
Påfallande få politiker från etablerade invandringskritiska partier har kommenterat demonstrationen, trots att sittande ledamöter från Polen, Danmark och Tyskland själva deltog som talare. Ett par politiker från franska Nationell samling och spanska Vox har uttryckt sitt gillande, men i övrigt har det varit påfallande tyst.
Ungerns premiärminister Viktor Orbán utgjorde delvis ett undantag då han inte kommenterade själva demonstrationen, men däremot gjorde ett förnyat utspel mot Västeuropas invandringspolitik samma dag – något bland andra Times Now tolkat som implicit stöd för demonstranterna.
– Nu talar de om hur de ska kunna leva med problemen. Självklart borde de aldrig ha ställt till med detta. Det är inte precis raketvetenskap. De hade bara behövt lyssna på oss. Inte bara mig utan centraleuropéerna, herr Babis, mig, polackerna, Kaczyński, Morawiecki. Vi sade ”så här kommer det att gå, gör det inte”. Ett blandat samhälle har allvarliga konsekvenser. Men de lyssnade inte, konstaterade Orbán.
Huruvida den brittiska invandringskritiska rörelsen kommer att kunna kanaliseras i en eller flera organisationer eller partier återstår att se. Nigel Farages Reform UK, Ben Habibs Advance UK, samt flera mer uttalat nationalistiska grupper som Patriotic Alternative och Britain First hoppas på vind i seglen både genom de många demonstrationer som redan hållits (se förra numret av Nya Tider) och den enorma demonstration som hittills utgör rörelsens crescendo. Vilka som bäst lyckas organisera motståndet och hur de hanterar sina meningsskiljaktigheter återstår att se.