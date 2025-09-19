London: Hundratusentals krävde sitt land tillbaka

Myndigheternas officiella siffra över antalet deltagare är 110 000 till 150 000, arrangörerna hävdade en till tre miljoner under demonstrationens gång. Brittis­ka webb-tv-kanalen TalkTV granskar drönarbilder och landar i ”flera hundra tusen”. Även en obser­vatör från liberala radiokanalen LBC intygar att det var betydligt fler än polisens högsta uppskattningar och menar att man ”ger Tommy Robinson vatten på sin kvarn” genom att ljuga ner antalet.

Det överträffade i alla händelser alla förväntningar – gissningarna i för­väg kretsade kring 20 000 – och räckte för att fullständigt fylla upp stora delar av centrala London. Demonstrationståget slingrade sig fram mellan ikoniska landmärken som Whitehall och Trafalgar Square, med ett hav av brittiska, engelska, skotska, walesiska och irländska flaggor. Enstaka israeliska flaggor syntes också i folkhavet, men var inte alls så framträ­dande som de varit vid vissa tidigare evenemang där Tommy Robinson varit inblandad.

Demonstrationen var till absolut övervägande del lugn och städad, men lokala slagsmål med polisen och motdemonstranter inträffade ändå – nå­got som underströk de underliggande spänningarna. Många britter rös­tade ut landet ur EU främst för att slippa fortsatt massinvandring, men istället har den bara ökat – trots bostadskris och en ansträngd offentlig sektor. De drakoniska åtgärderna mot protesterande britter under kra­vallerna förra sommaren har också gjort att allt fler känner att de håller på att bli belagda med munkavle och att polisen inte längre är deras vän­ner, utan bara den repressiva stats­maktens förlängda arm.

Flodvåg av patriotism

Marschen började vid Stamford Street, där demonstranterna skande­rade slagord som ”Vems gator? Våra gator!” och ”England tills jag dör”.

– Vi vill ha vårt land tillbaka, vi vill ha tillbaka yttrandefriheten, sade Sandra Mitchell, en sjuksköterska som rest dit från Essex med sin man och deras två barn, till Reuters.

Tåget gick till Whitehall, nära pre­miärministerns kontor på Downing Street, där en rad framträdanden gjordes på ett stort podium, med Tommy Robinson som förste talare och konferencier. På grund av det enorma deltagarantalet var det bara en mindre del av demonstranterna som kunde se och höra framträdan­dena. Med en röst som var påfallan­de hes efter allt skanderande kallade Robinson samlingen en ”flodvåg av patriotism” som äntligen väckt den slumrande allmänheten.

– Idag är gnistan som tänder en kulturell revolution i Storbritannien. Detta är vårt ögonblick, förkunnade Robinson medan han gestikulerade över den enorma folkmassan.

Robinson, som själv suttit i brit­tiskt fängelse på grund av sina åsik­ter, gick till attack mot de dubbla måttstockarna inom rättsväsendet (two-tier justice) och konstaterade att ”migranter nu har större rättigheter än den brittiska allmänheten, folket som byggde denna nation”. Robinson gav också en värdig tribut till Charlie Kirk, den amerikanske opinionsbil­dare som mördats tre dagar tidigare i Utah, USA. Flera demonstranter höll upp porträttfoton av Kirk och några av talarna anspelade på mordet.

Talare från hela västvärlden

Förtrycket mot, och undanträng­ningen av, den inhemska brittiska befolkningen har blivit en angelä­genhet för patrioter, nationalister och populistiska invandringskritiker över hela västvärlden. Hela västvärl­den står inför samma hot, men i Stor­britannien har det gått längst. Denna insikt avspeglades på scenen där de internationella talarna avlöste var­andra.

Elon Musk, techmiljardären och ägaren till X (tidigare Twitter) gjorde ett överraskande framträdande via videolänk från Austin, Texas och svarade på frågor från Robinson. Budskapet var oväntat radikalt och fick publiken att jubla. Musk fram­trädde i en t-tröja med texten ”Vad hade Orwell tyckt?” och angrep den ”snabbt ökande eroderingen av Stor­britannien” på grund av ”okontrol­lerad massinvandring”. Han krävde en ”revolutionär” förändring och förordade parlamentets upplösning. Men framför allt vädjade han till fol­ket och sade att det är de som måste åstadkomma förändringen.

– Detta är ett budskap till den för­nuftiga centern, de människor som vanligtvis inte blandar sig i politik och bara vill leva sina liv. De vill inte, de är tysta. De sköter bara sitt. Mitt budskap till dem: Ifall detta fortsät­ter, kommer våldet att nå er. Ni kom­mer inte att ha något val. Ni är i en fundamental situation här, där vare sig ni väljer våld eller inte, kommer våldet till er. Antingen kämpar ni emot, eller också dör ni. Antingen kämpar ni emot. Eller också dör ni.

– Vill du veta vad som kommer att hända med din by eller småstad, be­sök London så ser du att det är fyllt av brottslighet. Det känns ofta inte alls brittiskt. Och det är bara en tids­fråga innan det händer din by eller småstad, förtydligade han.

Andra talare förstärkte budska­pet. Eric Zemmour, den judiske leda­ren för franska nationalistpartiet Re­conquête, höll ett tal på franska som översattes kontinuerligt och varnade för ”det stora folkutbytet” som riktas mot alla europeiska folkslag.

– Ni och vi håller på att bli koloni­serade av våra tidigare kolonier, för­klarade Zemmour. Vi har en plikt att kämpa tillsammans!

Nederländska opinionsbildaren och politikern Eva Vlaardingerbroek drog ner stora applåder med sitt tal, som hon framförde iförd en t-tröja med texten ”Generation återvand­ring”. Vlaardingerbroek fokuserade på vikten av att kämpa och drog pa­ralleller till Sankt Göran och draken.

– Draken bor på 10 Downing Street! sade hon.

– Låt oss inte gå som katten kring het gröt. Vi bevittnar våldtäkten, er­sättandet av och mordet på vårt folk, sade Vlaardingerbroek vidare och avbröts därvid av en spontan talkör som skanderade ”Skicka hem dem!”

– Idag är det inte läge för kompro­misser. Det är inte läge för att vara lugn. Det är läge för att bli arga, krä­va förändring och kämpa emot!

Den tidigare elitsoldaten och tv-personligheten Ant Middleton höll ett tal där han passade på att mark­nadsföra sin valkampanj för att bli Londons borgmästare.

– Idag kände jag vår brittiska kultur i London för första gången på länge, tack vare er, sade Middleton.

Han förklarade vidare att den brit­tiska kulturen är kristen – ett tema som var genomgående för demon­strationen – och att det inte är brit­terna som ska anpassa sin kultur till invandrare, utan invandrarna som ska assimileras eller också åka hem.

– Var så god, kom hit, passa in, in­tegreras, så är du välkommen. Men gå emot det, så kommer vi att skicka ut er. Så enkelt är det. Om du är här illegalt, kommer vi att skicka ut er. Om du är fientlig mot vår livsstil och vår brittiska kultur, kommer vi att skicka ut er. Och vi kommer att börja i Englands kronjuvel, London.

Inställningen till legal arbets­kraftsinvandring och hur tidigare massinvandring ska hanteras varie­rade säkerligen mellan olika talare. Vissa av talarna valde att anspela på att nästan alla demonstranterna var vita britter, medan andra tvärtom valde att lyfta fram att det ändå fanns en del sikher, judar och afrikaner i folkmassan för att visa att de inte är rasister. Tommy Robinson valde den sistnämnda vägen genom att låta icke-vita stå för en oproportionerlig del av underhållningen mellan talen.

Filip Dewinter, en av de ledande företrädarna för flamländsk-natio­nalistiska Vlaams Belang i Belgien, framträdde även han på scenen och utmålade islam som det stora hotet mot Europa.

– Islam hör inte hemma i Europa. Islam hör inte hemma i Storbritannien. Och svaret är enkelt: Stoppa båtarna och skicka hem dem! sade Dewinter.

Petr Bystron, tjeckiskfödd parla­mentsledamot för tyska AfD, fort­satte med att mana till motstånd mot vad han kallade det globalistiska an­greppet på västerländsk kultur.

Brittiska mediepersonligheten Ka­tie Hopkins drog också ner stort ju­bel.

– Detta är hur er huvudstad borde se ut dagligen, förklarade hon för den nästan uteslutande vita publi­ken.

– De tog min vän Tommy och satte honom i fängelse. De tog min vän Charlie och sköt honom. De försökte ta mina barn och de deporterade mig från Australien. /…/ De kan sätta oss i fängelse. De kan skjuta oss. De kan låsa in oss. Men de kommer inte att stoppa oss nu!

Den brittisk-pakistanske politi­kern Ben Habib, ledare för Advance UK – ett nybildat utbrytarparti från Reform UK – gav en känga åt alla brittiska politiska ledare som inte var där, och frågade om de inte vågade möta folket. Kängan var uppenbar­ligen delvis riktad mot hans tidigare kollegor i Reform UK och dess ledare Nigel Farage, som valt att distansera sig från Tommy Robinson.

Polske parlamentsledamoten Do­minik Tarczyński drog ner jubel med sitt dramatiska tal där han bland an­nat sade:

– Vi polska konservativa stöder er. Vi vill ha vår kontinent tillbaka, och vi vill vara en europeisk familj tillsammans med er, de brittiska le­jonen. Höj era flaggor och visa värl­den hur stolta ni är! Det är dags för tappra män, det är dags att sluta bära klänning, vi måste klä oss i rustning!

Ytterligare talare inkluderade den australisk-israeliske före detta IDF-soldaten och journalisten Avi Yemini från kanadensiska Rebel News, samt deras grundare Ezra Levant, skåde­spelaren Laurence Fox (för svenskar mest känd från tv-serien Kommis­sarie Lewis), irländske regissören Terry McMahon, Dansk Folkepartis partiledare Morten Messerschmidt, den spanska influeraren Ada Lluch, brittiske influeraren Carl Benjamin (mer känd under sitt artistnamn Sar­gon of Akkad), samt tillställningens mest udda inslag i form av den ny­zeeländske kristne aktivisten Brian Tamaki – som hade med sig ett et­niskt blandat följe av maorier och vita nyzeeländare, vilka tillsammans utförde en så kallad haka, en mao­risk krigsdans som blivit tradition för det nyzeeländska rugbylaget.

Tillsammans målade dessa olika röster upp en bild av att hela väst­världen står inför samma problem: främlingar som invaderar våra län­der, en överhet som inte respekterar vare sig gränser, kultur eller traditio­ner, motstånd som svartmålas och kriminaliseras.

När demonstrationen avbröts framåt kvällen utbröt på vissa håll förnyade slagsmål med polisen, som i åtminstone vissa fall tycks ha berott på provokationer i form av oprovo­cerade knuffar och batongslag från poliser som besvarades av upprörda demonstranter, med eskalering som följd. Vid Westminster Bridge kas­tades flaskor och bråte mot kravallutrustade poliser. 24 gripanden gjordes och 25 poliser uppges ha fått lindriga skador.

Motdemonstranter från vänster­koalitionen Stand Up to Racism hade även de kraftsamlat inför denna dag, men med mindre än 5 000 deltagare dränktes deras slagord ”Inga fascis­ter på våra gator” av den långt större pro-brittiska demonstrationen. Poli­sen höll dem inspärrade på en gata vid Whitehall tills de flesta tröttnade. Vid åttatiden på kvällen ska polisen enligt egen utsago ha drivit bort en grupp demonstranter från norra de­len av Whitehall för att skapa en fri passage för de sista ”antirasisterna” att ta sig därifrån.

Reaktioner

Det brittiska etablissemanget har försökt utmåla demonstrationen som en farlig men marginell företeelse. Premiärminister Keir Starmer fördömde på måndagen Elon Musks retorik och kallade den ”farlig”.

– Detta sänder en rysning genom vårt land. Vi kommer aldrig att ge upp flaggan till extremhögern, sade Starmer.

Liberaldemokraternas ledare Ed Davey gick längre och krävde i flera inlägg på X ett enat fördömande och juridiska åtgärder mot Musk, något Starmer dock valde att avfärda.

Att döma av uttalanden från poli­sen kommer de att förfölja demon­stranter som bröt mot lagen lika ni­tiskt som hittills.

Påfallande få politiker från eta­blerade invandringskritiska partier har kommenterat demonstrationen, trots att sittande ledamöter från Po­len, Danmark och Tyskland själva deltog som talare. Ett par politiker från franska Nationell samling och spanska Vox har uttryckt sitt gillan­de, men i övrigt har det varit påfal­lande tyst.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán utgjorde delvis ett undantag då han inte kommenterade själva de­monstrationen, men däremot gjorde ett förnyat utspel mot Västeuropas invandringspolitik samma dag – nå­got bland andra Times Now tolkat som implicit stöd för demonstran­terna.

– Nu talar de om hur de ska kunna leva med problemen. Självklart bor­de de aldrig ha ställt till med detta. Det är inte precis raketvetenskap. De hade bara behövt lyssna på oss. Inte bara mig utan centraleuropé­erna, herr Babis, mig, polackerna, Kaczyński, Morawiecki. Vi sade ”så här kommer det att gå, gör det inte”. Ett blandat samhälle har allvarliga konsekvenser. Men de lyssnade inte, konstaterade Orbán.

Huruvida den brittiska invand­ringskritiska rörelsen kommer att kunna kanaliseras i en eller flera organisationer eller partier återstår att se. Nigel Farages Reform UK, Ben Habibs Advance UK, samt flera mer uttalat nationalistiska grupper som Patriotic Alternative och Britain First hoppas på vind i seglen både genom de många demonstrationer som re­dan hållits (se förra numret av Nya Tider) och den enorma demonstra­tion som hittills utgör rörelsens cres­cendo. Vilka som bäst lyckas organi­sera motståndet och hur de hanterar sina meningsskiljaktigheter återstår att se.