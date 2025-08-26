Macron deltar i ”de villigas” resa till Washington

Frankrikes president Emmanuel Macron har fått avbryta sin sommarferie på grund av ”de villigas” oväntade resa till USA. Han skulle nu följa med på president Volodymyr Zelenskyjs möte med Donald Trump.

Den i all hast sammankallade intervjun gällde den stödjande närvaro som Emmanuel Macron, Tysklands Friedrich Merz, Storbritanniens Keir Starmer, Finlands Alexander Stubb, Italiens Giorgia Meloni, Natoschefen Mark Rutte och EU-chefen Ursula von der Leyen skulle skulle bidra med till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

President Macrons svar var svävande, men i ett fall blev han tydligt besvärad. Det var då en journalist ställde frågan huruvida Frankrike var berett att skicka marktrupper till Ukraina. Det blev oklart hur man egentligen planerar, ty svaret var diplomatiskt förvirrande, men presidenten underströk i alla fall att man helhjärtat vill ställa upp för Ukraina. Problemen bottnar i att Ukraina dagligen förlorar mark, trots det västerländska stödet, och Europa har helt enkelt inga kort kvar att spela ut.