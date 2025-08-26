Logga in
1. President Emmanuel Macron och Frankrikes ÖB general Thierry Burkhard inspekterar trupper längs Avenue des Champs-Élysées den 14 juli. Nu tvingas presidenten flyga i all hast till Washington som stöd till Ukrainas president. Stillbild: BFM TV
Macron deltar i ”de villigas” resa till Washington

  13:59
UTRIKES
Söndagen den 17 augusti, kort före sin avresa till Washington, intervjuades Frankrikes president Emmanuel Macron i BFM TV. Presidenten hade fått avbryta sin sommarferie i Fort de Brégancon i departementet Var i södra Frankrike på grund av ”de villigas” oväntade resa till USA. Han skulle nu följa med på president Volodymyr Zelenskyjs möte med president Donald Trump.

Frankrikes president Emmanuel Macron har fått avbryta sin sommarferie på grund av ”de villigas” oväntade resa till USA. Han skulle nu följa med på president Volodymyr Zelenskyjs möte med Donald Trump.

Den i all hast sammankallade intervjun gällde den stödjande närvaro som Emmanuel Macron, Tysklands Friedrich Merz, Storbritanniens Keir Starmer, Finlands Alexander Stubb, Italiens Giorgia Meloni, Natoschefen Mark Rutte och EU-chefen Ursula von der Leyen skulle skulle bidra med till Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

President Macrons svar var svävande, men i ett fall blev han tydligt besvärad. Det var då en journalist ställde frågan huruvida Frankrike var berett att skicka marktrupper till Ukraina. Det blev oklart hur man egentligen planerar, ty svaret var diplomatiskt förvirrande, men presidenten underströk i alla fall att man helhjärtat vill ställa upp för Ukraina. Problemen bottnar i att Ukraina dagligen förlorar mark, trots det västerländska stödet, och Europa har helt enkelt inga kort kvar att spela ut.

  13:59

Sophie Kielbowska

augusti 26, 2025

Franska soldater i Mariupol?

av Filip Johansson
maj 16, 2022

🟠 UTRIKES Har franska officerare offrats i Mariupol? Den allvarliga anklagelsen kommer från en turkisk politiker, men den har inte framkallat något officiellt förnekande från Frankrikes sida. Det är dock nödvändigt att ”tvätta bort dessa anklagelser från Frankrikebilden”, skriver artisten och den politiske aktivisten Francis Lalanne, till försvarets stabschef.

Europa i Ukrainakrigets skugga

av Sophie Kielbowska
mars 18, 2022

🟠 UTRIKES Under söndagen utspelade sig Ukrainakrigets 18:e dag. Samtidigt pågår en presidentvalskampanj i Frankrike, Tyskland markerar återhållsamhet och Polen tar emot mer än 1,5 miljoner krigsflyktingar. I ett ständigt flöde av information kommer en mängd känslomässiga påverkansförsök som inte alla mottagare kan genomskåda och uttolka.

