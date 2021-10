Malmöbibliotek anordnar sagostunder på helgerna – bara på arabiska

”Sagostunder på svenska ges till de som går i förskoleklasser, annars är det bara sagostunder på arabiska några helger under hösten”. Det är beskedet som Nya Tider får när vi per telefon får kontakt med en bibliotekarie vid Limhamnsbiblioteket i Malmö efter att nättidningen Samnytt rapporterat att biblioteket under några helger kommer att erbjuda sagostunder för barn mellan 5-9 år, dock bara på arabiska. Sagostunder på andra språk, inte minst svenska, erbjuds inte under veckosluten.

Äger rum vid tre tillfällen

Det var Samnytt som den 25 oktober rapporterade att Limhamns bibliotek annonserat på sin Facebooksida att man vid tre tillfällen, den 23 oktober, den 20 november samt den 18 december skulle erbjuda arabiska sagostunder för barn mellan 5 och 9 år.

”Följ med Adawieh på spännande äventyr”, skriver biblioteket om eventet på sin Facebooksida.

Artikeln fortsätter Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa. Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här. Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia. Kom ihåg mig Logga in Glömt ditt lösenord? Problem att logga in?