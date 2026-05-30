Manchester Airport: Bröderna frikända trots video som visar allt – nu vill domaren åtala Farage

Den 23 juli 2024 misshandlades en resenär vid Starbucks på Manchester Airports Terminal 2 av Mohammed Fahir Amaaz, 21, som skallade honom i ansiktet. Minuter senare spårade tre poliser – de beväpnade konstaplarna Zachary Marsden och Ellie Cook samt den obeväpnade konstapeln Lydia Ward – Amaaz och hans äldre bror Muhammad Amaad, 26, till parkeringshusets betalautomat. Samtliga tre bar polisuniform.

CCTV-filmerna, som spelades upp för juryn och som har spridits viralt, visar att Marsden tar tag i Amaaz vänstra arm. Amaaz gör omedelbart motstånd och knyter nävarna. Marsden försöker trycka honom nedåt med en hand mot bakhuvudet. Då ingriper Amaad genom att ta tag i Marsden, för att sedan flyga på konstapeln när denne försöker få undan honom. Samtidigt går Amaaz till rasande attack mot poliserna. Enligt åklagaren Paul Greaney KC riktade Amaaz tio knytnävsslag mot poliserna, inklusive ett som träffade PC Ward i ansiktet och bröt hennes näsa. Amaad riktade sex slag mot PC Marsden. Amaaz sparkade dessutom Marsden och slog PC Cook med armbågen två gånger. Först när Cook avfyrade sin taser upphörde våldet.

Två rättegångar, inget resultat

I den första rättegången vid Liverpool Crown Court 2025 fälldes Amaaz för misshandel av PC Ward och PC Cook samt för att ha skallat Starbucks-kunden. Men juryn kunde inte enas om åtalet mot båda bröderna för misshandel av PC Marsden – trots tio timmars överläggning. En ny rättegång inleddes i april 2026. Efter fem veckors förhandlingar och nästan tjugo timmars överläggning kunde inte heller den andra juryn nå ett beslut. Den 29 maj meddelade åklagaren att man inte skulle begära en tredje rättegång. Båda bröderna frikändes formellt på den punkten.

Det betyder att Amaad – som på filmen tydligt slår sex riktade knytnävsslag mot en uniformerad polis – aldrig fälls för någonting. Han går helt fri. Amaaz kvarstår som dömd för misshandel av de andra poliserna, men frikänns på Marsden-åtalet.

Hur försvaret vann

Försvarets strategi byggde på att göra PC Marsden till den skyldiga parten. Advokaten Chloe Gardner kallade honom ”en okontrollerad mobbare med polisbricka” och hävdade att han agerade i ”röd dimma”. Hennes centrala argument:

För det första: poliserna identifierade sig aldrig verbalt. PC Ward medgav under korsförhör att de inte sade att de var poliser. ”Jag tror inte vi hade tid”, sade hon. Gardner hävdade att detta var ”avgörande” – att bröderna gripits bakifrån av okända utan förvarning.

För det andra: Marsden anklagades för att ha ljugit i sina vittnesmål om vad som hände vid betalautomaten.

För det tredje: juryn visades foton av brödernas mammas blåslagna ansikte. Marsden medgav att han tryckt en taser mot hennes huvud.

För det fjärde: Amaad hördes på inspelningarna säga ”easy, easy, easy… no, no, no” – presenterat som ett försök att lugna situationen.

Vad försvaret inte nämnde

Men det är vad försvaret utelämnade, eller tonade ned, som gör frikännandet så svårsmält för alla som sett videon.

Poliserna bar uniformer. De var på en flygplats. Tre uniformerade poliser som närmar sig en misstänkt vid en betalautomat i ett parkeringshus – det kräver ingen verbal presentation för att förstå vad som händer. Och bröderna hade just skallat en annan resenär vid Starbucks minuter tidigare. De visste att polis var att vänta.

Marsden tog först tag i Amaaz arm – inte i nacken, inte bakifrån som försvaret framställde det. Det var när Amaaz omedelbart gjorde motstånd och knöt nävarna som Marsden försökte trycka ned honom med en hand mot bakhuvudet. Skillnaden är avgörande: det ena är en oprovocerad attack, det andra är en naturlig polisiär reaktion på en misstänkt som vägrar lyda.

Skadorna mot mamman skedde efter att bröderna redan misshandlat flera poliser och situationen eskalerat till kaos. Det är inte en separat händelse som kan vägas mot brödernas våld – det är en konsekvens av det.

Och Amaad ”easy, easy”? CCTV-filmerna visar honom rycka tag i Marsden medan han säger det och omedelbart veva loss med knytnävsslag när denne försöker frigöra sig. Ord som ”easy” förlorar sin betydelse när de ackompanjeras av nävar.