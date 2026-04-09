Jim Ratcliffe, som är delägare till fotbollsklubben Manchester United, är en av de som tagit bladet från munnen angående massinvandringen till Storbritannien. Skärmavbild: Sky News

Manchester Uniteds ägare: ”Storbritannien har koloniserats av invandrare”

Miljardären och Manchester United-delägaren Sir Jim Ratcliffe utlöste en politisk storm när han i en Sky News-intervju konstaterade att Storbritannien har ”koloniserats av invandrare”. Premiärministern krävde en ursäkt, fotbollsförbundet inledde en utredning och kritiker kallade honom hycklare som bor i Monaco. Ratcliffe bad sedan om ursäkt för ordvalet – men inte för budskapet.

I en intervju med Sky News den 11 febru­ari, från European Industry Summit i Antwerpen, sade INE­OS-grundaren och Man­chester United-delägaren Sir Jim Ratcliffe:

– Man kan inte ha en ekonomi där nio miljoner människor går på bidrag samtidigt som det ström­mar in invandrare i massiv skala. Jag menar, Storbri­tannien håller på att kolo­niseras. Det kostar alldeles för mycket pengar. Storbri­tannien har koloniserats av invandrare.

Han hävdade att befolk­ningen ökat från 58 mil­joner till 70 miljoner ”se­dan 2020”, en uppgift som snabbt pekades ut som felaktig – vanligtvis utan att kritikerna låtsades om att det handlar om en ren felsägning: siffran 58 mil­joner stämmer för år 2000.

Reaktionerna från det po­litiska etablissemanget var ovanligt samstämmi­ga. Premiärminister Keir Starmer kallade uttalandet ”anstötligt och felaktigt” och krävde en omedelbar ursäkt. Greater Manches­ters borgmästare Andy Burnham kallade orden ”felaktiga, förolämpande och hetsande”.

Manchester Uniteds muslimska supporter­klubb MUMSC riktade hård kritik – som lyftes fram av massmedia – där de påpekade att ordet ”kolonisering” används av ”extremhögern” för att framställa migranter som inträngare. Ironin i att den muslimska supporter­föreningen bildades 2024 därför att muslimska in­vandrare blivit ett så stort inslag i den brittiska be­folkningen, och nu klagar över att massinvandringen kallas ”kolonisering”, tycks ha gått över huvudet på både föreningen och medi­erna i fråga.

I sociala medier fick Rat­cliffe samtidigt brett stöd från personer som ansåg att han satte ord på vad många tänker. Daily Mails kolumnist Richard Little­john uppmanade läsare att ignorera vänstervreden och skrev att ”miljontals instämmer” med Ratcliffe. Nigel Farage försvarade honom och menade att kontroversen handlade om att man lyfte fram en­staka ordval i stället för att bemöta substansen i vad han sagt. Reform UK:s Nadhim Zahawi hävdade att Ratcliffe hade rätt.

Dagen efter, den 12 febru­ari, utfärdade Ratcliffe ett uttalande:

”Jag beklagar att mitt ordval har väckt anstöt hos vissa personer i Storbritan­nien och Europa och orsa­kat oro, men det är viktigt att lyfta frågan om en kon­trollerad och välfungeran­de invandring som främjar ekonomisk tillväxt.”

Halvpudeln beskrevs av Yahoo Sports som en ”ljummen ursäkt” och av chefen för flyktingorgani­sationen Praxis som ”halv­hjärtad”.

Engelska fotbollsför­bundet (FA) inledde en utredning om huruvida ut­talandet förde spelet i van­rykte. Den lades ner den 20 februari utan åtgärd.

Gunnar Hellgren

april 9, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
