Manchester Uniteds ägare: ”Storbritannien har koloniserats av invandrare”

I en intervju med Sky News den 11 februari, från European Industry Summit i Antwerpen, sade INEOS-grundaren och Manchester United-delägaren Sir Jim Ratcliffe:
– Man kan inte ha en ekonomi där nio miljoner människor går på bidrag samtidigt som det strömmar in invandrare i massiv skala. Jag menar, Storbritannien håller på att koloniseras. Det kostar alldeles för mycket pengar. Storbritannien har koloniserats av invandrare.
Han hävdade att befolkningen ökat från 58 miljoner till 70 miljoner ”sedan 2020”, en uppgift som snabbt pekades ut som felaktig – vanligtvis utan att kritikerna låtsades om att det handlar om en ren felsägning: siffran 58 miljoner stämmer för år 2000.
Reaktionen
Reaktionerna från det politiska etablissemanget var ovanligt samstämmiga. Premiärminister Keir Starmer kallade uttalandet ”anstötligt och felaktigt” och krävde en omedelbar ursäkt. Greater Manchesters borgmästare Andy Burnham kallade orden ”felaktiga, förolämpande och hetsande”.
Manchester Uniteds muslimska supporterklubb MUMSC riktade hård kritik – som lyftes fram av massmedia – där de påpekade att ordet ”kolonisering” används av ”extremhögern” för att framställa migranter som inträngare. Ironin i att den muslimska supporterföreningen bildades 2024 därför att muslimska invandrare blivit ett så stort inslag i den brittiska befolkningen, och nu klagar över att massinvandringen kallas ”kolonisering”, tycks ha gått över huvudet på både föreningen och medierna i fråga.
Stöd och motreaktioner
I sociala medier fick Ratcliffe samtidigt brett stöd från personer som ansåg att han satte ord på vad många tänker. Daily Mails kolumnist Richard Littlejohn uppmanade läsare att ignorera vänstervreden och skrev att ”miljontals instämmer” med Ratcliffe. Nigel Farage försvarade honom och menade att kontroversen handlade om att man lyfte fram enstaka ordval i stället för att bemöta substansen i vad han sagt. Reform UK:s Nadhim Zahawi hävdade att Ratcliffe hade rätt.
Halvpudel
Dagen efter, den 12 februari, utfärdade Ratcliffe ett uttalande:
”Jag beklagar att mitt ordval har väckt anstöt hos vissa personer i Storbritannien och Europa och orsakat oro, men det är viktigt att lyfta frågan om en kontrollerad och välfungerande invandring som främjar ekonomisk tillväxt.”
Halvpudeln beskrevs av Yahoo Sports som en ”ljummen ursäkt” och av chefen för flyktingorganisationen Praxis som ”halvhjärtad”.
Engelska fotbollsförbundet (FA) inledde en utredning om huruvida uttalandet förde spelet i vanrykte. Den lades ner den 20 februari utan åtgärd.