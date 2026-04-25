ZDF TV:s redaktör Christian Sievers intervjuar Manfred Weber, CSU, ledare för EPP-gruppen i Europeiska parlamentet. Stillbild ZDF

Manfred Weber, CSU, i en avslöjande intervju i ZDF TV

  • , 17:12
KRÖNIKA
Redan dagen efter det ungerska valet den 12 april kom varierande reaktioner och kommentarer i olika mediala sammanhang. Ingen kommentator var dock så tydlig och så fylld av svavelos, tjära och fjädrar som den tyske gruppledaren för kristdemokraterna i Europeiska parlamentet, Manfred Weber, CSU. Bokstavligt talat dagar efter valet där rätt person och rätt parti vann fattades viktiga beslut: Ukraina fick sitt lån på 90 miljarder euro, pipelinen Druzjba (ryska för ”vänskap”) började fungera och Europeiska unionens domstol med säte i Luxembourg (Cour de Justice de l’Union Européenne) förklarade att Ungerns tidigare ”LGBTQ-lag” bröt mot Europeiska unionens juridiska system.

ZDF TV:s redaktör, Christian Sievers, intervjuade gruppledaren för det europeiska folkpartiet (EPP), av vissa benämnda som kristdemokrater. Det är intressant hur Manfred Weber från det tyska partiet CSU ser på Viktor Orbáns nederlag och Péter Magyars seger.

Manfred Weber befann sig i New Delhi, antagligen på grund av det stora avtalet mellan Indien och Europeiska unionen. Men hans intresse för Ungern och Viktor Orbán hade fortfarande prioritet. Christian Sievers lät sitt intervjuobjekt tala fritt. Formuleringar och ordval avslöjade en sedan länge uppdämd aversion riktad mot den förre ungerske ledaren. Men det intressanta är att Manfred Weber även klämde in dagens polska situation. Detta bör betraktas som en varning inför nästa års val till den polska riksdagen.

Péter Magyar klargjorde själv i sitt första anförande efter segern att det inte bara handlar om ett regeringsbyte utan om ett systemskifte. Manfred Weber uttryckte glädje över att en nationalistisk symbolfigur för högernationalister i Europa, det vill säga Viktor Orbán, är borta.

”Jag är glad över att det Europeiska Folkpartiet med Péter Magyar i spetsen gjorde det möjligt att stoppa högerpopulister i Europa”, sade Manfred Weber. ”Ungern gehört zu Europa!”, utropade Manfred Weber i sitt anförande. Undertecknad, i rollen som historiker och konsthistoriker, har gjort flera resor till Ungern såväl i tjänst som privat och har aldrig betvivlat Ungerns tillhörighet till den äkta, europeiska, kristna kultursfären. Dock torde EU:s tolkning innebära något helt annat.

Men Manfred Weber åberopar även en annan ledare i sin oratoriska framställning, nämligen den polske regeringschefen Donald Tusk. Denne är också bunden till det europeiska folkpartiet. På hemmaplan leder han partiet Medborgarkoalitionen. Det är således dessa två symbolfigurer: Péter Magyar och Donald Tusk, KO (Koalicja Obywatelska), som skall besegra högerpopulisterna. Polen har ju problem med den nuvarande presidenten tillhörande ett konkurrerande parti (PiS). Dock, enligt Weber, kommer konstruktiva reformer och rättsstatliga ändringar i landets juridiska system att leda till seger.

Hans flöde av svavelos rörde dock mest Viktor Orbán, som – enligt Weber – hållit Europa som gisslan under de senaste åren. Dessutom introducerade Orbán något som Weber kallar för ”der Nationalegoismus”. Detta får väl tolkas som ”Mitt land först”, alltså raka motsatsen till den av EU lanserade socialistiska solidariteten. I marginalen bör nämnas förekomsten av en märklig version av socialistisk solidaritet med Ylva Johansson (ursprungligen kommunist, senare socialdemokrat) som upphovsman, den så kallade ”tvingande solidaritet”. Dessutom är ett av namnen ingraverade i Europeiska unionens huvudbyggnad Antonio Gramsci (1891–1937) , en ledande italiensk kommunist och marxist.

Christian Sievers lyssnade artigt på Manfred Webers utläggningar för att till slut ställa en nyckelfråga: ”Är det möjligen så att Ukrainakrediten på 90 miljarder euro är kärnfrågan som driver detta enorma engagemang med alla involverade parter?” Manfred Webers svar var att ett land eller flera kan inte blockera ett majoritetsbeslut. Följaktligen kan man nu förvänta sig en ändring av Europeiska parlamentets omröstningssystem, det vill säga att avskaffa det rådande systemet med liberum veto. Alternativet är att alla medlemsländer skall tuktas och uppfostras så som man gjorde i sovjetiska COMECON – alla blir alltid överens om allting.

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Sophie Kielbowska

april 25, 2026

De fyra ryttarna rider igen: Kommande krig och livsmedelskris i domedagsprofetians ljus

🟠 UTRIKESREDAKTÖREN HAR ORDET Den pågående och eskalerande globala energikrisen, den alltmer krigshetsande retoriken och den instundande globala livsmedelskrisen kan kopplas samman med bibliska profetior om de sju inseglen, där krig och extrem inflation kan beskrivas som en orkestrerad kollaps av världens försörjningstrygghet och matsäkerhet. För oss som följt globalisternas spel bakom gallerierna utgör det i mycket en förutsedd utveckling, där covid var startskottet, vars draksådd nu realiseras genom artificiellt skapade geopolitiska händelser. Det vi ser nu kan liknas vid covid 2.0 eller åtminstone den logiska följden av covid.

Republiken Ungern – fortfarande Europeiska Unionens enfant terrible

🟠 KRÖNIKA Den senaste tidens rapportering om den politiska situationen i Ungern och Viktor Orbán återger gissade resultat i det kommande valet till det ungerska parlamentet. Klena kunskaper i Ungerns historia lämnar dock stora brister gällande en saklig förklaring till den politiska situationen. Samtidigt förbises den nya formen av psyops som går ut på att lägga tystnadens tunga lock över historiska händelser. Metoden praktiseras numera allmänt i Sverige.

Vasallstaterna har talat!

🟠 KRÖNIKA Den 19 mars publicerade Sveriges regering på sin hemsida ett fördömande av att Iran inte tillät fraktfartyg från fientligt inställda länder att passera Hormuzsundet. Uttalandet gjordes gemensamt med Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Japan, Kanada, Sydkorea, Nya Zeeland, Danmark, Lettland, Slovenien, Estland, Norge, Finland, Tjeckien, Rumänien, Bahrain och Litauen.

Försvara en idé – eller en idol?

🟠 OPINION: GUSTAV KASSELSTRAND Normalt sett borde en medborgares åsikter avgöra vilken makthavare hon väljer. Men politikens personcentrering har urartat i en tilltagande idoldyrkan, och vänt sambandet i omvänd riktning: Nu är det makthavaren som avgör vilka åsikter en medborgare väljer. Idolerna avgör idéerna, inte tvärtom. Det skriver Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand i veckans opinionsartikel.

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

