Mångkultur

Nu med facit i hand och efter hundratals miljarder bortkastade skattekronor för att förverkliga dessa vänsterradikala fanatikers fantasier, ser vi resultatet av deras drömmar, ett mångkulturellt Sverige, bestående i allt väsentligt av två helt skilda, i grunden helt oförenliga kulturer, det vill säga vår egen kultur som vi känner till, med tusenåriga kristna traditioner, och den nya muslimska, som kännetecknas framförallt av hederskultur, våld och kvinnoförakt.

Det mest utmärkande för alla dessa vänsterradikala fanatiker, vilka så enträget har kämpat för mångkulturen, inklusive vår statsminister men framförallt Centerpartiets ledare Annie Lööf är, att de själva helst vill undvika att se effekterna av det de själva har skapat, och i stället isolerar sig i helsvenska områden, så långt från mångkulturen som det bara går.