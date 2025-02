Marco Rubio och amerikansk utrikespolitik under Trump

I det rådande spända världsläget, präglad av globala konflikter, spänningar med allierade och stora geopolitiska utmaningar, tog intervjun upp ambitionerna, strategierna och visionerna hos Rubio som anses vara en ”hök” i amerikansk utrikespolitik. Ämnena som diskuterades sträckte sig från relationerna med Ryssland och Ukraina till spänningar med Iran, Kinas växande inflytande och oberoende mediers framväxande roll.

Marco Rubio är den första personen av latinamerikanskt ursprung som innehar posten som USA:s utrikesminister. Han bekräftades enhälligt av den amerikanska senaten i januari 2025, vilket markerade en symbolisk och politisk vändpunkt. Marco Rubio, som är känd för sina tuffa ställningstaganden mot Iran och Kina, står bakom Donald Trumps ”Amerika först”-strategi, i kombination med omfattande utrikespolitisk erfarenhet som han fått under sin tid i senaten och sin roll i utrikesutskottet. Intervjun kan därför anses ge en god bild av hur Trump-administrationen tänker för att styra världen i önskad riktning.

I intervjun beskriver Marco Rubio sina första 30 dagar som chef för utrikesdepartementet. ”Vi har arbetat outtröttligt för att omdefiniera relationerna med våra partners och motståndare, med fokus på fred genom styrka, som president Trump alltid har förespråkat”, sade han. Uttalandet, som är i linje med Trumps vallöften, understryker viljan att kombinera en fast hållning med strategiska förhandlingar, särskilt i konflikterna i Ukraina och Mellanöstern.

