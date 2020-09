Byggnaden uppfördes i mitten av 1700-talet på platsen för den gamla kyrkan Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève var staden Paris skyddshelgon. Ett löfte av Louis XV under hans sjukdom ledde till uppförande av Panthéon, som färdigställdes 1789-1800. Grundplanen har formen av ett grekiskt kors. Under franska revolutionen kallades byggnaden för ”Ryktbarhetens Tempel”; under samma tid blev katedralen Notre Dame ”Förnuftets Tempel”. Sedan 1885 är Panthéon ett sekulärt tempel. En allegorisk skulptur av David d’Angers från 1831 heter ”Nationen mellan frihet och historia”. I Panthéon vilar bland andra Victor Hugo, Emile Zola, Voltaire och arkitekten Soufflot, som ritade templet.

Texten ”Aux grandes hommes, la patrie reconnaissante” – Till stora män från deras tacksamma fosterland, återger Frankrikes hyllning till sina kulturpersonligheter.