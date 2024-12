Mark Zuckerberg och Jeff Bezos vänder kappan efter vinden

Nu vill de två miljardärerna, grundarna och cheferna för Meta respektive Amazon, dämpa spänningarna genom att donera 1 miljon dollar vardera till Trumps installation som USA:s president. Zuckerberg har redan träffat den tillträdande presidenten för att visa sitt stöd och sin vilja att ”hjälpa” honom i genomförandet av hans reformer. Jeff Bezos, å sin sida, planerar fortfarande ett personligt möte inom den närmaste framtiden.

Relationen mellan Donald Trump och Mark Zuckerberg var särskilt spänd efter händelserna vid och i Kapitolium 2021, något som ledde till att Trumps Facebook-konto stängdes ned. ”Nästa gång jag är i Vita huset kommer det inte att bli några fler middagar, på hans begäran, med Mark Zuckerberg och hans fru. Det kommer bara att gälla affärer!” lovade Trump då. Han anklagade också Zuckerberg för att använda sin plattform för att påverka valet till förmån för Demokraterna, som Facebookgrundaren traditionellt varit anhängare av, både han själv och många av hans anställda.

Zuckerberg vill ”stödja nationell förnyelse” under Trump

Så sent som i mars förra året, när Trump kampanjade i delstaterna talade han om initiativet för att förbjuda den kinesiska applikationen TikTok i USA, och trodde att en sådan åtgärd skulle göra det möjligt för Facebook att ”fördubbla sin aktivitet”. ”Jag vill inte att Facebook, som fuskade i förra valet, går bättre. Det är en verklig fiende till folket!”, skrev Trump på Truth Social, hans sociala medieplattform. Trump syftade på de 400 miljoner dollar som Facebooks grundare och hans fru, Priscilla Chan, pumpade in i valet 2020 genom Center for Technology and Civic Life (CTCL).

Men Mark Zuckerberg verkar lika pragmatisk som han är medveten om den risk som en frontal konflikt med den tillträdande presidenten skulle innebära för hans kommersiella intressen, särskilt i ett samhällsklimat som just nu präglas av kritik mot webbjättarna, först och främst GAFAM.