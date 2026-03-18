Trump tillsammans med utrikesminister Marco Rubio och krigsminister Pete Hegseth. Alla tre har fått utstå massiv kritik från Maga-profiler sedan kriget mot Iran inleddes. Foto: Vita huset

Massiv intern Maga-kritik mot Trumps Iran-krig

  • , 19:58
UTRIKES
Redan innan USA och Israel anföll Iran stod det klart att kriget skulle splittra folkrörelsen bakom Donald Trump. Medan allt fler tongivande Maga-profiler vänder sig mot presidenten har konflikten redan lett till avhopp i administrationen.

Bland de mest högljudda kritikerna mot USA:s krig mot Iran återfinns de populäraste opinionsbildarna som brukar räknas till Maga-rörelsen. Nick Fuentes, Candace Owens och Tucker Carlson får alla miljontals visningar på sina klipp, där de öppet utmanar Donald Trumps Mellanösternpolitik och tendens att underordna sig Israels intressen.

Den tidigare Fox News-stjärnan hjälpte Donald Trump under presidentvalskampanjen – men är nu i öppen konflikt med Vita huset. Foto: Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

 

Carlson har tidigare beskrivit sig som en nära vän till Trump, men kritiseras nu öppet av presidenten. Han har bland annat beskrivit kriget som ”fullständigt ondskefullt och vidrigt” och angripit den kristna sionism som präglar många neokonservativa republikaners stöd till Israel.

— Han är inte Maga. Maga är att rädda vårt land, Maga är att göra vårt land mäktigt igen, Maga är Amerika först, och Tucker är inget av detta. Han är inte heller smart nog att förstå det, sade Trump nyligen om Carlson.

Den hårda kritiken mot kriget i Iran, som tycks ha gått hem bland tittarna, har nu enligt Carlson själv lett till att han fått federala myndigheter mot sig.

– CIA förbereder en brottsanmälan mot mig, en kriminalrapport till justitiedepartementet grundad på ett påstått brott jag begått, berättade han nyligen i en video.

Det påstådda brottet ska troligen utgöra att Carlson pratat med personer i Iran före kriget, med hänvisning till den amerikanska lagen som anger att man måste registrera sig som utländsk agent om man arbetar åt ett annat lands stat.

Maga-rörelsen förklarad ”dödare än död”

Andra viktiga aktörer i Maga-rörelsen, som Megyn Kelly, Steve Bannon och den tidigare kongressledamoten Marjorie Taylor Greene har också öppet kritiserat presidenten och anklagat honom för att svika både sina väljare och sitt land.

”Shut the fuck up!”, var den populära Maga-profilen Megyn Kellys budskap till Lindsey Grahams många utspel till stöd för kriget i Iran. Skärmbild: Facebook/Washington Examiner

Kelly vände sig nyligen i en video direkt till den republikanske senatorn Lindsey Graham, en tidigare Trump-kritiker som efter attacken mot Iran blivit en av presidentens ivrigaste anhängare.

– Håll käften. Kliv av den nationella scenen, du har skämt ut dig själv och försatt våra trupper i fara länge nog, sade hon i videon där hon också beskriver ”blodlusten i Vita huset” som ”oroväckande”.

Carrie Prejean Boller, tidigare Miss California och långvarig Trump-anhängare, gästade nyligen Piers Morgan Uncensored för att diskutera splittringen inom Republikanerna. Där förklarade hon Maga-rörelsen som ”dödare än död” efter det hon beskrev som ett israeliskt övertagande av Trumps administration.

– Jag tror att vi är ett ockuperat land. Jag tror att en främmande makt har tagit över vår regering. Och det vi ser nu är hur denna amerikanske president är påverkad av en utländsk regering, sade hon till Morgan.

– Amerikanerna är rasande. Vi känner inte igen president Donald Trump längre.

Samma dag som Carrie Prejean Bollers utspel meddelade Joseph Kent, chef för Nationellt centrum för kontraterrorism, att han avgår från sin post med omedelbar verkan på grund av kriget i Iran.

”Jag kan inte med gott samvete stödja det pågående kriget i Iran. Iran utgjorde inget omedelbart hot mot vår nation, och det är tydligt att vi startade detta krig på grund av påverkan från Israel och dess mäktiga lobby i USA”, skriver Kent i avskedsbrevet, som han också postade på X.

I sitt avskedsbrev till president Donald Trump skriver CIA-veteranen och republikanen Joseph Kent att han inte kan fortsätta som chef för Nationellt centrum för kontraterrorism. Kent anger kriget i Iran och hur Israel kapat Trumps administration som anledning. (Klicka för större bild.)

 

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Axel Lundström

mars 18, 2026

Relaterat

Nu har Iran inte längre någon anledning att vänta med egna kärnvapen

Nu har Iran inte längre någon anledning att vänta med egna kärnvapen

av Vávra Suk
mars 17, 2026

🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Vi går mot en väldigt osäker värld. Irankriget, liksom Ukrainakriget, har en tendens att dra in fler aktörer och utvidgas. Med Iran verkar USA ha tagit sig an en munsbit som är för stor även för supermakten. Frågan är vad Trump väljer att ta sig för när hela imperiets prestige och avskräckningsförmåga riskerar att falla samman. När den gamla ordningen rasar öppnar sig dock nya möjligheter.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla
Kapitalfrigöringskredit – en avancerad skuldfälla

🟠 EKONOMI Kapitalfrigöringskrediter, eller ”seniorlån“, marknadsförs allt hårdare gentemot inkomstsvaga pensionärer som äger fastigheter eller bostadsrätter. Reklamen bygger på att förmedla känslan av att kunna använda obelånade delar av sitt låsta kapital. Baksidan är dock att skulden växer snabbt och restvärdet efter en framtida försäljning kan bli noll.

En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas
En oreda? – Carl Bildts vision om en globalistisk världsordning hotas

🟠 BOKRECENSION År 2025 utkom Carl Bilts nya bok Vad händer nu?: I den nya oredans tid. Den är uppföljare till Den nya oredans tid, från 2020, Albert Bonniers förlag. Det är om denna första bok detta ska handla. Den beskriver väl hur globalisterna ser världen och vad de strävar efter, och Bildt är ett bra exempel på hur man genomför detta i praktiken.

"Rage" på Dramaten
”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

Indiestudion Kvltgames censureras – Nintendo stoppar succéspel i sista stund

🟠 KULTUR Kvltgames, spelstudion som gjort sig ett namn med politiskt satiriska spel som Heimat Defender, stod redo att ta steget in på konsolmarknaden. Men dagen före lanseringen på Switch stoppades spelet The Great Rebellion: Edition 2084 av Nintendo – trots tidigare godkännande. Nu berättar grundaren för Nya Tider om hur det gick till och vilka konsekvenser det får för hans företag.

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

Tre historiska svenska kyrkor
Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

