Massiv intern Maga-kritik mot Trumps Iran-krig

Bland de mest högljudda kritikerna mot USA:s krig mot Iran återfinns de populäraste opinionsbildarna som brukar räknas till Maga-rörelsen. Nick Fuentes, Candace Owens och Tucker Carlson får alla miljontals visningar på sina klipp, där de öppet utmanar Donald Trumps Mellanösternpolitik och tendens att underordna sig Israels intressen.

Carlson har tidigare beskrivit sig som en nära vän till Trump, men kritiseras nu öppet av presidenten. Han har bland annat beskrivit kriget som ”fullständigt ondskefullt och vidrigt” och angripit den kristna sionism som präglar många neokonservativa republikaners stöd till Israel.

— Han är inte Maga. Maga är att rädda vårt land, Maga är att göra vårt land mäktigt igen, Maga är Amerika först, och Tucker är inget av detta. Han är inte heller smart nog att förstå det, sade Trump nyligen om Carlson.

Den hårda kritiken mot kriget i Iran, som tycks ha gått hem bland tittarna, har nu enligt Carlson själv lett till att han fått federala myndigheter mot sig.

– CIA förbereder en brottsanmälan mot mig, en kriminalrapport till justitiedepartementet grundad på ett påstått brott jag begått, berättade han nyligen i en video.

Det påstådda brottet ska troligen utgöra att Carlson pratat med personer i Iran före kriget, med hänvisning till den amerikanska lagen som anger att man måste registrera sig som utländsk agent om man arbetar åt ett annat lands stat.

Maga-rörelsen förklarad ”dödare än död”

Andra viktiga aktörer i Maga-rörelsen, som Megyn Kelly, Steve Bannon och den tidigare kongressledamoten Marjorie Taylor Greene har också öppet kritiserat presidenten och anklagat honom för att svika både sina väljare och sitt land.

Kelly vände sig nyligen i en video direkt till den republikanske senatorn Lindsey Graham, en tidigare Trump-kritiker som efter attacken mot Iran blivit en av presidentens ivrigaste anhängare.

– Håll käften. Kliv av den nationella scenen, du har skämt ut dig själv och försatt våra trupper i fara länge nog, sade hon i videon där hon också beskriver ”blodlusten i Vita huset” som ”oroväckande”.

Carrie Prejean Boller, tidigare Miss California och långvarig Trump-anhängare, gästade nyligen Piers Morgan Uncensored för att diskutera splittringen inom Republikanerna. Där förklarade hon Maga-rörelsen som ”dödare än död” efter det hon beskrev som ett israeliskt övertagande av Trumps administration.

– Jag tror att vi är ett ockuperat land. Jag tror att en främmande makt har tagit över vår regering. Och det vi ser nu är hur denna amerikanske president är påverkad av en utländsk regering, sade hon till Morgan.

– Amerikanerna är rasande. Vi känner inte igen president Donald Trump längre.

Samma dag som Carrie Prejean Bollers utspel meddelade Joseph Kent, chef för Nationellt centrum för kontraterrorism, att han avgår från sin post med omedelbar verkan på grund av kriget i Iran.

”Jag kan inte med gott samvete stödja det pågående kriget i Iran. Iran utgjorde inget omedelbart hot mot vår nation, och det är tydligt att vi startade detta krig på grund av påverkan från Israel och dess mäktiga lobby i USA”, skriver Kent i avskedsbrevet, som han också postade på X.