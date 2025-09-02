Massiva protester när von der Leyen besökte bulgarisk vapenfabrik

Som ett led i Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyens turné i EU:s så kallade frontlinjestater gjorde hon i början av september ett besök på den statliga vapenfabriken Vazovski Machine-Building Plants (VMZ Sopot) i Sopot, Bulgarien, tillsammans med Bulgariens premiärminister och andra digniteter. I media har det framför allt rapporterats om hur hennes plan utsatts för en misstänkt ”rysk GPS-jamming”, vilket ledde till att man tvingades landa EU-bossen med hjälp av papperskartor.

Däremot har de massiva protesterna som välkomnande von der Leyen i Sopot fått betydligt mindre uppmärksamhet i västmedia.