Den historiska kramen innebär att ett nytt borgerligt hopp tänds inför valet i höst, menar skribenten. Stillbild: Sveriges Radio

Massmedia missar det viktigaste om L

  18:27
OPINION: MEDBORGARPERSPEKTIV.SE
Mediernas bevakning av Liberalernas Sverigelöfte blev ett skolexempel på ensidig rapportering. I stället för att analysera det historiska skiftet – ett samlat Tidö-block och en chans för L att överleva – hamnade fokus initialt nästan uteslutande på avhopp, sorg och interna konflikter inom L.

Så vill vi sammanfatta ett allvar­ligt publicistiskt misslyckande.

Plåstret är avrivet – men media såg mest tårarna. Simona Mohams­sons beslut att teckna Sverigelöftet med SD och ta bort Liberalernas röda linje har förändrat det politiska land­skapet. Plötsligt öppnas en väg för ett mer samlat Tidö-block – med möjlig­het till SD-ministrar och en överlev­nadschans för L som riksdagsparti.

I stället för att främst lyfta dessa strategiska konsekvenser valde stora delar av medierna att fokusera på de interna kritikerna inom L, avhoppen och de personliga reaktionerna. De som saknade en alternativ överlev­nadsplan för partiet fick stort utrym­me, medan frågor om hur L annars skulle klara riksdagsspärren och vad en svagare höger skulle betyda för valet i september fick mindre upp­märksamhet.

Exempelvis valde Aftonbladet och Expressen att lyfta rubriker om ”enorm spricka”, ”avhopp och hård intern kritik” samt tunga liberaler som kände ”sorg och besvikelse”. Dagens Nyheter publicerade artiklar som ”Avhopp och förtroendekris för Mohamsson” och ”L-toppar hoppar av i protest: ’Smärtsam sorg’”, medan SVT frågade om partiet var ”på väg mot kollaps”. De personliga reaktio­nerna dominerade, medan analy­sen av blockets samordning och L:s chans att överleva tonades ner.

Den 22 mars vann Mohamsson omröstningen om sitt fortsatta le­darskap. Hon vågade hugga av den gordiska knuten som hållit partiet i ett decennium av kräftgång. SD har under Tidö-åren levererat konkreta resultat på migration, brottslighet och skola – och partiet har föränd­rats långt från sina rötter på 80- och 90-talet.

De verkliga skiljelinjerna som sällan lyftes fram: Liberal borgerlig politik handlar om individens frihet, ansvar och utveckling.

Socialistisk politik som tenderar att söka lösningar genom nya myn­digheter, mer reglering och tron att politikerna vet bäst. Paradoxen är slående: svenskarna ger politikerna lägst förtroende i Norden – ändå ris­kerar en stor andel av befolkningen att ge dem ännu mer makt.

Att låta ideologisk renlärighet knuffa L tillbaka mot vänstern vore att svika liberalismens kärna.

Liberalerna har dessutom genom Sverigelöftet fått stöd för att återupp­rätta kunskapsskolan och lärarens ledande roll.

Media borde också avlämna sitt eget Sverigelöfte – ett löfte om att be­skriva hela bilden, inklusive de po­sitiva konsekvenserna av ett modigt beslut, och inte bara dramatisera splittringen. Att reducera en så avgö­rande politisk händelse till ett soci­alreportage om sorg och personliga konflikter är inte den journalistik Sverige behöver inför ett avgörande val.

Sverige behöver mer pragmatism och mindre låsning inför valet. Mo­hamsson har tagit ett riskfyllt men nödvändigt steg. Nu gäller det att bygga vidare – och att media bidrar till en konstruktiv debatt i stället för att förstärka en ensidig bild av sön­derfall.

  • , 18:27

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Lars Bernhoff

april 26, 2026

Manfred Weber, CSU, i en avslöjande intervju i ZDF TV

Manfred Weber, CSU, i en avslöjande intervju i ZDF TV

av Sophie Kielbowska
april 25, 2026

🟠 KRÖNIKA Redan dagen efter det ungerska valet den 12 april kom varierande reaktioner och kommentarer i olika mediala sammanhang. Ingen kommentator var dock så tydlig och så fylld av svavelos, tjära och fjädrar som den tyske gruppledaren för kristdemokraterna i Europeiska parlamentet, Manfred Weber, CSU. Bokstavligt talat dagar efter valet där rätt person och rätt parti vann fattades viktiga beslut: Ukraina fick sitt lån på 90 miljarder euro, pipelinen Druzjba (ryska för ”vänskap”) började fungera och Europeiska unionens domstol med säte i Luxembourg (Cour de Justice de l’Union Européenne) förklarade att Ungerns tidigare ”LGBTQ-lag” bröt mot Europeiska unionens juridiska system.

De fyra ryttarna rider igen: Kommande krig och livsmedelskris i domedagsprofetians ljus

De fyra ryttarna rider igen: Kommande krig och livsmedelskris i domedagsprofetians ljus

av Christer Ericsson
april 21, 2026

🟠 UTRIKESREDAKTÖREN HAR ORDET Den pågående och eskalerande globala energikrisen, den alltmer krigshetsande retoriken och den instundande globala livsmedelskrisen kan kopplas samman med bibliska profetior om de sju inseglen, där krig och extrem inflation kan beskrivas som en orkestrerad kollaps av världens försörjningstrygghet och matsäkerhet. För oss som följt globalisternas spel bakom gallerierna utgör det i mycket en förutsedd utveckling, där covid var startskottet, vars draksådd nu realiseras genom artificiellt skapade geopolitiska händelser. Det vi ser nu kan liknas vid covid 2.0 eller åtminstone den logiska följden av covid.

Republiken Ungern – fortfarande Europeiska Unionens enfant terrible

Republiken Ungern – fortfarande Europeiska Unionens enfant terrible

av Sophie Kielbowska
april 9, 2026

🟠 KRÖNIKA Den senaste tidens rapportering om den politiska situationen i Ungern och Viktor Orbán återger gissade resultat i det kommande valet till det ungerska parlamentet. Klena kunskaper i Ungerns historia lämnar dock stora brister gällande en saklig förklaring till den politiska situationen. Samtidigt förbises den nya formen av psyops som går ut på att lägga tystnadens tunga lock över historiska händelser. Metoden praktiseras numera allmänt i Sverige.

Vasallstaterna har talat!

Vasallstaterna har talat!

av Claes Lindh
april 3, 2026

🟠 KRÖNIKA Den 19 mars publicerade Sveriges regering på sin hemsida ett fördömande av att Iran inte tillät fraktfartyg från fientligt inställda länder att passera Hormuzsundet. Uttalandet gjordes gemensamt med Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Japan, Kanada, Sydkorea, Nya Zeeland, Danmark, Lettland, Slovenien, Estland, Norge, Finland, Tjeckien, Rumänien, Bahrain och Litauen.

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Ekonomi

Recensioner

Dystopi med mordiska hushållsrobotar
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Dystopi med mordiska hushållsrobotar

🟠 BOKRECENSION Verkligt relevant dystopisk science fiction måste utmana sin egen tids tabu och styrande tankesätt för att ha något att säga sin samtid. Ett klassiskt grepp är att fråga: Om det fortsätter i nuvarande riktning, var kommer vi då att hamna i framtiden? Det är ju inte bara den tekniska utvecklingen, utan också uppfattningar och föreställningar som behöver skärskådas. Vi ska i denna recension ta en titt på en roman från ett relativt ungt förlag, Lava förlag. Författaren heter Per Johan Persson och Wellhaven: Svavlet och lögnen är hans debut

av Hans-Olof Andersson
april 16, 2026

Kultur

”Rage” på Dramaten
Kultur
Tor Hedberg:

”Rage” på Dramaten

🟠 KULTURKRÖNIKA Hur ser nyskrivna uppsättningar ut på nationalscenen idag? En läsare av Nya Tider lyckades komma in på publikrepetitionen tre dagar innan premiären av ”Rage”, en pjäs där vänsterliberaler försöker förstå och komma till rätta med den nationalistiska frihetsvåg som sveper genom Europa. Detta är hans reflektioner.

av Tor Hedberg
mars 4, 2026

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen
Historia
Jeanette Eklund:

Med Nordenskiöld genom Nordostpassagen

🟠 HISTORIA Adolf Erik Nordenskiöld var den förste i historien som lyckades genomföra en sjöfärd runt kontinenterna Asien och Europa. Vegaexpeditionen kartlade norra Asiens kust, gjorde meteorologiska observationer och förde hem viktigt material till Naturhistoriska riksmuseet. Nordenskiöld hyllades som en nationalhjälte när han återvände till Stockholm i april 1880.

av Jeanette Eklund
april 13, 2026

Hälsa

Senaste numret

NyT07web-thumbnail
Till arkivet
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
