Massmedier spred lögnen om kinesisk surrogatrobot

Källkritik och fakta­granskning framhävs ofta i massmedierna som en monumentalt viktig aspekt av ny­hetsrapporteringen. Att etablissemangsmedier skriker så högt om detta beror dock på att de själva är de värsta syndarna. Anting­en förvränger de sanningen medve­tet – på grund av politiskt korrekta direktiv, eller – och kanske vanligast – för att de helt enkelt är inkompe­tenta.

Alternativmedier har i åratal kun­nat visa hur etablissemangspres­sen ljuger och luras om till exempel våldtäktsmän, invandringens kost­nader och brottsstatistik. Det senaste exemplet är mirakelrapporten om invandringen som kassako till Sand­viken, där verkligheten i stället blev ”det nya Rinkeby”, vilket vi skrev om i det senaste numret.

När de inte luras medvetet, sysslar de dock med att skriva av varandra utan någon som helst eftertanke. Nyligen har återigen ett antal pro­minenta massmedier i Väst fallit för en och samma bluff. Det handlar om en historia som spridits snabbt över sociala medier om hur en kinesisk forskare ska ha skapat en humanoid robot med en artificiell livmoder som skulle kunna ersätta kvinnors biologiska funktion.

En prototyp påstods ha presenterats vid en robotmässa under 2025 och skulle vara konstruerad för att bära ett mänskligt embryo genom samtliga fosterstadier tills födsel. Vidare skulle de första modellerna vara redo till försäljning redan 2026 och bara kosta runt 140 000 kronor styck.

”Vissa människor vill inte gifta sig men vill fortfarande ha en ’fru’; vissa vill inte vara gravida men vill fortfa­rande ha ett barn”, påstods skaparen vidare ha sagt.

Massmedierna föll för bluffen

När Nya Tider granskade historien inför en möjlig artikel om ämnet stod det snabbt klart att det fanns flera underliga luckor i nyheten om den påstådda roboten och dess ska­pare. Något vetenskapligt underlag stod inte att finna. Det tog inte lång tid innan vi kunde konstatera att forskaren, ”Zhang Qifeng”, och före­taget som påstods ligga bakom robo­ten med den artificiella livmodern, ”Kaiwa Technology”, helt enkelt inte fanns.

Svenska Expressen och GP, lik­som engelskspråkiga Newsweek, Telegraph, The Sun, New York Post, CNN och flera andra stora tidningar och medier svalde däremot historien med hull och hår.

Flera feministiska profiler passa­de på att skriva av sig på sociala me­dier och varnade för ”avskaffandet av kvinnor”. Detta i sig är komiskt då samma feminister i andra samman­hang vill få oss att tro att kön bara är en social konstruktion och inte har med biologi – barnafödande – att göra. Nu kände de sig plötsligt ho­tade av sådan teknologi och länkade till dessa tidningars artiklar.

Nanyang Technological Univer­sity, NTU, i Singapore, där ”Zhang” av flera medier påstods vara anställd doktorand, har själva valt att demen­terat nyheten till tidningen Livesci­ence som var den enda västerländ­ska massmedian som verkar ha hajat till och granskat historien.

– Ingen vid namn Zhang Qifeng har tagit doktorsexamen från NTU. Inte heller någon forskning om ”gra­viditetsrobotar” har genomförts, uppgav universitetets talesperson.

Kritisk granskning av ny teknologi viktigt

Nya Tider har tidigare granskat de vetenskapliga framsteg som gjorts gällande artificiella livmödrar, och det är inget löst påstående att säga att vi verkligen står inför en relativt snar framtid där människor kom­mer att kunna använda sig av dessa. Detta i kombination med kloning och DNA-ingenjörskonst öppnar dör­ren för att masstillverka människor med specifika egenskaper, till exem­pel soldater. Det gör det givetvis till en relevant nyhet att följa när nya framsteg i fältet påstås ha uppnåtts.

Men påståendet om att en humanoid robot skulle vara det för­sta exemplet av denna banbrytande utveckling borde få alla seriösa jour­nalister att reagera. Det är inte bara tal om en påstådd milstolpe rent teknologiskt, utan det hade varit en samhällsomvälvande nyhet – om den varit sann vill säga.

En viktig sak att påtala gällande den här för massmedier minst sagt pinsamma situationen, är inte bara att källkritik verkligen är viktigt, utan även förståelsen och grund­kunskaperna hos de journalister som ska skriva om ämnen. Man kan börja med att fråga sig varför en ar­tificiell livmoder skull placeras i en humanoid robot, med alla nackdelar det innebär, i stället för att göra den stationär.

Mycket få av journalisterna på dessa redaktioner har fått sina jobb baserat på intelligens eller journa­listisk integritet. Merparten har sna­rare fått dem för att de tyckt rätt och delar den världsbild som dessa me­diers ledning och ägare presenterar.

De ser således en spännande ny­het om en humanoid robot med ar­tificiell livmoder och reflekterar inte över om det ens är tekniskt möjligt i nuläget utan om det kommer gene­rera ”klick” på nätet och läsare. Har någon annan massmedia skrivit om samma sak tar de det som en bekräf­telse på att det måste vara sant. De besitter inte längre kunskapen eller viljan att granska många av de nyhe­ter de förmedlar.

Nya Tider ger gedigna nyheter och sanningen

På Nya Tider har vi en liten redak­tion och kan inte mäta oss med till exempel Expressen eller New York Times med deras hundratals heltids­anställda journalister. Vi utgör sam­tidigt en unik media i Sverige. Hos oss får våra läsare inte bara snabba och korta nyheter, även om vi så­klart även rapporterar om dessa. Prenumeranter hos Nya Tider får helt enkelt veta mer än de får från andra håll. Vi gräver djupare och vi belyser saker som journalister på de stora medierna missar, eller medve­tet döljer. Det är rent av vårt signum. Vi litar inte på systemmedierna. Vi vet om att de ljuger för sina läsare om allt från massinvandringens kostnader till politiska händelser. Så vi granskar dem eftersom ingen an­nan gör det.

Det är värt att ha i åtanke när du läser vårt magasin eller artiklar på nätet. Ditt stöd möjliggör en journalistik där du inte luras att tro på ”kinesiska gravidrobotar” i artiklar skrivna av systemjournalister som inte vet något om ämnet – utan får veta var den vetenskapliga utveck­lingen verkligen ligger och hur det kan påverka världen när det redan nu finns artificiella livmödrar genom faktarutan kopplad till den här tex­ten.

Det visar samtidigt hur viktigt det är med alternativmedier som Nya Tider där journalistiken inte i för­sta hand handlar om att ”tycka rätt” utan att förstå vad nyheterna faktiskt innebär och se till att läsaren får det viktigaste av allt: sanningen.

Teckna därför en prenumeration om du inte redan har en och tipsa dina vänner om Nya Tider. På så vis ser du till att hjälpa oss ge dig nyhe­terna – och sanningen du förtjänar.