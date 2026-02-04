Förlagsbutiken
”Sharmuta, put it inside you!” Adam Mahdi är en palestinsk kock som driver en köttrestaurang i Stockholm. Han har släktingar i Gaza som mördats där under Israels invasion av landområdet, ett militärt ingrepp som flera människorättsgrupper, FN-utredare och enskilda länder konstaterat vara ett folkmord. I Expressen berättade Mahdi att han efter sin hatiska video mottagit dödshot och trakasserier, både mot sig själv och sin familj. Han ska också ha fått bilder skickade till sig på döda släktingar, och både hans bil och hans restaurang har utsatts för skadegörelse. ”Ibland säger man saker i affekt”, klargjorde han för samma Bonniertidning, som annars är känd för att regelbundet hänga ut och förstöra livet för svenskar som sagt saker i affekt om invandringspolitiken. Stillbild: X/Instagram

Maten som skulle tysta mun

  • , 20:33
KULTURKRÖNIKA
Andra kulturers mat är den sista bossen i omvandlingen av Sverige till identitetspolitisk jättebuffé.

En maträtt är kanske olik en annan, men olik­heter ska vi inte vara rädda för. All mat som kan ätas utan att man går giftdöden till mötes, bör tolereras. Och det är toppen, för numera kan vi i Sverige frossa i mat från hela världen. Hur underbart är inte det här? Harmonin borde ha inträtt för länge sedan, och sammanhållning­en i samhället återspeglats i dagliga nyfikna frågor som ”hej på dig Abdollahi, berätta vad du har för spännande på din tallrik”, eller ”abouh suedi, sluta damma fakking fläsk, det är haram”. Just det. Jag talar om möten mel­lan människor. Dialog som leder till samförstånd. Men vi har inte nått dit än, konstigt nog. Varför väljer vi inte att vältra oss i fräcka klädesplagg med religiös touch och nya smaksensationer? Att babbla om klanbaserad krimi­nalitet som hotar statsskicket eller att tilliten i samhället försvunnit, det är ju som att hetsa upp sig över små re­vor i hijaben eller att fredagsmysets tacofärs bränts vid. Ta det lugnt. Inkludera lite nu. Det kommer betala sig. Längre fram. Så tack alla ni invandrade kockar som val­de Sverige. Tack. Ni förlöste vår svenskhet. Ni kom hit för att ni ville dela med er av era perspektiv till oss torftiga nordbor, som varken genomlevt era fjärran krigshärdar eller vuxit upp med era mattraditioner.

En av dem som vår vördnad bör gå till är kocken som driver Adams Smokehouse i Stockholm. Jag talar om den härligt osvenske Adam Mahdi med sitt specifika matkon­cept om att servera stora mängder rökt nötkött och lamm med ris och potatis. Mahdi gick ut på sociala medier och konfronterade den hämmade svenska mentaliteten med heta citat som: ”fuck you piece of shit”, ”israeli not allowed to come here” och ”we don’t give a shit, come, come, come”. Tallrikar flög i golvet och han visade upp propalestinska klistermärken vid ingången till sin res­taurang. Köttmästaren från Gaza skrek att vissa som fun­derat på att besöka hans restaurang var horor och kunde dra åt helvete.

En enda röra av rasism. Matbloggaren Zeina Mourthada blev ledsen när hon utsattes för rasism i Sverige, berättade hon för SvD år 2020. ”Idag är det fullt acceptabelt i vissa kretsar att spotta ur sig hat i sociala medier”, sade hon. Hon hade då ingen aning om vad en invandrad köttkock skulle häva ur sig några år senare. Här lagar hon röran Muhammara. På beskrivningen vid klippet från kanalen Bonniervideo på YouTube betonas hur mattraditioner skapar kulturell sammanhållning: ”Precis som min mammas mat!”, är en kommentar hon ofta får.” ”Din mamma, inte min”, skulle kanske en svensk uppvuxen i Sverige tänka. Stillbild: YouTube

 

Passionerade svordomar och förtäckta hot i mark­nadsföring används alltför sällan i Sverige. Här är vi ju oftare konflikträdda och ängsliga, och då är det befri­ande med lite gränslösa exotiska känslor! Men naturligt­vis. Just då, när den här ömtåliga interkulturella dialogen höll på att etableras, så visar den svenska intoleransen åter upp sitt fula tryne. Krögaren Mahdi fick till exempel mottaga både hot och trakasserier, enligt den antirasis­tiska kvällstidningen Expressen. Men även etablerade politiker försökte krossa hans verksamhet. Moderate op­positionsborgarrådet Dennis Wedin, rödlätt med snedbena, filmade sig själv framför restaurangen och betedde sig som en tvättäkta kristallnattsnazist. Han uppviglade mot den missförstådde invandrarens verksamhet genom sociala medier: ”Det här är en restaurang som jag ak­tivt vill uppmuntra folk att inte gå till”, och så snurrade han in sig i underliga fantasier om att invandrare skulle kunna vara rasister. ”Detta är oacceptabelt i en stad som ska vara inkluderande”, fortsatte moderaten, och be­skrev restaurangens härliga originalitet som ”grotesk”. Ja, så här fel kan det alltså fortfarande bli i Sverige än idag. Ledande politiker förföljer ännu skattebetalande invandrare, även när de bara velat bjuda på sin unika mat och spännande temperament. Det för tankarna till 30-talet, en olycklig folkomröstning i Sjöbo och en kva­dratisk mustasch. Ändå hade moderaten fräckheten att uppmana fastighetsägaren att säga upp kontraktet med restaurangen och Socialdemokraterna att bojkotta. Han borde veta bättre.

Socialdemokraten Mona Sahlin förstod redan 2002 det som moderaten Wedin inte begriper mer än 20 år sena­re. När hon som integrationsminister besökte det utsatta området Bergsjön, slog hon fast: ”Det räcker inte att ac­ceptera människors olikhet – vi måste gilla den.” Hon var modig. Vidöppen. Kanske hade hon smällt i sig en lokal pizza precis och sköljt ned den med ett snapsglas ouzo. Det Sahlin i sin visdom pekade på, var mångkulturens kulinariska magi. För mångkulturen smakar alltid gott. Och gör den inte det i början, så får vi träna våra smaklökar tills vi insett att den faktiskt gör det. Detta kom till uttryck i en uppenbarelse Mona Sahlin fick i Sveriges radio året innan besöket i Bergsjön. Ur medborgarnas högtalare ljöd hennes påbud att det var svenskarna som skulle integreras i det nya Sverige, och inte de som just kommit hit.

Från kulinarisk harmoni till politiska bojkotter. Kort efter att kocken Adam Mahdi gjort sitt utspel mot israeler och sionister på sociala medier, ställde sig det moderata oppositionsborgarrådet i Stockholm, Dennis Wedin, framför Mahdis restaurang och filmade sig själv. Han lade sedan ut klippet där han uppmanade människor till att bojkotta verksamheten. Resultatet var över förväntan – restaurangen vandaliserades och Mahdi själv dödshotades. Den grundlagsstadgade ideologin mångkultur handlar ju som vi vet bara om social harmoni. Trevliga restaurangbesök och shopping av exotiska klädesplagg är exempel på det. Mer sällan utflykter till förorter där svenskar är i minoritet. Stillbild: X

 

Nu lever vi hennes dröm. Vissa kanske förnimmer blodsmak i munnen, men de flesta har lärt sig att dagli­gen tugga och svälja. Vi ska bara inte oroa oss. Vår mat­kultur, eller kultur generellt för den delen, är inte på väg att försvinna. Men tyvärr börjar allt fler ändå tro det.

Så var kan en svensk som är rädd för starka utspel finna tröst? Troligtvis hos personer som med sövande stämma och pålästa resonemang kan hjälpa oss till insik­ter bortom vår förblindande svenskhet. En sådan är Dan Korn. Han är en svensk, men även judisk rabbin som levt i Sverige och Nederländerna, och som just nu huserar i Storbritannien. Det är nog svårt att finna någon lämpli­gare expert på svenskars flockbeteende än en konserva­tiv kosmopolitisk akademiker.

  • , 20:33

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Johannes Berg

februari 4, 2026

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
