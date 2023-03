Matpriserna når nya rekordnivåer

Effekterna av den höga inflationen syns speciellt mycket på livsmedelspriserna vilka hela tiden når nya toppnoteringar samtidigt som de skär in i hushållens budget.

Under februari blev det extra tydligt. Då ökade livsmedelspriserna med hela 2,5 procent. Det innebär att det har skett en större ökning av priserna på dagligvaror bara under februari i år än under hela 2021. Då var ökningen på 1,1 procent – för hela året.

Under de senaste tolv månaderna har prisökningen för dagligvaror varit 15,2 procent och 17,8 procent för kategorin mat, enligt Matpriskollen som startade 2015.

– Vi har aldrig sett något liknande, sade sajtens grundare Ulf Mazur till Sveriges Radio Ekot.

Värst drabbas ensamstående, barnfamiljer med små marginaler och pensionärer.