Medlemsländerna ska införa EUDI Wallet redan nästa år

Under parollen ”En digital identitet för alla i EU” förbereder unionen just nu radikala förändringar som kommer att beröra närmare en halv miljard människor. Tanken är att alla ska ha en ”digital identitetsplånbok” som ställer högre krav på personlig identifiering än vad som någonsin tidigare har tillämpats. Men systemet har fått kritik för att myndigheter kan komma att övervaka allt som medborgare gör – och vid behov stänga av deras tillgång till centrala samhällsfunktioner. Nya Tider reder ut vad förslaget innebär.