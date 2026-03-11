Migrationsverket stoppar utvisningar till Libanon

Stoppet gäller oavsett om personen ansökt om asyl eller uppehållstillstånd på annan grund. Redan fattade utvisningsbeslut kvarstår men kan inte verkställas. Migrationsverket pausar även avslagsbeslut i asylärenden för libaneser, medan bifallsbeslut fortfarande kan fattas. Rekommendationen gäller som längst till den 8 juni 2026.

– Det rör sig om några hundra ärenden som är öppna, säger Migrationsverkets presschef Jesper Tengroth till TT.

Libanon är ett av fem länder som regeringen prioriterat för tvångsutvisningar, tillsammans med Somalia, Irak, Etiopien och Uzbekistan.