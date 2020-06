Militär kan sättas in mot raskravallerna i USA

Efter att George Floyd, 46, dött under ett polisingripande, som blivit startskottet för både fredliga protester mot polisvåld och våldsamma raskravaller med omfattande plundring, står den amerikanska befolkningen allt mer delad. De stora och våldsamma upploppen som härjat i flera dagar i många amerikanska städer har pekat på brister i den amerikanska självbilden. De omfattande protesterna och raskravallerna har tvingat hela 28 stater att kalla in nationalgardet, polisen till att mobilisera tiotusentals kravallpoliser och den amerikanska presidenten Donald Trump att hota med att sätta in militären mot sitt eget folk för att upprätthålla ordningen.

Raskravaller lämnar områden i ruiner – attacker mot poliser

De etniskt motiverade oroligheterna startade redan under tisdagen förra veckan i Minneapolis, platsen där George Floyd, en 46-årig svart drogmissbrukare och dömd pistolrånare, dog i samband med ett polisingripande som sedan dess blivit mycket uppmärksammat. I början var det främst Minneapolis och dess systerstad Saint Paul som drabbades värst, med över 170 byggnader satta i brand och åtskilliga hundratals butiker som plundrades inom loppet av tre dagar. Men snart skulle allt fler städer i USA drabbas av raskravaller och plundring, vilka närmast gick hand i hand vart än större demonstrationer genomfördes av Black Lives Matter-rörelsen (BLM). Under den senaste veckan har våldsamma raskravaller rapporterats in från omkring 140 olika städer. En stor del av våldet har kommit att riktats mot poliser som i demonstranternas ögon är representanter för ett ”rasistiskt system”.