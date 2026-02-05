Förlagsbutiken
Varför så besatt? En AI-genererad mem om USA:s erövring av Grönland – en av otaliga som Trump publicerat på sociala medier. Under den grönländska isen finns dock en ”skattkammare av sällsynta jordartsmetaller”. Detta enligt World Jewish Congress ordförande Ronald Lauder (infälld), som gav Trump idén om en amerikansk annektering av Grönland. Bild: X, Foto: Michael Thaidigsmann

Miljardär bakom Trumps planer på att erövra Grönland

  11:39
UTRIKES
Donald Trumps planer på att annektera Grönland har länge förbryllat omvärlden. Enligt en tidigare topprådgivare till Trump kom idén från miljardären Ronald S. Lauder – en nära vän till presidenten med kopplingar till både Grönlands naturresurser och skärpningar i svensk yttrandefrihetslagstiftning.

Donald Trumps tidi­gare nationella sä­kerhetsrådgivare John Bolton har i en intervju med brit­tiska The Guardian avslöjat bakgrunden till den amerikanske presidentens besatthet om att förvärva Grönland. Varför Trump plötsligt så aggressivt har börjat kräva att Danmark ska ge upp ön på grund av ”nationell säker­het” har förbryllat många, men Bol­ton menar att idén kom efter ett spe­cifikt möte under presidentens första mandatperiod:

– Trump kallade mig till Ovala rummet. Han sa att en framstående affärsman just föreslagit att USA ska köpa Grönland, berättar han.

John Bolton, tidigare amerikansk ambassadör, var nationell säkerhetsrådgivare under Trumps första mandatperiod. Bolton avskedades av Trump 2019 och de två männen har sedan dess legat i en bitter och öppen fejd med varandra. Foto: Gage Skidmore

 

Den framstående affärsmannen var Ronald S. Lauder – en av New Yorks många miljardärer, arvtagare till kosmetikajätten Estée Lauder, ordförande i den mäktiga lobbygrup­pen World Jewish Congress (WJC) och dessutom vän till Donald Trump sedan 60 år tillbaka. Bolton kom själv att diskutera frågan med Lauder, vil­ket slutade med att man satte ihop en arbetsgrupp som skulle undersöka hur amerikanerna skulle kunna öka sitt inflytande över Grönland.

Bolton nämner inte uttryckligen att Lauder var med i arbetsgruppen, men ungefär samtidigt hävdade mil­jardären att han arbetade med pre­sidenten ”med en av de mest kom­plexa diplomatiska utmaningar som man kan föreställa sig”.

Försvarade Trump och investerade i Grönland

Grönlandsfrågan kom att återaktuali­seras när Trump tillträdde sin andra mandatperiod förra året. Presidenten började återigen signalera att USA behöver Grönland, vilket vid den tiden avfärdades som oseriöst av många bedömare. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallade idén ”ab­surd” och hennes föregångare Lars Lokke Rasmussen beskrev Trumps utspel som ”ett aprilskämt” som kom­mit vid fel tid på året. En grupp dans­kar satte samtidigt upp en namnin­samling för att köpa Kalifornien av USA för ”en biljon dollar och en livs­tidsförsörjning av danska bakverk”.

Under den grönländska isen finns en ”skattkammare av sällsynta jordartsmetaller”. Detta enligt World Jewish Congress ordförande Ronald Lauder, som gav Trump idén om en amerikansk annektering av Grönland. Foto: Ddgfoto, CC BY-SA 4.0

 

Till och med i Trumps egna krets fanns det personer som skrattade åt idén som ett skämt, enligt en rapport från Reuters. Ronald S. Lauder var definitivt inte en av dem, och i en opi­nionsartikel publicerad av New York Post i februari förra året avfärdade han kritikerna av den planerade an­nekteringen som okunniga.

”Jag är en Grönlandsexpert”, skri­ver Lauder redan i rubriken. I arti­keln lyfter han fram hur den arktis­ka regionen idag är ”frontlinjen för strategisk konkurrens och samar­bete”, men också rik på outnyttjade naturresurser. Lauder gör ingen hemlighet av sina egna affärsintres­sen på Grönland och skriver bland annat hur han fortsatt göra ”strate­giska investeringar” på ön ”trots att Bidenadministrationen ignorerade dess omfattande möjligheter”.

Ronald S Lauder gick skola med Donald Trump i New York och har känt honom i över 60 år. Under Ronald Reagan utsågs han för en tid till USA:s ambassadör i Österrike och sedan 2007 leder han World Jewish Congress. Nu har Lauder gjort omfattande investeringar i Grönland, som han beskriver som en ”skattkammare” av outnyttjade naturresurser. Foto: Michael Thaidigsmann, CC BY-SA 4.0

 

Enligt ArcticToday är Lauder delägare i investmentkonsortiet Green­land Development Partners, som i sin tur köpt andelar i Greenland In­vestment Group, ett bolag med flera affärsintressen på Grönland. Han ska även ha investerat i vattenkraft och andra industrier kopplade till naturresurser på ön.

Det är också framför allt Grön­lands påstådda rikedomar som, en­ligt Lauder, gör Trumps Grönlands­politik ”strategisk”.

Materialet är upphovsrättsskyddat.

Axel Lundström

februari 5, 2026

