Miljardär bakom Trumps planer på att erövra Grönland

Donald Trumps tidigare nationella säkerhetsrådgivare John Bolton har i en intervju med brittiska The Guardian avslöjat bakgrunden till den amerikanske presidentens besatthet om att förvärva Grönland. Varför Trump plötsligt så aggressivt har börjat kräva att Danmark ska ge upp ön på grund av ”nationell säkerhet” har förbryllat många, men Bolton menar att idén kom efter ett specifikt möte under presidentens första mandatperiod:
– Trump kallade mig till Ovala rummet. Han sa att en framstående affärsman just föreslagit att USA ska köpa Grönland, berättar han.
Den framstående affärsmannen var Ronald S. Lauder – en av New Yorks många miljardärer, arvtagare till kosmetikajätten Estée Lauder, ordförande i den mäktiga lobbygruppen World Jewish Congress (WJC) och dessutom vän till Donald Trump sedan 60 år tillbaka. Bolton kom själv att diskutera frågan med Lauder, vilket slutade med att man satte ihop en arbetsgrupp som skulle undersöka hur amerikanerna skulle kunna öka sitt inflytande över Grönland.
Bolton nämner inte uttryckligen att Lauder var med i arbetsgruppen, men ungefär samtidigt hävdade miljardären att han arbetade med presidenten ”med en av de mest komplexa diplomatiska utmaningar som man kan föreställa sig”.
Försvarade Trump och investerade i Grönland
Grönlandsfrågan kom att återaktualiseras när Trump tillträdde sin andra mandatperiod förra året. Presidenten började återigen signalera att USA behöver Grönland, vilket vid den tiden avfärdades som oseriöst av många bedömare. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallade idén ”absurd” och hennes föregångare Lars Lokke Rasmussen beskrev Trumps utspel som ”ett aprilskämt” som kommit vid fel tid på året. En grupp danskar satte samtidigt upp en namninsamling för att köpa Kalifornien av USA för ”en biljon dollar och en livstidsförsörjning av danska bakverk”.
Till och med i Trumps egna krets fanns det personer som skrattade åt idén som ett skämt, enligt en rapport från Reuters. Ronald S. Lauder var definitivt inte en av dem, och i en opinionsartikel publicerad av New York Post i februari förra året avfärdade han kritikerna av den planerade annekteringen som okunniga.
”Jag är en Grönlandsexpert”, skriver Lauder redan i rubriken. I artikeln lyfter han fram hur den arktiska regionen idag är ”frontlinjen för strategisk konkurrens och samarbete”, men också rik på outnyttjade naturresurser. Lauder gör ingen hemlighet av sina egna affärsintressen på Grönland och skriver bland annat hur han fortsatt göra ”strategiska investeringar” på ön ”trots att Bidenadministrationen ignorerade dess omfattande möjligheter”.
Enligt ArcticToday är Lauder delägare i investmentkonsortiet Greenland Development Partners, som i sin tur köpt andelar i Greenland Investment Group, ett bolag med flera affärsintressen på Grönland. Han ska även ha investerat i vattenkraft och andra industrier kopplade till naturresurser på ön.
Det är också framför allt Grönlands påstådda rikedomar som, enligt Lauder, gör Trumps Grönlandspolitik ”strategisk”.