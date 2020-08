Minnet av Sverige

Vi levde ju i skräck för atombomben och med Hitlers diktatur i färskt minne. Nu talar ingen om bomben. Koldioxid påstås vara farligare än uran, men Hitler påstås ännu vara det största hotet mot demokratin. Men nu används demokrati för att skapa hans diktatur. ”Det är ett livsvillkor för demokratin att inte överse med fel och brister som vill kväva den”, sade Torgny Segerstedt.

Förr hade vi politiker som i första hand värnade det svenska folket. Idag skulle Per Albin och Tage Erlander ha kallats rasister. En tid när patriotism ännu var något positivt, när politiker levde som de lärde. Vare sig Per Albin eller Tage Erlander tjänade till närmelsevis lika mycket som Stefan Löfven. Men de sågs som riktiga landsfäder. ”Sverige åt svenskarna, svenskarna åt Sverige”, sade Per Albin, nykterhetskämpen som åkte spårvagn till jobbet. På en sådan resa dog han också, blott 61 år gammal. När Tage Erlander avgick lämnade han tillbaka blyertspennor märkta ”Tillhör statsverket”. Han sade ”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden”.