Misstänkt terrordåd i Sverige: 7 knivhuggna – gärningsmannen skjuten av polis

INRIKES

Sju personer har förts till sjukhus efter att ha anfallits av en knivbeväpnad afghansk man i 22-årsåldern i Vetlanda. Polisen utreder nu dådet som ett möjligt terrorbrott.

Det var igår på eftermiddagen kl 14.54 som larmet kom in till polisen. En man som beskrevs som runt 20-årsåldern var då i färd med att angripa ett flertal personer med ett tillhygge, vilket enligt flera vittnesuppgifter var en kniv. Inringarna berättade om att flera personer skulle ha blivit angripna på eller i närheten av Bangårdsgatan i centrala Vetlanda.

Under attacken, som nu utreds som ett misstänkt terrordåd men som rubriceras som försök till mord, skadades sju oskyldiga personer varav flera allvarligt. Polis som kom till platsen tvingades sedan skjuta den afghanske mannen i samband med gripandet och han fördes sedan till sjukhus.

Initiala rapporter talade om att fyra personer skadats, men polisen har därefter korrigerat siffrorna och har nu konstaterat att totalt åtta personer skadats i attacken, men räknar då in den misstänkta gärningsmannen.

– Åtta personer har blivit angripna, några av dem har avförts med ambulans. Det är både allvarliga och lindriga skador. Några är svårt skadade och några är lindrigt skadade, men ingen är avliden, sade Angelica Israelsson Silfver, polisens presstalesperson i Region Öst, till Aftonbladet.

Till SVT ville hon inte säga vilket vapen som den misstänkte terroristen använt sig av.

– Det har varit en del vittnen, och vi vill inte påverka vittnena kring vad de kan ha sett och inte. Vi får helt enkelt se hur mycket mer vi kan säga senare.

Sköt misstänkt terrorist

I samband med att polisen skulle försöka gripa den misstänkta mannen när de kom till platsen 15.10 tvingades man skjuta honom innan man kunde få kontroll över situationen.

– Ungefär tre minuter efter att första patrullen anländer kan vi lokalisera en misstänkt. I samband med ingripandet avlossas ett tjänstevapen, sade Jonas Lindell, chef för lokalpolisområde Höglandet under en pressträff.

Den gripne träffas och skadad av verkanseld. Personen var beväpnad vid gripandet. Enligt flera uppgifter som spritts i olika medier skall det röra sig om en kniv som använts.

– Polisen avlossar sitt tjänstevapen och den misstänkte skadades. Skadeläget är oklart just nu men personen lever, sade Thomas Agnevik, presstalesperson vid polisregion Öst.

Utreds som terrordåd

Mannen är förd till sjukhus där han bevakas av polis. Hans skadetillstånd är okänt, men levde när han kom till sjukhuset. Enligt polisen rör det sig inte om livshotande skador för gärningsmannen. Enligt bilder som visar den misstänkta gärningsmannen när han grips har han sannolikt blivit skjuten i ena benet.

– Motivet är fortfarande oklart, mannen har inte blivit förhörd ännu, sade Angelica Israelsson Silfver till Aftonbladet.

Polis arbetar nu i Vetlanda med ett 15-tal patruller och har kriminaltekniker på väg. Man vädjar till allmänheten att respektera det stora antalet avspärrningar som gjorts kring potentiella brottsplatser, något som tyder på att gärningsmannen rörde sig aktivt mellan sina offer.

På polisens hemsida skriver man att man nu har kontroll över situationen och övergår i ett utredningsarbete. Man skriver även att man inte misstänker fler gärningsmän än den man som är gripen.

Polisen bekräftar senare under en pressträff under onsdagskvällen att de har konstaterat totalt fem brottsplatser i centrala Vetlanda. Polis vägrar dock att kommentera mannens medborgarskap på en direkt fråga från en journalist under pressträffen. Man bekräftar att den misstänkta gärningsmannen är känd av polisen sedan tidigare och att han är hemmahörande i en ort på Höglandet. Det har dock senare framkommit att mannen som är 22 år gammal är av afghanskt ursprung, och kom till Sverige 2018. Trots detta uppges han tala väldigt lite svenska.

Man har ändrat brottsrubriceringen till försök till mord, men utreder fortfarande terrormotiv.

– Det finns detaljer i utredningen som gör att vi utreder eventuella terrormotiv. Men vad det är kan jag inte gå in på. Rubriceringen är numera försökt till mord sade Jonas Lindell.

Man konstaterar även att det i Sverige råder ett förhöjt terrorhot – något som beror på den omfattande muslimska invandringen.