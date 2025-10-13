Mobilisering: Nya Tider behöver Din hjälp – NU!

Magasinet var en respons på att EU hösten 2023 hade tvingat Sverige att avskaffa presstödet. Det svenska presstödssystemet skapades en gång i tiden för att understödja de poli­tiska rörelserna, främst en rad olika sekter på vänsterkanten. När Nya Tider med alla sina Sverigevänliga prenumeranter uppfyllde alla krite­rier så att det blev omöjligt att neka oss presstöd, blev det ett ramaskri från vänstern. Så var det ju inte tänkt med presstödet! Det har varit tal om att förändra presstödet länge, så med EU:s påbud drog många i etablisse­manget en lättnadens suck. Nu kun­de man ta ifrån Nya Tider presstödet utan att behöva förklara sig. I stället infördes ett redaktionsstöd som bara går till de största tidningarna.

Svensk grundlag förbjuder dock förändringar i subventioner som sät­ter företag i konkurs, så Sverige in­förde ett så kallat övergångsstöd för de tidningar som haft presstöd. Problemet var att man samtidigt införde en rad nya krav i ansökan, vilket inte var en lätt process, men främst frystes utbetalning av stödet tills re­geringen behagade klargöra vilka de nya reglerna skulle vara, vilket med­förde att tidningarna fick klara sig utan presstöd i mer än sex månader.

Detta gjordes för att kringgå grundlagen, då man kunde hävda att stödet bara ändrat form, samtidigt som man uppnådde målet att slå ut småmedier, oaktat politisk färg el­ler ens ämnesområde. Detta var vad coronanedstängningarna var star­ten på, då alla små företag tvingades stänga medan storföretagen kunde fortsätta att hålla öppet. Detta var mycket tydligt i omvärlden, även om just Sverige blev relativt förskonat. Varför just Sverige? Kanske var det en belöning för att vi är bäst i globa­listklassen med avskaffande av kon­tanter, införande av digitala ID:n, först med att uppnå koldioxidmål med mera. Tusentals små företag slogs ut och spåren syns fortfarande i allt från Londons fina shopping­gator till turistgator i Sydostasien, med igenbommade butiker i spök­lika stadsdelar, då de aldrig åter­hämtade sig efter restriktionsåren. Globalisternas mål med detta är det­samma som med småbönderna eller småmedier som vi; att konsolidera all matproduktion, likrikta informa­tionsflödet och koncentrera allt i ett fåtal multinationella företag som de kontrollerar.

Om detta inte stoppas kommer vi att gå en mörk framtid till mötes. Sammantaget med digitalisering och ett kontantlöst samhälle kommer det nämligen göra oss helt maktlösa. Nå­gon kanske tänker att ”men vi kan ju fortfarande protestera”. Om din digi­tala plånbok spärras kan du inte ens åka buss till protesten. Få, om någon, kommer att våga protestera under ett sådant totalt ekonomiskt, politiskt och informationsmässigt kontrolle­rat tyranni, där massorna med lätt­het kan vändas mot varandra.

Ett av sätten att förhindra denna utveckling är just oberoende alter­nativa medier, och det vet globa­listerna. Det var därför de försökte stoppa oss i ett slag 2023, med olika fula trick. Även om de misslyckades då, har de skapat nya regler som är till för att missgynna mindre medier som hamnar utanför mittfåran. Re­daktionsstödet ska nu vara till för medier som antingen är viktiga för lokal nyhetsbevakning, eller ”är av särskild vikt för mediemångfalden eller av betydelse för grupper som är underförsörjda när det gäller journalistisk bevakning”. Det är up­penbart att Nya Tider, som enda Sverigevänlig nyhetsförmedlare i pappersformat, måste anses vara ”av särskild vikt för mediemångfalden”, och med var fjärde svensk som rös­tar på SD samtidigt som dessa hånas och attackeras i all etablissemangs­media, är vi också ”av betydelse för underförsörjda grupper”. Men vår ansökan blev nekad, liksom i princip alla mindre tidningars dito, oavsett politisk färg. Stödet går i stället till de som redan har stora resurser, som Bonnier.

Övergångsstödet gjordes svårtill­gängligt genom olika ansökningstrick som plötsliga frågor och deadlines. Därefter fick de som lyckats med sina ansökningar vänta över sex månader på den retroaktiva utbetalningen, som gjorde att staten inte bröt mot grundlagen samtidigt som få små medieföretag hade reserver nog att fortsätta betala anställda, tryck och porto under så lång tid. Bonnier och Schibsted log från skuggorna. Många oberoende medier slogs ut, men inte Nya Tider – tack vare att våra läsare slöt upp bakom oss och godhjärtade långivare klev in och hjälpte oss tem­porärt. För att lägga sten på börda be­talade staten inte heller ut de utlova­de medlen i tid, med följden att flera mindre tidningar föll på mållinjen. Detta var verkligen otroligt fult gjort och säger en hel del om vad EU är för något. Tack vare stödet från våra lä­sare så inte bara överlevde vi, utan vi förbättrade vår pappersprodukt. Vi frös löner och högg i, 16 sidor blev 68 sidor, och det kändes som en seger mot de krafter som vill tysta oss. Du håller nu i din hand denna vår, din och alla läsares seger över EU och glo­balisterna.

Som nämnts tidigare, så valde man att kringgå grundlagen genom att inte ta bort presstödet direkt, utan att trappa ned det under 3–5 år tills det når 0 procent. För vår del innebär det att vi från och med den 1 januari 2026 inte längre kan fortsätta nuvarande verksamhet. Vi måste skära ned, det vill säga vi tvingas be våra duktiga medarbetare sluta och vårt magasin är därmed i farozonen. Nya Tider är unika då vi som enda oppositionell nyhetstidning i Sverige funnits på papper sedan 2012. Vi vill gärna fort­sätta med det. Men för det att det ska gå måste vi få fler prenumeranter. Sedan sommaren har ett team med duktiga telefonsäljare, många med en bakgrund som aktivister i den Sverigevänliga rörelsens olika gre­nar, arbetat på detta. De berättar om ovanligt trevliga samtal, en stor vilja att stödja vår tidning, och de har lyck­ats utöka Nya Tider-familjen rejält. För det är så vi ser på våra medarbe­tare, återkommande gästskribenter och vår läsarskara – tidigare och nu­varande – som en familj.

Säljarna berättar också om många som vill läsa våra ofta unika artiklar och analyser, men som inte har råd i de allt svårare tider vi lever i. Det är också skälet till att vi fryst alla löner sedan flera år tillbaka och inte höjt prenumerationspriserna på länge samtidigt som vi har ovanligt låga pri­ser för den produkt vi erbjuder. Det finns kollegor i branschen som tar be­talt över 1 000 kronor per år utan att ens ha en pappersprodukt att erbjuda.

Under tiden har PostNord chock­höjt priserna på sina tjänster, och även pappers- och tryckkostnader har ökat kraftigt. Med ännu mindre stöd 2026, så blir situationen för oss ohåll­bar. Därför behöver vi ditt stöd nu. Är du redan prenumerant, kan det hand­la om allt från att dela ut våra flygblad eller att sälja vår tidning på markna­der till att ge bort gåvoprenumeratio­ner till vänner och bekanta.

Vi har för detta ändamål tagit fram ett flygblad, så kontakta vår kund­tjänst om du vill hjälpa till. Vi är själv­klart öppna för dina idéer. Kanske har du en idé vi inte tänkt på. Det är till­sammans som vi är starka.

Det är extremt viktigt att det fria or­det, som idag i allt större omfattning enbart förmedlas av alternativ me­dia och fåtalet modiga personer som den framlidne hjälten Charlie Kirk, fortsätter att nå ut till folken i Sverige och Västvärlden – inte minst de som ännu inte vaknat upp och förstått det allvarliga hot vi står inför.

Låt oss betänka en mycket viktig sak: Det var av samma skäl som EU angrep oss och alternativmedia hös­ten 2023 som Kirk mördades denna höst, och det var inte främst för att vi sprider sanningar som globalisterna vill tysta, utan för att vi faktiskt når ut med dem till tusentals människor. Det måste vi fortsätta göra, då det är viktigare nu än någonsin.

Därför uppmanar vi Nya Tiders trogna skaror till mobilisering mot mörkerkrafterna, så att vi kan fort­sätta belysa dessa ljusskygga krafter och deras illgärningar mot Sverige, vårt folk och hela mänskligheten. Till­sammans kan vi inte bara nå ut med det fria ordet, utan uppnå faktisk för­ändring.