Gustaf Rydelius, med bakgrund i Occupy-rörelsen, tar över som partiledare. Foto: MoD

MoD får ny partiledare

  • , 21:56
Vill ha ett antiglobalistiskt vänsteralternativ
Partiet Mänskliga rättigheter och Demokrati (MoD) bildades 2021 som svar på etablissemangets agerande under den så kallade covidpandemin. Med tiden kom det att utkristallisera sig som ett brett antiglobalistiskt parti som försökte samla människor från hela det politiska spektrumet. Sedan starten har det letts av Andreas Sidkvist, men den 4 oktober valdes Gustaf Rydelius till ny partiledare. Nya Tider har intervjuat Rydelius om hans bakgrund och de frågor MoD vill driva i valrörelsen 2026.

Gustaf Rydelius, 34, presenteras av MoD som en politisk aktivist och filosof bosatt i Göte­borg, självlärd inom filosofi, religion, histo­ria och geopolitik. Han började sin aktivis­tiska bana i Occupy-rörelsen och har sedan dess hållit en lång rad föreläsningar och föredrag. Sedan 2015 driver han en egen föredragsserie om ekonomisk och politisk historia. Han har kandiderat för MoD i riksdags- och EU-valet och uppges vara en av Sveriges mest insatta röster när det gäller Bilderberg­gruppen och dess roll i global politik. Han har sedan maj 2025 varit MoD:s vice ordförande, och vid en extra parti­stämma den 4 oktober valdes han till ny partiledare.

När Nya Tider får tag i Rydelius via telefon säger han att han i första hand ser sig som en ”folkbildningsakti­vist”. Vi ber honom att berätta lite om sin egen bakgrund.

– Mitt intresse för sådana här saker började när jag var i 16–17-årsåldern, efter att ha tittat på en del doku­mentärer. Då hade jag redan varit intresserad av histo­ria, men utan att förstå mig på de djupare aspekterna av globala ekonomiska och politiska maktstrukturer. Sedan dess har jag börjat lägga pusslet för hur världen egentli­gen styrs, förklarar Gustaf.

– Runt 2012 var jag involverad i Occupy-rörelsen, som var en global rörelse mot ekonomisk ojämlikhet, med fo­kus på Wall Street i USA. Efter det var jag ute och reste och bodde utomlands i några år. Sedan jag kom tillbaka till Göteborg har jag hållit massvis av föredrag. Jag har en YouTube-kanal som heter Metasophical Creations och ett Substack-konto där jag producerar artiklar om politisk och ekonomisk historia. I början av 2022 när MoD startats gick jag med, och på den vägen är det. Jag blev inröstad i styrelsen och har varit väldigt aktiv i MoD. Jag höll anti-Nato-demonstrationer i Göteborg nio veckor i sträck för MoD:s räkning, har varit med och arrangerat festivaler och så vidare.

Mot vaccinpass och för medicinsk frihet. Demonstrationerna hösten 2021, som denna i Göteborg som samlade uppåt 2 000 personer, var startskottet för MoD. Foto: Frihetsmarschen

 

NyT: Vad ser du som de viktigaste frågorna i valrörel­sen?

– MoD kommer att driva frågorna fred, folkhälsa, fri­het och folkstyre. Vilket ska leda fram till ett nytt folkhem och ett nytt samhällskontrakt.

Rydelius förklarar att MoD ser fred som ”grundläg­gande för trygghet och välmående” och motsätter sig inte bara Nato-medlemskap och DCA-avtalet utan även mili­tarisering och upprustning.

– Vi vill stärka den civila krisberedskapen och driva en aktiv fredspolitik som Olof Palme försökte göra, med dip­lomati och dialog. Fredsförhandlingar måste till i både Ukraina och Israel/Palestinakonflikten, och där borde Sverige vara drivande.

– För folkhälsan förespråkar vi sunda livsstilar och en holistisk syn på hälsa. Vi vill att det ska vara frivilligt att ta vaccin men också att det ska finnas ett helhetsperspek­tiv. Läser man psykologen Richard Wilkinsons böcker så visar han att ju mer ekonomiskt ojämlikt ett samhälle är, och ju mindre tillit det finns mellan människor och insti­tutioner, desto mer förekommande är psykisk ohälsa. Vi ser ju att klyftorna i samhället ökar mer och mer, och vi vill titta på det även ur ett folkhälsoperspektiv.

– Sedan är individens självbestämmande central i MoD:s politik. Vi tror på kroppslig integritet och medi­cinsk valfrihet. Vi är extremt skeptiska mot övervak­nings- och kontrollsamhället. Vi vill ha frihet kombine­rad med samhällsansvar och solidaritet för att skapa ett tryggt och rättvist samhälle.

NyT: Hur ser ni på det gamla folkhemmet som sossar­na var med och byggde, men många anser att de svikit idag?

– Väldigt positivt. Vi håller ju till exempel Olof Palme högt som politiker. En ny version av folkhemmet idag hade varit alldeles utmärkt, där människan sätts i centrum och inte marknaden eller pengarna eller illusoriska verktyg.

NyT: Många anklagar ju Olof Palme för att ha för­stört folkhemmet genom att öppna upp landet för massinvandring, mångkultur och så vidare. Det är ingenting ni ser som ett problem?

– Man kan peka på negativa detaljer kring olika politi­ker, men det var en annan tid när Palme gjorde det. Pal­me var ju emot Nato. SD till exempel är ju för Nato idag, och det är till stor del den organisation som satt i gång de här flyktingströmmarna med alla destabiliserande krig i Mellanöstern som USA, Israel och Nato varit direkt in­blandade i. Så jag förstår inte hur man kan vara emot invandringen samtidigt som man försvarar en organisa­tion som är direkt ansvarig för folkomflyttningen. Palme var emot Natomedlemskap hela vägen. Sverige var för­visso inte neutralt till hundra procent, men alliansfria från både Sovjet och USA/Nato, och han försökte driva sin egen nedrustningsallians med Indien, Tanzania och några till.

Artikeln fortsätter

  • , 21:56

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Gunnar Hellgren

november 18, 2025

Släpp fram nya partier!

Släpp fram nya partier!

av Åke Thunström
november 10, 2025

🟠 OPINION: FÖRENINGEN MEDBORGARPERSPEKTIV Public service borde ha som vana att med pukor och trumpeter släppa fram nya partier, ungefär som när man presenterar nya sommarpratare. Det skulle kraftigt vitalisera demokratin. Det menar Åke Thunström, ordförande för föreningen Medborgarperspektiv.

SD samlas för Landsdagar

SD samlas för Landsdagar

av Ola Persson
november 17, 2025

🟠 INRIKES Den 20–23 november samlas Sverigedemokraternas partikongress – kallad Landsdagarna – i Örebro. Inför nästa års val är partiets yttersta mål inte att växa, utan att för första gången säkra ministerposter i en regering.

