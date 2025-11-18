MoD får ny partiledare

Gustaf Rydelius, 34, presenteras av MoD som en politisk aktivist och filosof bosatt i Göte­borg, självlärd inom filosofi, religion, histo­ria och geopolitik. Han började sin aktivis­tiska bana i Occupy-rörelsen och har sedan dess hållit en lång rad föreläsningar och föredrag. Sedan 2015 driver han en egen föredragsserie om ekonomisk och politisk historia. Han har kandiderat för MoD i riksdags- och EU-valet och uppges vara en av Sveriges mest insatta röster när det gäller Bilderberg­gruppen och dess roll i global politik. Han har sedan maj 2025 varit MoD:s vice ordförande, och vid en extra parti­stämma den 4 oktober valdes han till ny partiledare.

När Nya Tider får tag i Rydelius via telefon säger han att han i första hand ser sig som en ”folkbildningsakti­vist”. Vi ber honom att berätta lite om sin egen bakgrund.

– Mitt intresse för sådana här saker började när jag var i 16–17-årsåldern, efter att ha tittat på en del doku­mentärer. Då hade jag redan varit intresserad av histo­ria, men utan att förstå mig på de djupare aspekterna av globala ekonomiska och politiska maktstrukturer. Sedan dess har jag börjat lägga pusslet för hur världen egentli­gen styrs, förklarar Gustaf.

– Runt 2012 var jag involverad i Occupy-rörelsen, som var en global rörelse mot ekonomisk ojämlikhet, med fo­kus på Wall Street i USA. Efter det var jag ute och reste och bodde utomlands i några år. Sedan jag kom tillbaka till Göteborg har jag hållit massvis av föredrag. Jag har en YouTube-kanal som heter Metasophical Creations och ett Substack-konto där jag producerar artiklar om politisk och ekonomisk historia. I början av 2022 när MoD startats gick jag med, och på den vägen är det. Jag blev inröstad i styrelsen och har varit väldigt aktiv i MoD. Jag höll anti-Nato-demonstrationer i Göteborg nio veckor i sträck för MoD:s räkning, har varit med och arrangerat festivaler och så vidare.

NyT: Vad ser du som de viktigaste frågorna i valrörel­sen?

– MoD kommer att driva frågorna fred, folkhälsa, fri­het och folkstyre. Vilket ska leda fram till ett nytt folkhem och ett nytt samhällskontrakt.

Rydelius förklarar att MoD ser fred som ”grundläg­gande för trygghet och välmående” och motsätter sig inte bara Nato-medlemskap och DCA-avtalet utan även mili­tarisering och upprustning.

– Vi vill stärka den civila krisberedskapen och driva en aktiv fredspolitik som Olof Palme försökte göra, med dip­lomati och dialog. Fredsförhandlingar måste till i både Ukraina och Israel/Palestinakonflikten, och där borde Sverige vara drivande.

– För folkhälsan förespråkar vi sunda livsstilar och en holistisk syn på hälsa. Vi vill att det ska vara frivilligt att ta vaccin men också att det ska finnas ett helhetsperspek­tiv. Läser man psykologen Richard Wilkinsons böcker så visar han att ju mer ekonomiskt ojämlikt ett samhälle är, och ju mindre tillit det finns mellan människor och insti­tutioner, desto mer förekommande är psykisk ohälsa. Vi ser ju att klyftorna i samhället ökar mer och mer, och vi vill titta på det även ur ett folkhälsoperspektiv.

– Sedan är individens självbestämmande central i MoD:s politik. Vi tror på kroppslig integritet och medi­cinsk valfrihet. Vi är extremt skeptiska mot övervak­nings- och kontrollsamhället. Vi vill ha frihet kombine­rad med samhällsansvar och solidaritet för att skapa ett tryggt och rättvist samhälle.

NyT: Hur ser ni på det gamla folkhemmet som sossar­na var med och byggde, men många anser att de svikit idag?

– Väldigt positivt. Vi håller ju till exempel Olof Palme högt som politiker. En ny version av folkhemmet idag hade varit alldeles utmärkt, där människan sätts i centrum och inte marknaden eller pengarna eller illusoriska verktyg.

NyT: Många anklagar ju Olof Palme för att ha för­stört folkhemmet genom att öppna upp landet för massinvandring, mångkultur och så vidare. Det är ingenting ni ser som ett problem?

– Man kan peka på negativa detaljer kring olika politi­ker, men det var en annan tid när Palme gjorde det. Pal­me var ju emot Nato. SD till exempel är ju för Nato idag, och det är till stor del den organisation som satt i gång de här flyktingströmmarna med alla destabiliserande krig i Mellanöstern som USA, Israel och Nato varit direkt in­blandade i. Så jag förstår inte hur man kan vara emot invandringen samtidigt som man försvarar en organisa­tion som är direkt ansvarig för folkomflyttningen. Palme var emot Natomedlemskap hela vägen. Sverige var för­visso inte neutralt till hundra procent, men alliansfria från både Sovjet och USA/Nato, och han försökte driva sin egen nedrustningsallians med Indien, Tanzania och några till.