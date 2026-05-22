Mördaren: ”Han är rasist” – då satte polisen handfängsel på hans döende offer

Henry Nowak var förstaårsstudent i redovisning och finans vid University of Southampton. Han kom från Chafford Hundred i Essex och var av polsk härkomst. På kvällen den 3 december hade han varit ute med kamrater från sitt fotbollslag. Blodprovet visade att hans alkoholhalt var låg nog för att han lagligt hade fått köra bil.

På väg hem längs Belmont Road i stadsdelen Portswood mötte han 23-årige Vickrum Singh Digwa, som öppet bar en 21 centimeter lång kniv – en så kallad shastar – i en slida över kläderna. Nowaks mobiltelefon spelade in mötet. På inspelningen hörs Nowak säga något i stil med ”Tror du att du är tuff eller?” – troligen som en reaktion på att Digwa öppet bar kniv eller möjligtvis på något denne sagt eller gjort. Digwa svarade: ”I am a bad man” (ung: jag är en tuffing). Kort därefter höggs Nowak fyra gånger med kniven. Den allvarligaste stöten träffade bröstet, åtta centimeter djup, och skar av en nyckelbensven. Över en liter blod fyllde brösthålan.

Grannar hörde Nowak ropa att han hade blivit knivhuggen och höll på att dö. Han försökte fly genom att klättra över ett staket, men åklagaren Nicholas Lobbenberg KC säger att Digwa förföljde honom ”aggressivt”. När polisen anlände stod Nowak lutad mot en husvägg, uppehållen av Digwas far, som berättade för poliserna: ”He keeps dropping down, so I am just trying to keep him up.”

Handfängslen

Vad som hände när polisen anlände har blivit fallets mest omdebatterade punkt. Kroppskameror från polisernas utrustning spelades upp inför juryn i Southampton Crown Court. De visar att Digwa berättade för poliserna att Nowak hade utsatt honom för en rasistisk attack och slitit av hans turban.

Poliserna lade Nowak i handfängsel. På filmerna hörs han säga: ”jag kan inte andas”. Han sade till poliserna att han hade blivit knivhuggen. De svarade, enligt kroppskamerans ljudinspelning, att de inte trodde på honom. Första hjälpen påbörjades först efter att han kollapsat och förlorat medvetandet. En läkare flögs in med helikopter men det fanns inget att göra. Henry Nowak dödförklarades 37 minuter efter att polisen anlänt.

Åklagaren Lobbenberg sade till juryn: ”Han sökte inte hjälp för mannen han hade skadat med sin ansenliga kniv. I stället anklagade han honom för att vara rasist och full.”

Turbanen, håret och telefonen

Digwas försvar vilar på att Nowak inledde en rasistisk attack, slog av hans turban och drog i hans hår, och att han agerade i självförsvar. Men åklagarsidan pekar på flera omständigheter som underminerar berättelsen.

För det första: Övervakningsbilder från när Nowak försökte fly över staketet visar Digwa med håret i en tät knut. När polisen anlände hade håret plötsligt fallit ner. ”Varför har han släppt ut håret inför polisens ankomst? Vad säger det om vad han berättar för dem?” frågade Lobbenberg juryn.

För det andra: Nowaks mobiltelefon hittades i Digwas ficka. Åklagarsidan hävdar att Digwa tog den efter knivhuggningen.

För det tredje: Avlyssnade samtal mellan Digwa och hans bror i häktet. Brodern hörs säga: ”Du borde säga att det var självförsvar.” Digwa svarar: ”Jag är en dåre, en idiot”

Digwas mamma, 53-åriga Kiran Kaur, är åtalad för medverkan. Åklagarsidan hävdar att hon gömde undan mordvapnet för polisen en kort stund efter dådet. Både Digwa och Kaur förnekar anklagelserna. Rättegången pågår.

Kirpanen och den brittiska vapenlagen

Fallet har aktualiserat en säregen paradox i brittisk lag. Storbritannien har en av Europas striktaste vapenlagar: Det är olagligt att bära kniv på allmän plats utan giltigt skäl, med undantag för små fällknivar utan låsbart blad som är nästan omöjliga att använda som vapen. Undantaget är kirpan – den ceremoniella sikhiska dolken. Enligt paragraf 139 i Criminal Justice Act 1988 har sikher rätt att bära kirpan offentligt av religiösa skäl. Undantaget har utökats genom Offensive Weapons Act 2019, som efter lobbyinsatser från All Party Parliamentary Group for British Sikhs även tillåter större ceremoniknivar med blad över 50 centimeter för religiösa ändamål.

Försvarsadvokaten Jeremy Wainwright KC hävdade inför juryn att den 21 centimeter långa kniven ryms inom den lagliga definitionen av en kirpan, och att Digwa därmed hade rätt att bära den av religiösa skäl. Men åklagarsidan framhöll att Digwa redan bar en liten kirpan runt halsen under kläderna, den typ som traditionellt uppfyller den religiösa förpliktelsen, och att den större kniven var något helt annat: Ett vapen, öppet buret i en slida över kläderna på Southamptons gator en lördagsnatt. Åklagaren Lobbenberg menade att valet att bära ytterligare en kniv – utöver den som tillfredsställer trosförpliktelsen – inte kan förklaras med religiös sedvänja.

För kritikerna är kontrasten grotesk. I ett land där tonåringar döms för att bära fickkniv – och där till och med skruvmejslar har lett till fängelsestraff – kan en 21-centimeterskniv bäras öppet av ett visst folkslag, som getts större rättigheter än ursprungsbefolkningen. Daniel Hannan, konservativ kolumnist i Daily Telegraph, formulerade det så: ”En vanlig 18-åring som bär en brödkniv får fängelse. En sikhisk man kan bära en 21-centimetersdolk på gatan och kalla det trosutövning. När den dödar någon sätts offret i handfängsel.”