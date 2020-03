Moskva inför utegångsförbud

Publicerad: 29 mars, 2020, 13:43

Den brittiske läkaren och sjukvårdutbildaren doktor John Campbell nämnde återigen Sverige i sin dagliga uppdatering lördagen den 28 mars. Han inledde då sin sändning på sin YouTubekanal (länk nedan) med att visa en bild inifrån en fullsatt buss i Sverige.

[caption id="attachment_63514" align="alignnone" width="585"] Fullsatt buss i Sverige den 26 mars 2020. När världen sätter miljarder med människor i hemkarantän och uppmanar sina befolkningar att iaktta social distansering, så gör svenska myndigheter motsatsen. Foto: Stillbild Youtube[/caption]

– Jag är ledsen att säga att denna buss-bild var tagen i Sverige för bara två dagar sedan. Vi kan tydligt se att ingen social distansering upprätthålls, utan det är i själva verket social trängsel, kommenterade doktor Campbell bilden. Han tittar sedan in i kameran och säger med allvarlig min:

– Det är faktiskt en ganska skrämmande bild.

Han berättar sedan att skälet till att han visar bilden är att två amerikanska läkare i The New England Journal of Medicine (länk nedan) har påtalat att en överväldigande majoritet av spridningen sker via droppar från Covid-19 infekterade människor som andas ut eller – än värre – hostar eller nyser. Smittspridning sker även via ytor, men den spridningen menar de är betydligt lägre procentuellt i förhållande till spridningen direkt mellan människor. Det har den senaste tiden kommit fler studier som styrker detta.

Campbell påtalar att det därför är så otroligt viktigt att människor håller sig hemma i mesta möjliga mån och måste man röra sig ute så håller man minst två meters avstånd till andra människor.

I slutet av sändningen nämner doktorn återigen Sverige och visar ett email från en bekymrad svensk, som beskriver situationen i Sverige. Campbell berättar att han fått väldigt mycket email från just Sverige och säger syrligt att en doktorsavhandling skulle kunna skrivas avseende svenska myndigheters avvikande beteende. Han avslutar med de ödesmättade orden:

– Alla länder som inte genomför den nödvändiga sociala distanseringen, kommer enligt min mening att få betala ett högt pris...

https://www.youtube.com/watch?v=dsce2GLH_Dw

https://www.nejm.org/coronavirus?query=RP

Christer Ericssons kommentar: : Doktor Campbell har helt rätt. Det är extremt viktigt att upprätthålla social distansering för att platta ut kurvan för antalet infekterade och därmed ge sjukvården en chans att rädda livet på våra äldre och sjuka människor. Sverige skulle för länge sedan ha stängt skolor, kollektivtrafik med mera samt beordrat människor att hålla sig hemma. Hålla två meters avstånd och bärande av mask skall självklart vara obligatoriskt utomhus. Jag är chockad över att inte se en enda busspassagerare bära mask. Förstår inte svenskarna vad som sker i södra Europa och snart i Sverige? Hur kan myndigheter och media underlåta sig att varna och informera? Det är ett i närmast kriminellt beteende. Sverige har visserligen inte generationsboende (där flera generationer delar hem) som Italien, men riskerar ändå att drabbas mycket hårt de kommande veckorna och månaderna på grund av denna totala brist på nödvändiga åtgärder. De enda länder som lyckats platta till kurvan är de som agerat PROAKTIVT, som till exempel Singapore och Sydkorea. I länder som REAGERAT, typ Italien och Spanien, är redan sjukvården överväldigad med mängder av onödiga dödsfall som följd. Hur det kommer bli i ett land som Sverige, som INTE ENS REAGERAR är skrämmande att ens tänka på. Svenska folket kommer – precis som Campbell säger – få betala ett högt pris på grund av deras myndigheters oförmåga eller ointresse av att skydda sin befolkning.

[caption id="attachment_63513" align="alignnone" width="585"] Diagram - Pandemikurvan. Illustration: Nya Tider[/caption]