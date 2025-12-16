Musk: Palme förstörde Sverige

”Musks agerande har tidigare beskri­vits som ’en välkänd högerextrem taktik’”, förklarar Expressen för sina läsare. Och det är ändå den mest san­sade av de artiklar som publicerats efter Musks utspel.

”Världens rikaste man försöker påverka vårt val”, beklagar sig Afton­bladets Jonna Sima i en ledarartikel. Den illustreras med Musks berömda gest vid Trumps invigning den 20 januari som av vissa tolkats som en Hitlerhälsning.

Henrik Jalalian på Dagens ETC tar den tankegången ett steg längre och lanserar en spännande konspi­rationsteori: Elon Musk köpte upp Twitter/X enbart för att kunna på­verka det svenska valet!

Farhågorna om den lömske utlän­ningen Musks fördärvliga inflytande berodde på vad denne skrivit på X den 22 november. Han svarade då på ett inlägg från journalisten och opinionsbildaren Christian Peterson, där denne skrivit på engelska:

”Mångkulturalismen skrevs in i grundlagen 1975 under Olof Palme – utan folkomröstning, utan någon långsiktig granskning. 50 år senare: massinvandring, rekord i skjutning­ar, parallella samhällen, stora demo­grafiska förändringar. En vändpunkt ingen röstade på.”

Inlägget fick explosionsartad spridning då Musk svarade: ”Han förstörde Sverige”.

Musk lade även upp en hänvisning till sin egen AI-tjänst Grok med en översikt av Proposition 1975:26, som Peterson hänvisat till. Propositionen låg till grund för det ödesdigra beslu­tet att göra Sverige till ett mångkultu­rellt land. Man övergav ambitionen att invandrare skulle assimileras, och förklarade i stället att de skulle uppmuntras att behålla sina egna kulturer och därmed berika Sverige.

Som ovan antytts, lät reaktioner­na inte vänta på sig. Expressen lyfte fram att Musk hyllat ”det högerextre­ma tyska partiet AfD” och ”anklagats för att ha gjort en ’Hitlerhälsning’”.

Dagens ETC drev linjen att Musks ondska var bevisad genom blods­band: ”I Musks familj finns öppen rasism och stöd för apartheid doku­menterad.” Det syftar på Elon Musks far, som har uttryckt stöd för apartheid i Sydafrika i en intervju.

Aftonbladet gick en generation längre tillbaka och förklarade för sina läsare att Musks farfar ”flyttade till Sydafrika på 1930-talet eftersom han gillade landets raslagar”. Jonna Sima sammanfattade propositionen för att göra Sverige mångkulturellt som att ”politiken för invandrare och minoriteter skulle bygga på jäm­likhet och solidaritet”, nämnde or­det ”högerextrem/extremhöger” sex gånger och ”hat” fyra gånger, och avslutade med att kalla Elon Musk en ”främmande makt” som borde diskuteras av regeringen.

I motsats till reaktionerna i PK-media, instämmer en absolut över­vägande majoritet av kommenta­rerna under Musks inlägg med det han skrev. En mindre andel gör in­vändningar som går ut på att Palmes personliga skuld till invandrings­katastrofen är överdriven eftersom andra aktörer, exempelvis borgarna, EU eller judar, bär en minst lika stor del av skulden. Så vitt Nya Tider kan finna vid en genomgång av de första hundra svarsinläggen är det däremot ingen som försöker hävda att mångkulturen berikat Sverige.