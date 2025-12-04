Musk: Palme förstörde Sverige

”Musks agerande har tidigare beskrivits som ’en välkänd högerextrem taktik’”, förklarar Expressen för sina läsare. Och det är ändå den mest sansade av de artiklar som publicerats efter Musks utspel.

”Världens rikaste man försöker påverka vårt val”, beklagar sig Aftonbladets Jonna Sima i en ledarartikel. Den illustreras med Musks berömda gest vid Trumps invigning den 20 januari som av vissa tolkats som en Hitlerhälsning.

Henrik Jalalian på Dagens ETC tar den tankegången ett steg längre och lanserar en spännande konspirationsteori: Elon Musk köpte upp Twitter/X enbart för att kunna påverka det svenska valet!

Farhågorna om den lömske utlänningen Musks fördärvliga inflytande berodde på vad denne skrivit på X den 22 november. Han svarade då på ett inlägg från journalisten och opinionsbildaren Christian Peterson, där denne skrivit på engelska:

”Mångkulturalismen skrevs in i grundlagen 1975 under Olof Palme – utan folkomröstning, utan någon långsiktig granskning. 50 år senare: massinvandring, rekord i skjutningar, parallella samhällen, stora demografiska förändringar. En vändpunkt ingen röstade på.”

Inlägget fick explosionsartad spridning då Musk svarade: ”Han förstörde Sverige”.

Musk lade även upp en hänvisning till sin egen AI-tjänst Grok med en översikt av Proposition 1975:26, som Peterson hänvisat till. Propositionen låg till grund för det ödesdigra beslutet att göra Sverige till ett mångkulturellt land. Man övergav ambitionen att invandrare skulle vara assimilerbara, och förklarade i stället att de skulle uppmuntras att behålla sina egna kulturer och därmed berika Sverige.

Som ovan antytts, lät reaktionerna inte vänta på sig. Expressen lyfte fram att Musk hyllat ”det högerextrema tyska partiet AfD” och ”anklagats för att ha gjort en ’Hitlerhälsning’”.

Dagens ETC drev linjen att Musks ondska var bevisad genom blodsband: ”I Musks familj finns öppen rasism och stöd för apartheid dokumenterad.” Det syftar på Elon Musks far, som har uttryckt stöd för apartheid i Sydafrika i en intervju.

Aftonbladet gick en generation längre tillbaka och förklarade för sina läsare att Musks farfar ”flyttade till Sydafrika på 1930-talet eftersom han gillade landets raslagar”. Jonna Sima sammanfattade propositionen för att göra Sverige mångkulturellt som att ”politiken för invandrare och minoriteter skulle bygga på jämlikhet och solidaritet”, nämnde ordet ”högerextrem/extremhöger” sex gånger och ”hat” fyra gånger, och avslutade med att kalla Elon Musk en ”främmande makt” som borde diskuteras av regeringen.

I motsats till reaktionerna i PK-media, instämmer en absolut övervägande majoritet av kommentarerna under Musks inlägg med det han skrev. En mindre andel gör invändningar som går ut på att Palmes personliga skuld till invandringskatastrofen är överdriven eftersom andra aktörer, exempelvis borgarna, EU eller judar, bär en minst lika stor del av skulden. Så vitt Nya Tider kan finna vid en genomgång av de första hundra svarsinläggen är det däremot ingen som försöker hävda att mångkulturen berikat Sverige.