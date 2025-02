Musk till USAID: ”Dags att dö”

Elon Musk har satts som chef för den nya myn­digheten DOGE (Depart­ment of Government Ef­ficiency) med uppgiften att skära ned på kostna­derna för landets byråkrati. I början av februari gavs DOGE tillträde till det federala utbetalningssystemet – av uppenbara skäl ett måste för att gå i land med uppgiften – och sedan hände saker snabbt.

När tjänstemän från DOGE anlän­de till högkvarteret för USAID utbröt vad nyhetstjänsten Devex beskriver som ”ökad fruktan” hos de anställda. Många gick över till den kryptera­de meddelandetjänsten Signal för att undvika DOGE:s vakande ögon. Spänningarna mellan de två myn­digheterna nådde ett crescendo då USAID:s säkerhetschef John Voor­hees och biträdande säkerhetschef Brian McGill vägrade att ge DOGE tillträde till säkerhetssystemen och personalfilerna. DOGE:s tjänstemän hotade att ringa polisen men fick fortfarande inte tillgång till hela sys­temen.

Bara timmar senare slog DOGE till med full kraft. Voorhees och McGill stängdes av från sina ämbeten. Det var då Musk skrev på X att det var dags för USAID att ”dö”.

– Det har styrts av ett gäng radi­kala galningar, och vi ska få ut dem därifrån, sedan kan vi fatta ett beslut, sade president Trump när han om­bads att kommentera händelserna.

Dagen efter förtydligade Musk att USAID är ”otroligt politiskt vinklat” och att biståndsorganisationen har stöttat ”radikala vänsteridéer över hela världen”. Han menade vidare att USAID är ”bortom räddning”.

– Vi har inte ett äpple med en mask i, vi har bara en hel kula av maskar, sade han.

Ska avvecklas som myndighet

Över 2 200 anställda vid USAID fick beskedet att de inte skulle vara i tjänst längre, och fler skulle det bli. Vid ett virtuellt möte för anställda måndagen den 3 februari började mötesdeltagarna försvinna en efter en, allt eftersom deras tillgång till in­tranätet klipptes av.

– Det var som hämtat ur en skräck­film, säger en USAID-arbetare till statliga medienätverket NPR.

Utrikesminister Marco Rubio sat­tes som tillförordnad chef för USAID, och det stod snart klart att avsikten verkligen var att avveckla USAID helt. De delar av verksamheten som man vill behålla ska införlivas un­der Utrikesdepartementet. Enligt det senaste beskedet är det dock bara drygt 600 anställda som kommer att flyttas dit, medan omkring 10 000 helt enkelt får söka andra jobb.

Soft power och vänsterpolitik

USAID har blivit allt mer genomsyrat av vänsteraktivister, vilket anses påverka inriktningen trots att det formellt är politiskt obundet. Högerradikala nyhetssajten Daily Wire publicerade den 3 februari en analys utifrån offentligt tillgängliga dokument, som visar att anställda vid USAID skänkte totalt strax över 400 000 dollar till politiska ändamål under förra året. Av dessa gick 97 procent direkt eller indirekt till De­mokratiska partiet.

USAID har varit en av de främsta källorna till amerikansk ”soft po­wer” och haft ett nära samarbete med CIA och andra underrättelse­tjänster. Den har i flera fall även ar­betat med och sponsrat samma NGO-grupper som den ökände globalisten George Soros och försökt påtvinga länder specifika värderingar, som feminism och HBTQ-agendan, för att de ska kunna erhålla bistånd. Sam­tidigt har den gjort det möjligt för USA att bedriva underrättelsearbete i många länder där det annars hade varit svårare.

Vänsterkanalen CNN förkunnar nu att ”experter” som de talat med säger att det är ”en gåva till Kina” att Trump sablar ned USAID, eftersom det lämnar ett tomrum ifråga om mjuk makt som Kina antas kunna gå in och fylla.

Republikaner har traditionellt va­rit minst lika angelägna som demo­krater om att USA ska utöva infly­tande runtom i världen, inte minst gentemot kommunistiska länder. De är däremot inte lika pigga på att på­tvinga andra länder en wokeagenda som presenteras som ”västerländska värderingar”. Republikaner som an­slutit sig till Trumps ”Amerika först”-politik menar även att det är viktiga­re att USA verkligen är starkt än att det projicerar styrka utåt.

Likväl är man i båda lägren ange­lägna om att motarbeta Kinas infly­tande, och det är oklart hur den frå­gan kommer att hanteras.

Globalt påverkansnätverk

Ingen förnekar att USAID har utbil­dat och finansierat journalister över hela världen ända sedan 1980-talet. Nu har det emellertid lyfts fram till en bredare allmänhet utan att kunna avfärdas som konspirationsteorier.

En del av denna långvariga glo­bala påverkanskampanj är den ljus­skygga organisationen Internews Network (IN), som nu lyfts fram av bland andra Wikileaks.

Nästan en halv miljard dollar har gått till IN enbart från USAID bara under 2023. Wikileaks skriver att organisationen år 2023 uppgavs ha ”samarbetat med” 4 291 massmedier och under ett års tid producerat 4 799 sändningstimmar som nått 778 miljoner människor, samt ”utbildat” över 9 000 journalister. De huvudsak­liga högkvarteren utanför USA ligger i London och Paris, med regionala högkvarter i Kiev, Bangkok och Nai­robi.

Internews Network leds av Jeanne Bourgault som tidigare varit anställd vid USAID. Enligt Wikileaks har man försökt radera en del uppgifter om IN från nätet därför att det haft alltför tydliga kopplingar till Demokratiska partiet. År 2023 lanserade Bourgault med hjälp av Hillary Clinton en fond värd 10 miljoner dollar vid Clinton Global Initiative (CGI), en vänsterglo­balistisk NGO som upprepade gånger pekats ut som ett näste för korrup­tion och penningtvätt.

”IN självt har minst sex dotterbolag under orelaterade namn, in­klusive ett med säte på [skattepara­diset] Caymanöarna. Sedan 2008, då man började med elektronisk bokföring, har USA:s myndigheter stått för 95 procent av IN:s budget”, skri­ver Wikileaks.

Det populära medborgarjourna­listkontot ”Kanekoa the Great” har kartlagt Internews Network via de­ras årsrapporter. Organisationen bildades 1982, under slutet av det förra kalla kriget, och har alltsedan dess ägnat sig åt att bygga medienät­verk, utbilda journalister och främja yttrandefrihet i de före detta Sovjet­staterna. Kanekoa anser att detta var ädla mål till en början, då IN:s verk­samhet bidrog till att främja frihet och skapa dialog mellan öst och väst. Efter Sovjetunionens fall blev dock IN snart en ren propagandaorgani­sation för först USA och senare USA:s vänster.

IN:s huvudmål var med deras egna ord att ”använda etermedia som hävstång för att åstadkomma social och politisk omvandling”. Un­der 1990-talet gick de samman med George Soros stiftelse för att grunda medieorganisationer i före detta kommunistländer. De kom att spela en stor roll för färgrevolutionerna i Serbien, Georgien och Ukraina, sär­skilt genom tv-kanalen Rustavi-2 (Georgien) och hemsidan Telekritika (Ukraina).

Gemensamt för alla tre länderna var att korrumperade ryskvänliga regimer ersattes av lika korrumpera­de västvänliga regimer, något många tolkat som att det handlade mindre om att bekämpa korruption än om att knyta upp länderna till USA.

År 2007 hade IN enligt sina egna uppgifter tränat 60 000 journalis­ter över hela världen, grundat 2 500 ”oberoende” massmedier, nått en publik överstigande en miljard män­niskor, var verksamma i 70 olika län­der och hade kontor i 42 städer.

Nio år senare, år 2016, skedde två saker som satte globalismen i gung­ning. Britterna röstade ja till att läm­na EU, och Donald Trump blev mot alla odds vald till USA:s president.

Då hände något märkligt med In­ternews Network. Kanekoa, som allt­så backar upp varje påstående med dokument eller videoklipp från IN själva, skriver:

Samma NGO som en gång i tiden främjat yttrandefrihet som vapen mot andra länders regeringar, började nu kalla yttrandefrihet på nätet farlig och främja censur i Väst. Internews vd Jeanne Bourgault förespråkade vid World Economic Forum en global ”svartlista” för att censurera ”desinformation”.

Värt att notera är att även World Economic Forum sponsrats av USAID.

Narrativet skiftade alltså mer el­ler mindre på en femöring. Från att främja yttrandefrihet, när det gyn­nade oppositionen i länder där re­geringen ansågs motarbeta ameri­kanska intressen och/eller USA:s allt mer vänsterdominerade djupa stat, till att bekämpa yttrandefrihet när den gynnade oppositionella i Väst.

Verkligheten är att USAID inte bara sponsrade interventioner i ut­landet. De bidrog till att skapa en glo­bal apparat för informationskontroll – som kan vändas mot vilken befolk­ning som helst, när som helst. Det som startade i Serbien, Georgien och Ukraina kom hem för att rikta sig mot Brexit–anhängare, MAGA–väljare och dissidenter på X, avslutar Kanekoa.

Främjar vänsteragendan

USAID har nu länge främjat DEI-och HBTQ-agendan över hela världen, och dessutom ”erbjudit rådgivning” i dylika frågor åt andra amerikanska myndigheter. På så sätt har USAID blivit spindeln i nätet för att driva dessa agendor globalt. Länder över hela världen har erbjudits ekonomiska incitament i form av utlands­bistånd och fördelaktiga avtal för att anamma vänsterliberala värde­ringar.

Detta intensifierades under Joe Bi­dens tid vid makten. I februari 2021 skickade presidenten ut ett memo­randum till myndigheter och stats­understödda organisationer som var verksamma i utlandet. De uppmana­des att ”utöka sina pågående insatser för att /…/ främja respekt för HBTQI+-personers mänskliga rättigheter och bekämpa diskriminering”. Detta enligt ett PM från det amerikanska jordbruksdepartementet USDA, som varit verksamt inom utlandshjälpen tillsammans med USAID.

”Är det verkligen en prioritet för jordbruket i tredje världen att bön­derna inte är tillräckligt homo-el­ler transsexuella?” frågade sig den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation på X när de uppmärk­sammade denna aspekt av USDA:s och USAID:s verksamhet i januari 2024.

”Biden ger skattepengar till tredje världens bönder. Men bara om de är HBTQI+-vänliga”, sammanfattade konservative opinionsbildaren Ian Miles Cheong.

Nu när frågan aktualiserats, åter­publicerade Elon Musk dessa inlägg från förra året med kommentaren: ”Om målet var att rädda liv, varför gjorde USAID detta till ett krav? I själva verket var det aldrig målet.”

DOGE drar fram som en tornado genom de federala myndigheterna. Denna morgon har det rapporterats att DOGE skickat ut uppsägningsbesked till 9 400 USAID-anställda, medan bara 611 lämnats kvar. Demokratiska politiker är rasande, så klart. Men vi hoppas, när allt är klart, att alla politiker, demokrater och republikaner, är rasande på DOGE. Då vet vi att de gjort ett bra jobb för det amerikanska folket. – Ron Paul

Wuhan: Mysteriet tätnar

En märklig och omtalad omständig­het är att USAID och den amerikan­ska forskningsorganisationen NIAID skänkt över 40 miljoner dollar till det biolabb i kinesiska Wuhan som enligt många experter är ursprunget till Sars-Cov-2, viruset som orsakar covid-19.

Enligt ett flertal kinesiska källor har man slagit fast att ”patient noll” är tre forskare vid detta laborato­rium som insjuknade ungefär sam­tidigt. En av dem heter Ben Hu och ledde ett projekt som sponsrades med flera miljoner dollar av NIAID. Projektet var inriktat på coronavirus i fladdermöss och hur det kan hoppa mellan arter, vilket var en av de tidigaste teorierna om virusets ursprung. Man samlade inte bara in viruset, utan gjorde även expe­riment med gain-of-function, där man förändrade viruset för att göra det smittsamt för människor – vilket man motiverade med att man ville förebygga sådan smitta.

Vad som nu lyfts fram är att även USAID varit inblandade genom att skänka hela 38 miljoner till Eco­Health Alliance som samarbetade med labbet i Wuhan. Konspirations­teoretiker menar att det är lite för många sammanträffanden.

Den populäre opinionsbildaren Chief Nerd skriver på X:

Nu ska vi se om jag fattat rätt. Fau­cis NIAID och @USAID skickade över $40M i skattefinansierat ”stöd” till en forskare i Wuhan som forskade kring ”spridning av coronavirus via fladder­möss”, som också blev ”patient noll” för covid–19? Och slutdatum för denna finansiering var… 2019?

När även överhuset i den ameri­kanska kongressen slog fast att den troliga orsaken till coronautbrottet som startade i Wuhan var en labb­läcka, hävdade myndigheterna att man stoppade finansieringen 2019 just för att man upptäckt brister i säkerheten. Det var dock först 2020 som finansieringen av virusstudier på fladdermöss i Wuhan stoppades helt, då på order av Donald Trump (se ”Fauci gav pengar till labb i Wu­han för att genmanipulera corona­virus” i NyT v.25/2020 och ”Forskare upprörda att Trump stoppar pengar till att samla virus från fladdermöss i Wuhan” i NyT v.23/2020).

Reaktioner utomlands

De internationella reaktionerna är vad man kunde förvänta sig. Vän­stern rasar. Biståndsorganisationer rasar. Systemmedier i hela västvärl­den inklusive Sverige försöker låt­sas som om de inte rasar men lyfter fram ”experter” som samstämmigt säger att detta är jättehemskt.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán betonade vid ett framträdan­de i ungersk statsradio vikten av att ”eliminera dessa utländska nätverk” som blandar sig i Ungerns interna angelägenheter. Orbán har tidigare stängt ned USAID:s samarbetspart­ner George Soros påverkansnätverk i Ungern och vill nu göra samma sak med USAID och liknande nätverk, om det nu blir något kvar av dem när Musk är klar.

El Salvadors populäre president Nayib Bukele skriver i inlägg på X:

Medan det marknadsförs som stöd till utveckling, demokrati och mänsk­liga rättigheter, kanaliseras merpar­ten till oppositionsgrupper, NGO:er med politiska agendor, och subver­siva rörelser. Som bäst kanske 10 % av pengarna når verkliga projekt för att hjälpa människor i nöd (det finns sådana fall), men resten används till att underblåsa oro, finansiera protes­ter och undergräva regeringar som vägrar att anpassa sig till den globa­listiska agendan. Att skära ner denna så kallade hjälp gynnar inte bara För­enta staterna, utan är en stor seger för resten av världen.

Politiker i Ryssland, Iran och Vit­ryssland har också lovordat Musks nedmontering av USAID, något väs­terländska systemmedier tacksamt lyft fram.

”Djupa staten” drar i bromsen

Precis som under Donald Trumps förra presidentperiod, motarbetas försöket att avveckla USAID av akti­vister inom domstolsväsendet. Det­samma gäller i lika hög grad andra stora nedskärningar och utrensning­ar som DOGE försöker genomföra.

Den 7 februari förkunnade såle­des distriktsdomstolen i District of Columbia att den ”pausat” flera av de åtgärder regeringen gett order om. Ytterligare en rad juridiska åtgärder lade en hämsko på nedskärningarna. Totalt hade över 40 olika stämningar lämnats in mot regeringen den 10 februari för de olika presidentorder och andra åtgärder som vidtagits för att uppfylla presidentens vallöften, uppger New York Times.

Även ordern att stänga av 2 200 anställda vid USAID från sina tjäns­ter blockerades av en domare, lik­som ordern att ge avstängda tjänstemän som befann sig utomlands 30 dagar på sig att flytta hem till USA (på myndigheternas bekostnad). I just detta fall är det dock oklart om det handlar om politisk aktivism då domaren ifråga var utnämnd av Trump, vilket han tycks vara ensam om bland de domare som blockerat regeringens åtgärder. Domaren, Carl Nichols, beordrade att 500 anställda som redan stängts av tillfälligt skul­le få återgå i tjänst. Han avfärdade dock samtidigt en stämning från två USAID-anställda som begärt att han skulle blockera regeringen från att avveckla myndigheten skyndsamt.

Det är oklart hur regeringen Trump och DOGE kommer att han­tera domares och domstolars beslut. En lång rad inlägg på X från republi­kanska politiker och opinionsbildare ifrågasätter den rådande ordningen, eller snarare den rådande tolkning­en av samhällsordningen.

Republikanske senatorn Mike Lee skriver: ”Dessa domare bedriver ett exempellöst angrepp mot presiden­tens legitima auktoritet, ända ned till att bestämma vilka hemsidor myn­digheterna ska driva. Det är absurt.”

Här syftar han på distriktsdoma­re John McConnell som i ett beslut blockerade den folkvalde presiden­tens beslut att frysa en mängd olika statliga utgifter, och beordrade att pengarna skulle betalas ut. Han beor­drade samtidigt att wokefrämjandehemsidor som stängts ner skulle öpp­nas igen. Justitiedepartementet be­stämde sig dock för att blockeringen bara gällde vissa av de nedskärning­ar man beordrat och kunde därmed genomföra andra. McConnell ankla­gade då Justitiedepartementet för att sätta sig över grundlagen genom att inte lyda honom.

Konservativa journalisten Natalie Winters grävde raskt fram ett antal videoklipp från 2024 där domare McConnell uttrycker en rad vänster­extrema åsikter ifråga om ras och kön: att han som ”vit, privilegierad man” måste ”förstå” kriminella som är ”kvinnor, svarta eller transgen­der”, att Trump är en ”tyrann”, att bara vita människor kan vara rasis­tiska, att hans egen domstol är ”allt­för vit”, och att han anställt svarta endast på grund av deras ras.

Entreprenören och författaren Jeffrey A Tucker, grundare till klas­siskt liberala tankesmedjan Brownstone Institute, skriver på X:

Under de senaste dagarna har flera utnämnda federala domare, med led­ning av sina egna subjektiva bedöm­ningar och med all sin makt, skrivit papperslappar där de kör över 74,2 miljoner amerikaner som uttryckt hur de vill att den regim som styr dem ska vara utformad. Istället, anser de, ska permanent tillsatta byråkrater härska över alla utan hänsyn till väl­jarna som betalar alla räkningar. Så­dant kallas tyranni.

Elon Musk själv svarade:

Vi bevittnar ett kuppförsök mot den amerikanska demokratin av radikala vänsteraktivister som poserar som domare!

Medan republikaner tidigare, inte minst under Donald Trumps förra presidenttid, har vikt ned sig och valt att följa de etablerade tolkningarna av reglerna, även när det missgyn­nat dem, ifrågasätts detta alltså på ett helt annat sätt idag. Nu är det en öppen kamp om hur USA egentligen ska styras och om den ”dömande makten” i den amerikanska maktför­delningsprincipen fått alltför mycket att säga till om. Hur det avlöper åter­står att se.