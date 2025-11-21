Muslimer könsstympade dotter i moské – fördes blödande till sjukhus

Det var i juli 2022 som en sjuårig somalisk flicka fördes till sjukhus i ambulans. Hon blödde då kraftigt från underlivet och hade allvarliga skador. En läkare som undersökte flickan kom fram till att hon sannolikt utsatts för en könsstympning, men mamman och andra närvarande släktingar hävdade att hon varit med om en cykelolycka. En polisanmälan gjordes mot familjemedlemmarna och polis började utreda fallet.

Polisutredningen lades dock ner ”i brist på bevis” men tog upp på nytt i 2024 när nya bevis kom till polisens kännedom. Det fick dem att inleda en hemlig telefonavlyssning av familjen och via den kunde nog med bevis samlas in, inklusive ett erkännande av mamman, som gjorde att en ny åklagare kände sig säker på en fällande dom.

Nu åtalas mamman, pappan och en tredje närstående för att ha genomfört den blodiga könsstympningen av sjuåringen som ledde till allvarliga och bestående men för barnet.

Blödde kraftigt i underlivet från ”cykelolycka”

När flickan fördes till sjukhus i ambulans fick personal höra att hon ”ramlat med en cykel” men snart uppstod misstankar om att de somaliska föräldrarna ljög om flickans skador.

En polisanmälan gjordes av sjukhuspersonalen då det verkade uppenbart att flickan utsatts för en könsstympning, något som dessutom är extremt vanligt hos somaliska invandrare.

Av oklar anledning valde dock den första åklagaren att lägga ner ärendet 2023 eftersom det ”saknades bevis” för att driva åtalet vidare, trots omfattande mängder bevis som klart visade föräldrarnas skuld i frågan. En rättsläkare kunde till exempel konstatera att det var högst osannolikt att det skulle röra sig om någon form av olycka, eftersom flickan bland annat inte hade andra skador och att skadorna i könsorganet var orsakade av ett vasst föremål.

”Skadornas utseende talar starkt emot någon form av fallolycka… de talar för att en annan person skurit med ett vasst föremål… förenligt med könsstympning typ 4.”