KIKF:s moské i Katrineholm. Foto: KIKF/Facebook

Muslimer könsstympade dotter i moské – fördes blödande till sjukhus

  22:48
INRIKES
Den somaliska familjen valde att könsstympa sin sjuåriga dotter i en moské i Södermanland för tre år sedan – vilket ledde till att hon fick föras med ambulans till sjukhus på grund av kraftiga blödningar från underlivet. Utredningen lades först ned, men nu har fallet tagits upp igen efter att polis avlyssnat familjen och ett åtal väckts för synnerligen grov misshandel. Fallet är ett av en handfull – trots hundratals anmälningar rörande könsstympning.

Det var i juli 2022 som en sjuårig somalisk flicka fördes till sjukhus i ambulans. Hon blödde då kraftigt från underlivet och hade allvarliga skador. En läkare som undersökte flickan kom fram till att hon sannolikt utsatts för en könsstympning, men mamman och andra närvarande släktingar hävdade att hon varit med om en cykelolycka. En polisanmälan gjordes mot familjemedlemmarna och polis började utreda fallet.

Polisutredningen lades dock ner ”i brist på bevis” men tog upp på nytt i 2024 när nya bevis kom till polisens kännedom. Det fick dem att inleda en hemlig telefonavlyssning av familjen och via den kunde nog med bevis samlas in, inklusive ett erkännande av mamman, som gjorde att en ny åklagare kände sig säker på en fällande dom.

Nu åtalas mamman, pappan och en tredje närstående för att ha genomfört den blodiga könsstympningen av sjuåringen som ledde till allvarliga och bestående men för barnet.

Blödde kraftigt i underlivet från ”cykelolycka”

När flickan fördes till sjukhus i ambulans fick personal höra att hon ”ramlat med en cykel” men snart uppstod misstankar om att de somaliska föräldrarna ljög om flickans skador.

En polisanmälan gjordes av sjukhuspersonalen då det verkade uppenbart att flickan utsatts för en könsstympning, något som dessutom är extremt vanligt hos somaliska invandrare.

Flickans byxor visade tecken på omfattande blödning när hon kom in till sjukhuset. Foto: Polisutredningen

 

Av oklar anledning valde dock den första åklagaren att lägga ner ärendet 2023 eftersom det ”saknades bevis” för att driva åtalet vidare, trots omfattande mängder bevis som klart visade föräldrarnas skuld i frågan. En rättsläkare kunde till exempel konstatera att det var högst osannolikt att det skulle röra sig om någon form av olycka, eftersom flickan bland annat inte hade andra skador och att skadorna i könsorganet var orsakade av ett vasst föremål.

”Skadornas utseende talar starkt emot någon form av fallolycka… de talar för att en annan person skurit med ett vasst föremål… förenligt med könsstympning typ 4.”

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

  22:48

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Karl Björkman

november 21, 2025

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Ekonomi

Recensioner

Nedstigning i byråkratins helvete
Recensioner
Hans-Olof Andersson:

Nedstigning i byråkratins helvete

🟠 BOKRECENSION Paul Carlbark var fram till juli 2023 lärare på högstadiet Ringsjöskolan i Höör, en idyllisk kommun mitt i Skåne. Då blev han avskedad, efter en incident två månader tidigare. Han hade då arbetat i 17 år som legitimerad lärare i engelska och svenska. Vad som hände var att Carlbark blev fysiskt angripen av en 16-årig elev, och agerade genom att hålla fast eleven. Det hela filmades. Skolledningen ansåg att det var Carlbark som hade gjort fel. Han blev avstängd, polisanmäld och sedan avskedad. Efter det följde en två år lång kamp för upprättelse, som nu har utmynnat i nästan total seger för Carlbark. Men jobbet får han ändå inte tillbaka.

av Hans-Olof Andersson
november 13, 2025

Kultur

Förnedrings-TV, men av andra skäl
Kultur
Johannes Berg:

Förnedrings-TV, men av andra skäl

🟠 KULTUR På Sergels torg, som i sig utgör en del av en större brutalistisk våldtäkt av Stockholms stadsbild, hänger nu en madrass av brons över ett metallräcke. Den ska påminna oss överlevande om en massaker som Sveriges politiker för inte så länge sedan möjliggjorde på en gata i närheten. Men den falska finkulturen upphör inte vid konstmadrassen som snart lär bli nedklottrad. Dödsoffrens anhöriga ska också förnedras i direktsändning.

av Johannes Berg
september 29, 2025

Vetenskap och teknik

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet
Vetenskap och teknik
Filip Johansson:

Litiumbatterier: Från dröm till verklighet

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Litium har fått smeknamnet ”2000-talets olja” och är bland annat grunden för batteriteknik för elfordon. Utnyttjandet av denna resurs är orsakar dock miljömässiga och sociala skador. När det gäller reserverna är de ojämnt fördelade geografiskt och begränsade, vilket ger nytt liv åt de geopolitiska spänningarna, vilket vi tidigare har sett när det gäller olja.

av Filip Johansson
maj 30, 2025

Reportage

Historia

Tre historiska svenska kyrkor
Historia
Sophie Kielbowska:

Tre historiska svenska kyrkor

🟠 Inför kyrkovalet i september månad är det lämpligt att fräscha upp kunskaperna i svensk kristen historia, dessutom även att förmedla dessa till den yngre generationen, ty skolorna i dagens Sverige har ofta, dock inte alltid tack och lov, andra prioriteringar. Undertecknad ber att få presentera tre kända och för vissa kanske okända kyrkor i Sverige.

av Sophie Kielbowska
september 2, 2025

Hälsa

