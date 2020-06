Muslimsk knivman skjuten vid nationalistisk manifestation

GRANSKNINGGeneraldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, är inte en läkare som hans doktorstitel ger sken av och han är också medlem i ett etiopiskt marxist-leninistiskt parti, som terrorstämplats av USA. Efter att kommunisterna tillskansade sig makten i Etiopen med våld besatte Tedros två ministerposter. Under dessa år drabbades befolkningen av förtryck, försvinnanden, svält, tortyr och förföljelser av oliktänkande. Nya Tider presenterar här flera häpnadsveckande och mindre smickrande detaljer om WHO- chefen som västmedia inte verkar intresserade av att rapportera om.